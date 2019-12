Biografia

Caporedattore, autore televisivo, giornalista e conduttore, Francesco Borgonovo è un personaggio dalle mille risorse e che più volte si è fatto notare per i suoi attacchi in tv verso i personaggi politici e non solo. Pacato ma pungente, Borgonovo affronta i suoi avversi senza filtri.

Chi è davvero Francesco Borgonovo?

Ecco tutto quello che c'è da sapere sul giornalista de La Verità, che sembra non aver peli sulla lingua, non risparmiare commenti taglienti e considerazioni scomode anche ai membri del Governo italiano.

Francesco Borgonovo: la biografia

Nato a Reggio Emilia nel 1983, Borgonovo è conosciuto per aver assunto le redini del quotidiano Libero in qualità di caporedattore. Borgonovo è anche noto come caporedattore per La Verità.

Il giornalista affronta gli studi in seminario e consegue una laurea in filosofia a Bari.

Borgonovo ha uno spiccato interesse per la politica che lo porta all'ideazione di un talk show di successo, in onda sul canale La7, dal titolo La Gabbia. Il programma - condotto da Gianluigi Paragone - di cui Francesco è autore viene trasmesso dal 2013 al 2017, per poi essere cancellato dai palinsesti, probabilmente a causa della scarsa abilità del conduttore e per i contenuti scomodi affrontati.

L'esperienza televisiva di Francesco Borgonovo include anche la partecipazione al programma Iceberg, in onda sulla rete Telelombradia, in cui il giornalista assume il ruolo di brillante conduttore.

Francesco Borgonovo è anche l'autore di tantissime pubblicazioni, fra cui "L'invasione. Come gli stranieri ci stanno conquistando e noi ci arrendiamo" (del 2009 in collaborazione con Gianluigi Paragone), "Infermo" (2013, con la partecipazione di Ottavio Cappellani), "Bischerock'n roll. Matteo Renzi: una vita a cento all'ora" (2014, assieme a Walter Leoni), "Carcarlo Pravettoni. Come truffare il prossimo e vivere felici" (pubblicato da Mondadori nel 2014, con Paolo Hendel), "Tagliagole. Jihad Corporation" (2015), "L'impero dell'Islam. Il sistema che uccide l'Europa" (2016), "I segreti di Renzi" (del 2016, scritto con Maurizio Belpietro e Giacomo Amadori) e "Islamofollia. Fatti, cifre, bugie e ipocrisie della gioiosa sottomissione italiana" (del 2017, con Maurizio Belpietro).

Francesco Borgonovo ospite della trasmissione Carta Bianca, con Bianca Berlinguer (2019)

Il 2018 è un anno molto importante per Francesco Borgonovo che riesce a farsi conoscere maggiormente dal pubblico attraverso la pubblicazione di "I segreti di Renzi 2 e della Boschi", scritto con la partecipazione di Maurizio Belpietro e Giacomo Amadori e "Fermate le macchine! Come ci stanno rubando il lavoro, la salute e perfino l'anima".

Francesco Borgonovo: le partecipazioni televisive

Sono numerosi gli interventi di Francesco Borgonovo in tv, in cui il giornalista sembra non risparmiare nessuno con i suoi attacchi, come quello avvenuto nei confronti di Laura Boldrini, durante una puntata del programma Piazza Pulita. Nell'occasione (settembre 2019) Borgonovo interviene sul tema Russiagate e riferendosi alla Boldrini, in maniera molto pacata, afferma:

"Lo so che adesso dirò una cosa molto populista, come il Pd che non prende le distanze da altre persone che sono indagate in vicende abbastanza orribili che avvengono per esempio in Emilia Romagna".

Borgonovo è anche noto per il suo scontro avvenuto in studio in onda sul canale La7 con la nota giornalista e conduttrice Lilli Gruber. Durante la puntata (novembre 2019), con la sua solita pacatezza, Borgonovo dichiara che:

"La violenza sulle donne non ha nulla a che fare con le quote rosa"

facendo adirare non poco la Gruber.

In un'altra occasione Borgonovo non risparmia commenti nemmeno a Matteo Salvini, precisando che il cambio di look intrapreso dal premier è dettato non da ragioni politiche ma da quelle fisiche.

Famoso è anche lo scontro fra Borgonovo e lo psichiatra Paolo Crepet, in onda su L7 (agosto 20189. Durante la puntata, che tratta di emergenza immigrazione, i toni diventano sempre più seri fino a toccare l'antifascimo. Francesco Borgonovo riferendosi al sociologo ed opinionista non esita un attimo nell'affermare:

"E' troppo impegnato a starci in televisione e non ha il tempo di vederla".

Un altro scambio di battute che ha colpito il pubblico televisivo è quello avvenuto fra Borgonovo e Marco Furfaro (di Sinistra Italiana), sempre sul canale La7. Durante la puntata della trasmissione "L'aria che tira" (dicembre 2016) Borgonovo viene accusato di fare propaganda attraverso le sue testate giornalistiche. Borgonovo si difende senza mostrare difficoltà affermando queste parole:

"Non mi attribuite parole di Feltri, il mio direttore è Belpietro. I numeri dicono il contrario sul mio giornale".

Il direttore de La Verità continua le sue apparizioni televisive toccando le tematiche più disparate, come la strumentalizzazione mediatica avvenuta per l'episodio di violenza contro l'atleta di origini nigeriane Daisy Osakue, gli aiuti statali devoluti alla Fiat o il Dreceto Dignità.