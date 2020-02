Biografia

Emily Olivia Leah Blunt nasce il 23 febbraio del 1983 a Londra, nel distretto sud-occidentale di Wandsworth, in una famiglia appartenente all'alta borghesia britannica. La madre Joanna Mackie è un'insegnante ed ex attrice, mentre il padre Oliver Blunt è un avvocato; Emily è la seconda di quattro figli. A partire dai sette anni di età inizia a soffrire di balbuzie, un problema che risolve solo da adolescente grazie al consiglio di un insegnante che le suggerisce di frequentare un corso di recitazione.

Dopo aver frequentato la Ibstock Place School di Roehampton, a sedici anni Emily Blunt si iscrive in un college privato, l'Hurtwood House di Dorking, incentrato sulle arti dello spettacolo. Selezionata per prendere parte al Festival del Teatro di Edimburgo, a diciassette anni viene notata da un agente. Intraprende così la carriera nel mondo dello spettacolo.

L'esordio come attrice

Comincia a recitare in teatro, portando sul palcoscenico "Romeo e Giulietta" di Shakespeare, mentre nel 2003 esordisce in televisione con il film di Bill Anderson "Boudica".

Dopo aver preso parte a un episodio del telefilm "Poirot", nel 2004 Emily Blunt è al cinema con il film di Pawel Pawlikowski "My summer of love", che racconta l'amore tra due ragazze. L'anno successivo appare in "Gideon's Daughter", grazie a cui vince un Golden Globe. Notata a Hollywood, viene chiamata a lavorare accanto a Susan Sarandon nel film "Le verità negate", prima di far parte del cast de "Il diavolo veste Prada", insieme con Meryl Streep e Anne Hathaway.

Nel 2007 recita con Maria Bello in "Il club di Jane Austen", con Steve Carell in "L'amore secondo Dan" e con Julia Roberts e Tom Hanks in "La guerra di Charlie Wilson". Nel 2009 si fidanza con John Krasinski, attore e regista americano.

In questo periodo al cinema è protagonista di "The Young Victoria", per la regia di Jean-Marc Vallée, insieme con Rupert Friend e Miranda Richardson: l'interpretazione della regina Vittoria vale a Emily Blunt una nomination al Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico.

Emily Blunt negli anni 2010

Scelta da Yves Saint Laurent in qualità di testimonial del profumo Opium, l'interprete britannica si sposa a Cernobbio, sul lago di Como il 10 luglio 2010. Nel 2011 recita con Matt Damon nel film "I guardiani del destino".

L'anno seguente è nel cast di "Looper", mentre nel 2014 diventa madre di Hazel, la sua prima bambina. Recita, inoltre, in "Edge of Tomorrow - Senza domani", per poi tornare accanto a Meryl Streep nel musical "Into the Woods".

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2015 Emily Blunt acquisisce la cittadinanza statunitense e recita per Denis Villeneuve in "Sicario"; l'anno seguente, nel 2016, diventa mamma per la seconda volta (dando alla luce Violet) ed è protagonista de "Il cacciatore e la regina di ghiaccio", in un cast stellare che comprende anche Chris Hemsworth, Jessica Chastain e Charlize Theron.

Nello stesso periodo Emily è sul grande schermo con "La ragazza del treno", pellicola drammatica tratta dal romanzo omonimo di Paula Hawkins in cui interpreta una donna alcolizzata con un matrimonio fallito alle spalle: grazie a questo ruolo viene candidata come migliore attrice ai Bafta e agli Screen Actors Guild Award.

Successivamente viene scelta come protagonista de "Il ritorno di Mary Poppins", adattamento per il grande schermo del libro "Mary Poppins ritorna": il film esce nel 2018, anno in cui Emily è al cinema anche con "A Quiet Place - Un posto tranquillo", pellicola scritta e diretta da suo marito.