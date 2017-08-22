Papa Leone I
Biografia
Papa Leone I (indicato anche come Leone Magno), santo e dottore della Chiesa, nasce in Toscana, forse a Volterra, nel 390 circa e muore a Roma il 10 novembre 461. Entra nella carriera ecclesiastica a Roma ai tempi di papa Celestino (422-432) e poi, sempre come diacono sotto papa Sisto III. Il suo pontificato inizia il 29 settembre del 440 sino alla sua morte. È venerato come santo dalla Chiesa cattolica e da quella ortodossa.
È un periodo difficile per la Chiesa durante il suo pontificato, rappresenta il più significativo e importante dell'antichità cristiana. È un periodo in cui la Chiesa incontra grandi ostacoli in quanto sta disintegrandosi l'Impero romano d'Occidente.
Le devastazioni dei barbari
Nella concezione dei doveri di Papa Leone I c'è la conservazione della disciplina ecclesiastica: è un periodo in cui si subiscono continue devastazioni dei barbari che portano disordini, dove le regole morali sono violate.
Si racconta che alzando la croce fu lui a fermare Attila, una storia che potrebbe essere smentita alla luce degli scavi che in tempi recenti (2017) hanno visto protagonista la Villa romana di Poggio Gramignano, nel comune di Lugnano in Teverina (Terni).
Pare infatti, secondo i nuovi ritrovamenti nella villa, tra cui il fatto che è stata adibita a cimitero infantile a causa di un'epidemia di malaria, che Attila potrebbe - è questa l'ipotesi - essere stato fermato da Leone I per avvisarlo dell'epidemia di malaria che colpiva le zone del sud del Po, bloccando, per paura quindi, l'avanzata degli Unni guidati da Attila. Quest'ultimo potrebbe essere morto proprio per la malaria.
Esiste un affresco intitolato "Incontro di Leone Magno con Attila". È un'opera di 750 centimetri di base, realizzata da Raffaello Sanzio nel 1514.
I sermoni e le epistole di Papa Leone Magno
Di Leone I restano 96 sermoni e 173 epistole a testimonianza della sua educazione profonda. Quando è stato acclamato al soglio pontificio, Papa Leone I si trovava in missione nelle Gallie, una delicata missione diplomatica. Mentre il 29 settembre del 440 fu consacrato vescovo di Roma, data a lui talmente cara che volle festeggiarla ogni anno come fosse il suo giorno di nascita.
Leone I è pragmatico, si impegna da subito a riordinare la liturgia e a rafforzare l'organizzazione ecclesiastica, ma in particolare lavora per difendere la fede contro le eresie. Il suo pontificato dura 21 anni, un mese e 13 giorni. È il 45º papa della Chiesa cattolica.
Frasi di Papa Leone I
Perché Satana sa che ha sedotto il primo uomo per bocca di una donna e ha allontanato tutti gli esseri umani dalla beatitudine del paradiso grazie alla credulità della donna, così lui perseguita anche adesso, con astuzia ancora più attenta, il vostro sesso.
[da Sermoni, 24, 6]
Non ci si deve mostrare sciocchi tra le vanità, né timorosi tra le avversità. Ivi ci allettano le lusinghe, qui ci aggravano le fatiche Ma poiché la terra è piena della misericordia del Signore (Sal. 32, 5), ovunque ci sostiene la vittoria di Cristo, affinché si adempia la sua parola: Non temete, perché io ho vinto il mondo (Gv 16, 33). Quando dunque combattiamo, sia contro l’ambizione del mondo, sia contro le brame della carne, sia contro gli strali degli eretici, siamo armati sempre della croce del Signore.
[Sermoni, 74,4-5]
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