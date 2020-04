Biografia

Alexander Boris de Pfeffel Johnson, questo il nome per intero, nasce a New York il 19 giugno 1964 in un'agiata famiglia anglicana con radici inglesi ma anche turche, ottomane, russe, ebraiche, francesi e tedesche. Cresce nel quartiere newyorkese di Chelsea, ma studia e si laurea in lettere classiche nella prestigiosa Università di Oxford. Boris Johnson diventa giornalista e autore, poi direttore dello Spectator.

Gli studi classici sono una passione coltivata nel tempo: come sindaco di Londra, tra il 2008 e il 2016, introduce lo studio del latino nelle scuole pubbliche inglesi della Greater London, contea cerimoniale di Londra insieme alla Città di Londra. Come autore riversa questa passione nel suo volume intitolato "Il sogno di Roma - La lezione dell'antichità per capire l'Europa di oggi", edito in Italia nel 2006 da Garzanti.

Boris Johnson e la carriera politica in UK

Dal punto di vista politico Boris Johnson può descriversi con due aggettivi: conservatore ed euroscettico. La sua carriera politica prende ufficialmente il via nel 2001, all'età di 37 anni, quando viene eletto al Parlamento britannico, alla Camera dei Comuni, per il collegio di Henley, nell'Oxfordshire.

Prosegue nel 2008 quando Boris Johnson diventa Sindaco di Londra, battendo il laburista Ken Livingston. È primo cittadino londinese per due mandati, fino al 2016. Fra i temi del suo governo ha grande importanza la politica verde del traffico. Oltre all'installazione di tante stazioni di ricarica per auto elettriche, Johnson da sindaco realizza le "cycle superhighways", vere e proprie autostrade impiantate in città e a disposizione esclusiva delle biciclette.

Inoltre, sempre per questo tema, nel 2012, in occasione delle Olimpiadi londinesi, lancia i taxi a idrogeno per tutta la città grazie al UK Government Technology Strategy Board. Dal 2015 è ancora parlamentare britannico per il collegio, questa volta, dello Uxbridge and South Ruislip.

Boris Johnson

Dal 2016 al 2018 è Segretario di Stato per gli Affari esteri del Commonwealth, con Theresa May. May è primo ministro nel difficile periodo della Brexit; poco tempo dopo le sue dimissioni che arrivano all'inizio del mese di giugno 2019, è Boris Johnson a diventare nuovo leader del Partito conservatore e nuovo Primo ministro. Il 22 luglio 2019 ottiene il 66 per cento dei voti a fronte del 34 per cento che si aggiudica il candidato europeista Jeremy Hunt. Dal 23 luglio 2019 è proclamato, così, ufficialmente nuovo leader del Partito Conservatore e Unionista. Nella stessa giornata, viste le dimissioni di Theresa May, viene incaricato dalla regina Elisabetta II di formare un nuovo governo.

Nella prima giornata da Primo ministro, Boris Johnson, oltre a presentare il nuovo gabinetto, promette l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea individuando come data il successivo 31 ottobre 2019.

Oltre la carriera politica: famiglia, donne e figli

Quella di Boris Johnson è una famiglia di intellettuali e pensatori: il padre, Stanley Johnson, è politico e scrittore; la sorella Rachel è giornalista, ma con posizioni contrarie alle Brexit; il fratello Jo è parlamentare conservatore; il fratello Leo è regista.

Due le mogli di Boris. La prima, sposata nel 1987, è Allegra Mostyn Owen, figlia dello storico dell'arte William e della scrittrice italiana Gaia Servadio. La seconda, Marina Wheeler, sposata nel 1993 un paio di settimane dopo aver sciolto le precedenti nozze. Con Marina Wheeler, figlia del giornalista Charles e di Dip Singh, Boris ha quattro figli: due femmine, Lara e Cassia, e due maschi, Milo e Theodore.

Nel 2009 nasce anche un quintogenito dalla relazione extraconiugale con la consulente d'arte Helen MacIntyre. Nel 2018 avvia il divorzio da Marina Wheeler. Nel novero delle sue relazioni sentimentali c'è anche il nome di Carrie Symonds, classe 1984, ex responsabile della strategia e della comunicazione dei Tories (Partito Conservatore). Con lei - nuova First Lady del Regno Unito - risiede al numero di 10 di Downing Street (residenza del Primo Ministro britannico), e curiosamente è la prima coppia non sposata a farlo.

Nel 2020 Boris Johnson si trova ad affrontare il terribile periodo di pandemia dovuto alla diffusione del coronavirus Covid-19. Egli stesso contrae la malattia dovendo passare un breve periodo in terapia intensiva: dopo la convalescenza torna alla guida politica del Regno Unito. Alla fine del mese di aprile nasce il suo sesto figlio.