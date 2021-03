Biografia

Aidan Turner nasce il 19 giugno 1983 a Clondalkin, in Irlanda. Attore acclamato dalla critica e amato dal pubblico, Turner è celebre per le sue interpretazioni di personaggi storici, reali o di fantasia. Dagli inizi come comparsa ne I tudor fino al ruolo da protagonista nella fiction Leonardo, sulla vita di Leonardo da Vinci: scopriamo di più sulle tappe salienti del percorso di Aidan Turner.

Aidan Turner

Come nasce la passione per la recitazione di Aidan Turner

Aidan nasce nel salotto di una piccola casa di Clondalkin, cittadina a ovest di Dublino, dove vive fino ai vent'anni assieme ai genitori e al fratello Colin Turner. La famiglia non dispone di molti mezzi, tuttavia la madre Eileen, impiegata amministrativa, spinge il figlio più piccolo a coltivare le proprie passioni sin da giovane. Aidan gode infatti di un'infanzia particolarmente felice, praticando moltissimo sport, in particolar modo tennis e badminton.

Inoltre, prende parte a competizioni di ballo latino americano. Il nascente amore per il cinema lo spinge a lasciare a soli sedici anni la scuola che frequenta, per seguire il fratello in una città più grande; Aidan inizia a mantenersi gli studi lavorando come addetto in una sala cinema. Questo primo impiego si rivela fondamentale per l'aspirante attore, che riesce ad avere accesso a tantissime pellicole.

Dopo aver conseguito il diploma, lavora per qualche mese come elettricista a fianco al padre per poi scegliere di andare a Dublino. Nella capitale riesce a farsi accettare a un corso breve di recitazione finanziato dalla famosa Gaiety School of Acting; riesce a pagare la retta del corso grazie alle mance che raccoglie come barista in uno dei night club più famosi della città.

Durante il corso di recitazione Aidan Turner inizia a capire che ha la stoffa per provare a farcela nel duro mondo dello spettacolo: al termine del percorso di apprendimento decide di investire nella propria formazione fino a conseguire la laurea nel 2004.

Aidan Turner: il successo internazionale

Parallelamente alla propria attività formativa, Turner inizia a recitare soprattutto in teatro, nelle varie produzioni che animano la scena molto attiva di Dublino. Nel 2007 viene scelto come comparsa per la serie I Tudors (2007); questa esperienza gli permette di arrivare anche al primo ruolo cinematografico nel thriller psicologico Alarm (2008). L'anno successivo entra a far parte del cast principale del The Clinic, medical drama irlandese.

La BBC gli affida la parte del pittore preraffaellita Dante Gabriel Rossetti: grazie ai suoi tratti mediterranei e all'abilità nella recitazione riesce a distinguersi nella produzione di Disperatamente romantici. Il primo vero ruolo che gli consente di acquisire un po' di fama è quello del vampiro John Mitchell nella serie Being Human.

Aidan Turner e il cinema fantasy

Grazie a quest'ultima esperienza attira l'attenzione di Peter Jackson, celebre regista neozelandese de Il Signore degli Anelli. Quest'ultimo nel 2011 presenta ad Aidan Turner l'opportunità di entrare a far parte del prequel tratto dal romanzo Lo Hobbit.

Aidan Turner è Kili nella saga de Lo Hobbit

Il progetto prevede una trilogia di film:

La saga cinematografica lo vede impegnato per tre anni consecutivi nei panni del nano Kili. Per la sua prestazione attoriale nel 2° capitolo, arriva a vincere il premio come Miglior attore esordiente, assegnato agli Empire Awards del 2014.

In virtù della fiducia riposta in lui da un numero crescente di persone influenti del settore, Turner acquisisce maggiore consapevolezza e moltiplica i propri impegni al cinema attraverso la partecipazione a Shadowhunters - Città di ossa (2013), un altro film tratto da una saga letteraria fantasy.

Aidan Turner: la consacrazione e i ruoli più importanti

Il successo internazionale di Aidan Turner è seguito da un rinnovato interesse in patria, soprattutto grazie all'imponente produzione della BBC di quello che viene considerato il più famoso romanzo di Agatha Christie, Dieci piccoli indiani. L'emittente britannica coinvolge un cast stellare nell'adattamento del romanzo, in cui Turner interpreta la parte del bel tenebroso Philip Lombard.

Il grande pubblico inizia ad amarlo nel ruolo dell'eroe romantico Ross Poldark, ideato da Winston Graham. La produzione della serie televisiva Poldark, in onda dal 2015, crede moltissimo nell'attore irlandese, che è l'unico a venir preso in considerazione per la parte del protagonista, al punto tale che la produttrice esecutiva organizza la spedizione del copione e dei romanzi dell'autore per posta al fine di convincerlo ad accettare. Aidan Turner continua il proprio impegno con Poldark fino al 2017 e partecipa nel frattempo a progetti molto particolari.

Il personaggio di Ross Poldark

Il successivo nuovo ruolo da protagonista arriva nel 2021 per la co-produzione internazionale Leonardo della italiana Rai: Aidan Turner interpreta il genio rinascimentale Leonardo da Vinci, recitando al fianco di un importante cast, che comprende tra gli altri Giancarlo Giannini e Matilda De Angelis.

Leonardo da Vinci interpretato da Aidan Turner nel 2021

Aidan Turner: vita privata e curiosità

Molto legato alla madre, con la quale ha un ottimo rapporto, Aidan è molto aperto nel condividere con la stampa i dettagli e gli aneddoti della sua famiglia. Mantiene però un notevole riserbo per quel che riguarda la sua sfera privata più intima.