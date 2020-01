Biografia

Nel 2019 il grande pubblico l'ha ammirato su Rai Uno nel programma Ballando con le stelle ma Enrico Lo Verso, nasce come attore e chi lo conosce ne apprezza le numerose doti nella recitazione.

Chi è Enrico Lo Verso

Enrico nasce a Palermo il 18 gennaio 1964. Dopo aver frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia e l'istituto Nazionale del Dramma Antico a Roma, inizia a lavorare con Pasquale Squitieri, che lo vuole con sé per interpretare una parte in "Atto di dolore". Deve probabilmente il suo successo all'incontro con il regista Gianni Amelio, che lo sceglie per alcuni film, preferendolo per uno di questi, ad Antonio Banderas.

Enrico Lo Verso

Dall'inizio degli anni '90, Enrico diventa popolare al grande pubblico. Tra i film di questo periodo ricordiamo infatti:

"Il ladro di bambini", nel quale interpreta un giovane calabrese che si affeziona a due bimbi dalla vita complicata; ottiene con questo film il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes.

"Lamerica", film drammatico che ha per sfondo l'Albania e alcune difficili situazioni legate a questa terra.

"Così ridevano", film ugualmente drammatico che racconta la storia di due fratelli siciliani che emigrano a Torino in cerca di lavoro e fortuna.

Recita anche nella pellicola di produzione francese "Farinelli - Voce regina", film biografico sulla vita di Farinelli.

Enrico Lo Verso lavora con grandi del cinema, sia italiano che straniero. Tra gli stranieri ricordiamo Ridley Scott, che lo dirige nel thriller "Hannibal" (2001); affianca Bruce Willis nel film "Hudson Hawk - Il mago del furto" (1991), di Michael Lehmann.

Per quanto riguarda gli artisti italiani, lavora con Ricky Tognazzi nel film "La scorta" e con Gabriele Salvatores in "Baaria". Grazie al ruolo in quest'ultimo film, Enrico Lo Verso viene candidato come migliore attore non protagonista al David di Donatello nel 2010.

Tv e teatro

Partecipa negli anni a numerose produzioni televisive come "La baronessa di Carini", "L'isola dei segreti", "Mogli a pezzi" e anche in "Il falco e la colomba".

In teatro torna nel 2017 dopo quasi dieci anni di assenza, con il celebre "Uno, nessuno e centomila" di Pirandello.

Possiamo quindi affermare che Enrico Lo Verso sia un attore impegnato nell'interpretare ruoli sempre molto impegnativi, con parti interessanti e spesso drammatiche.

Fiction e soap

Non manca la sua presenza anche in alcune fiction e nella popolare soap "Centovetrine", nella quale interpreta un pittore dal passato non facile. Enrico Lo Verso afferma di aver amato molto questo ruolo, in quanto personaggio estremamente controverso e problematico, del quale ha vestito i panni molto volentieri.

Enrico Lo Verso in Michelangelo

Uno dei suoi lavori più importanti è "Michelangelo infinito", una produzione Sky, distribuita al cinema dal 27 settembre al 3 ottobre 2018.

Lo stesso Enrico Lo Verso, intervistato da un giornalista di una celebre rivista, afferma di aver amato molto il personaggio Michelangelo Buonarroti, di essersi confrontato con un protagonista immenso della nostra storia e per certi aspetti, infinito.

Lo considera il soggetto più difficile che abbia mai interpretato nella sua carriera, sentendone il peso della sua grandezza e bravura. A suo dire, Michelangelo era un perfezionista che sapeva trasmettere qualcosa agli altri grazie alle sue opere, la sua arte era la sua più grande dote di comunicazione.

Non dimentica di citare anche tutta la squadra che ha lavorato con lui a questo progetto e che grazie a questo felice connubio ha ottenuto la richiesta della distribuzione del film in ben 60 Paesi. Grande soddisfazione per Enrico e per tutti quelli che hanno lavorato a questa produzione.

Enrico Lo Verso riservato e schivo

Persona molto riservata, difficilmente lo si vede nelle pagine dei giornali scandalistici. Della sua vita privata si sa pochissimo: ha una compagna da 30 anni ed un figlio insieme a lei. Non è interessato ad apparire, non gli interessano i red carpet ma si dice piuttosto interessato a non sbagliare le battute ed entrare nell'anima dei personaggi che interpreta.

Ammette anche che la sua riservatezza possa essere vista come segno di distacco ma chi lo conosce sa che non è così: è solamente volontà di non emergere. Crede molto nel suo lavoro ed ammette che quando è sul set è talmente concentrato sulla parte da essere quasi in estasi; per questo può apparire distante tuttavia è concentrato per ottenere il meglio dalla sua recitazione.

Attore versatile ma allo stesso tempo fedele ad un genere sempre introspettivo e nell'interpretare con grande bravura ruoli non semplici, addirittura decisamente drammatici, nei quali si trova a proprio agio e che spesso prende come sfida. Per Enrico Lo Verso, recitare è di sicuro passione.