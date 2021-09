Biografia

Morwenn Moguerou - dai più conosciuta con lo pseudonimo di Ema Stokholma - nasce a Marsiglia il 9 dicembre 1983, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Gli amici preferiscono chiamarla semplicemente “Ema”. E’ in possesso della cittadinanza italiana.

Modella e dj, Ema è diventata anche un personaggio televisivo per la sua bellezza, una dote che sicuramente l’ha aiutata ad entrare nel mondo dello spettacolo.

Come ha descritto lei stessa nel libro intitolato “Per il mio bene”, la sua infanzia non è stata per nulla facile.

L'infanzia e l'adolescenza

Dopo aver perso la mamma prematuramente, Ema resta con il padre ma lui è spesso assente. Per questo, si lega molto al fratello che però attualmente vive in Bretagna.

Nel libro (pubblicato nel 2020), scritto sotto forma di romanzo, la modella racconta in maniera molto toccante gli abusi subiti dalla mamma. Il libro vince il Premio Bancarella 2021. Nonostante tutto, Ema è determinata a farsi strada nella vita, ed infatti lascia subito il suo paese per raggiungere Parigi.

Qui, ancora giovanissima, intraprende la carriera di modella sfilando per diversi grandi stilisti come Versace, Fendi, Dolce & Gabbana, Valentino.

Spostandosi frequentemente per lavoro in tutto il mondo, Ema comincia ad appassionarsi alla musica.

Ema Stokholma negli anni 2000

Ad un certo punto della sua vita, intorno agli anni Duemila, decide di lasciare la moda per dedicarsi con passione alla musica. Si trasferisce allora in Italia, a Roma, dove tuttora vive.

Ema intraprende con successo la carriera di Dj, suonando in diversi locali sia in Italia che nel resto d’Europa.

Tra i generi musicali da lei preferiti c’è l’hip hop, la musica elettronica ed il funky.

Ema e la televisione

Il debutto in televisione avviene nel 2013, con il programma Mtv Italian Awards Aftershow. Nello stesso anno partecipa alla trasmissione di Fabio Canino, “Aggratis” e “Jump”, con Andrea Delogu.

Ema inoltre conduce su Rai Radio 2 il programma Back2back e Challenge 4, su Rai 4.

Tra le altre cose, la modella e Dj nel 2016 è chiamata nella giuria di Sanremo Giovani (edizione 2017).

Nel 2017 partecipa in veste di concorrente al programma tv “Pechino Express”. Due anni dopo, nel 2019, partecipa come annunciatrice dei voti per la giuria italiana all’Eurovision Song Contest (assieme a Saverio Raimondo).

Nel 2020 a Gennaio Ema Stokholma è presente a “PrimaFestival”, anteprima del Festival di Sanremo, su Rai Uno. Successivamente le affidano la conduzione del programma “AmaSanremo”. Collabora spesso con il conduttore radiofonico Gino Castaldo.

Nel 2021 realizza e produce il brano "Menage a trois", molto visto su YouTube.

Vita privata e Curiosità

Circa la vita privata di Ema Stokholma non si sa molto, nonostante comunque sia parecchio attiva sui social. Il canale YouTube è seguito infatti da migliaia di iscritti. In passato, fino al 2018, Ema ha avuto una relazione amorosa con il rapper e produttore discografico romano Gemitaiz.

Oltre ad avere una grande passione per la musica, ad Ema piace molto il cinema. Tra gli attori preferiti c’è Robert De Niro.

In quanto Dj, Ema Stokholma possiede un portafortuna che non lascia mai a casa e che porta con sé durante i frequenti viaggi: si tratta delle cuffie per ascoltare musica.

E' una persona piuttosto riservata e restia a rendere pubblica la sua vita, ha però raccontato di essere stata molestata a Torino, nel corso di un dj set. Era il 2020, e pare che qualcuno l’abbia filmata senza il suo consenso sotto la gonna.

Tra le curiosità riguardanti Ema, c’è anche il suo profilo Instagram. A guardarlo bene, infatti, si compone di tre immagini messe in fila: un’immagine, un quadrato bianco vuoto ed un quadro da lei realizzato che riproduce l’immagine. La Dj nel profilo Instagram racconta spesso gli esperimenti artistici e la sua passione per l’arte. Ema Stokholma è una persona creativa a 360°!