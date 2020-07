Biografia

Peter Cincotti nasce l'11 luglio 1983 a New York da genitori di origini italiane (ha un nonno napoletano e una nonna piacentina). Bambino prodigio, inizia a suonare su un pianoforte giocattolo a soli tre anni, e l'anno successivo prende già lezioni di musica. A nove anni compone i suoi primi brani: in questo periodo, studia alla "Manhattan School of Music", entrando in contatto con il jazz grazie a insegnanti come James Williams e David Finck. A quindici anni comincia a esibirsi come performer al "Knickerbocker Jazz Club", alternando parti suonate e parti cantate, mentre poco dopo viene scritturato per "Our Sinatra", spettacolo di Broadway tributo a Frank Sinatra.

Dopo aver frequentato nel Bronx, a Riverdale, la Horace Mann School, si iscrive al Columbia College, e nel frattempo si esibisce in diversi locali a Manhattan. A diciassette anni ha addirittura l'opportunità di suonare alla Casa Bianca. Nell'estate del 1999 Peter viene notato da Harry Connick jr, che lo chiama con sé in tournèe: sempre in quel periodo, viene notato da Phill Ramone, produttore leggendario, nel corso di un'esibizione al "Feintein's Regensy Hotel" della Grande Mela, che gli propone un contratto con la casa discografica "Concord Records".

L'artista italo-americano, così, ha l'opportunità di incidere il suo primo album, chiamato "Peter Cincotti", che include rivisitazioni di classici jazz come "Comes love" e "Come live your life with me". Non mancano, comunque, composizioni da lui scritte insieme con sua mamma Cynthia, autrice dei testi di "Are you the one?", "I changed the rules" e "Lovers, secrets, lies".

Cincotti, insomma, dopo aver partecipato al Montreux Jazz Festival, dove interpreta il brano di Dizzy Gillespie "A night in Tunisia", arriva al primo posto della Billaboard Traditional Jazz Chart nel 2002: a soli diciannove anni, è l'artista più giovane a riuscirci come solista.

A ventuno anni pubblica l'album "On the moon", contraddistinto da un'evidente impronta jazz dalla quale non sono lontane note pop: oltre a brani inediti, sono presenti re-interpretazioni di canzoni del passato come "Some kind of wonderful" e "I love Paris", oltre alla strumentale "Cherokee" in cui l'artista americano mette in luce le proprie abilità al pianoforte. Nello stesso anno, esce "My favourite time of year", disco natalizio con due tracce tratte dal film "Tutti insieme appassionatamente".

Dopo aver recitato al fianco di Kevin Spacey in "Beyond the sea" ed essere stato protagonista di un cammeo in "Spiderman 2", Peter torna alla musica con "East of angel town", un disco che include unicamente inediti e che è prodotto da David Foster. Molte canzoni dell'album sono scritte con il paroliere John Bettis, inclusa la traccia che lo apre: "Angel town", dedicata a Los Angeles e alle illusioni che essa produce. Si tratta di un disco sofisticato ed eclettico, con sonorità che vanno dal jazz al rock, dal blues al pop. Il brano "December boys" viene scelto come colonna sonora del film omonimo, uscito negli Stati Uniti nel 2007.

Vincitore nel 2008 del "Riccio d'Argento" in occasione della XXII edizione di "Fatti di musica", rassegna organizzata dal promoter Ruggero Pegna, nel 2011 Peter Cincotti - conosciuto nel nostro Paese soprattutto per il brano "Goodbye Philadelphia", contenuto nel disco "East of angel town" - registra insieme con Simona Molinari il singolo "In cerca di te", che ottiene un discreto successo radiofonico in Italia. Nel 2012 incide l'album "Metropolis", e sempre insieme alla Molinari propone la propria candidatura al Festival di Sanremo dell'anno successivo. Il 13 dicembre arriva l'annuncio: Cincotti e Molinari prenderanno parte al Sanremo di Fabio Fazio e Mauro Pagani, con i brani "La felicità" e "Dr. Jekyll and Mr. Hide".