Biografia

Lorena Cesarini nasce a Dakar nel 1987. E' salita alla ribalta grazie a un ruolo importante nella serie tv Netflix Suburra. All'inizio degli anni 2020 è considerata un astro nascente del mondo dello spettacolo italiano. Dopo l'esordio nella pellicola "Arance e martello" di Diego Bianchi e la collaborazione con Leonardo Pieraccioni, nel 2022 conduce nelle vesti di presentatrice una delle serate del Festival di Sanremo 2022.

Scopriamo di più sulla vita e sulla carriera di Lorena Cesarini.

Lorena Cesarini

Studi e formazione

Sin da piccola Lorena mostra un carattere forte, forgiato anche dalla tragedia della morte del padre negli anni dell'infanzia. Non rimane a lungo nella capitale della Repubblica del Senegal, poiché la madre Germaine si trasferisce da Dakar in Italia. L'assenza del papà non impedisce a Lorena di avere un ambiente familiare accogliente, in particolare grazie al nuovo marito della madre, di cui Lorena prende il cognome.

Nonostante la recitazione sia da sempre una sua grandissima passione, uno degli aspetti che caratterizza Lorena già negli anni formativi è la concretezza. Ecco perché, pur sognando di recitare di fronte a un obiettivo, decide di applicarsi con costanza allo studio. Arriva a laurearsi in Storia Contemporanea. Nello stesso periodo riesce a lavorare anche presso l'Archivio Centrale dello Stato, alternando l'impegno diurno in ufficio con i turni serali in veste di cameriera in un pub.

Il debutto al cinema

L'esordio di Lorena Cesarini al cinema avviene quasi per caso: la ragazza viene infatti scoperta mentre si trova a camminare per le vie di Roma da un casting director, all'epoca impegnato nella produzione del film Arance e martello. Si tratta di un'opera di Diego Bianchi: il volto noto della trasmissione Gazebo di Rai 3 (poi passato su La7 con Propaganda Live), riconosce immediatamente le doti attoriali di Lorena, che di conseguenza fa la sua comparsa al cinema nel 2014.

Dal primo ruolo ottiene una buona visibilità, nonostante il film possa essere considerato comunque di nicchia.

La sua carriera subisce una prima importante impennata quando a chiamarla è Leonardo Pieraccioni, che la vuole per prendere parte al suo film Il professor Cenerentolo, uscito nel 2015. Interpreta il personaggio di Sveva.

L'anno successivo Lorena Cesarini è impegnata nella produzione della miniserie televisiva I bastardi di Pizzofalcone, tratta dal fortunato romanzo giallo di Maurizio de Giovanni.

Il successo di Suburra e l'approdo a Sanremo

Per salire davvero alla ribalta Lorena deve attendere due anni. Il successo arriva grazie alla serie prodotta da Netflix Suburra, ambientata nella capitale. In questo ambito interpreta il ruolo di Isabelle Mbamba, donna che fa girare la testa al protagonista Aureliano, al quale presta il volto l'attore romano Alessandro Borghi.

Grazie alla serie, le doti di attrice di Lorena emergono in maniera chiara: la ragazza può così fregiarsi di aver preso parte a uno dei prodotti italiani di maggiore successo degli anni Dieci.

Una volta conclusa l'avventura con la serialità in streaming, torna sul grande schermo diretta da Rolando Ravello nella pellicola È per il tuo bene (con Vincenzo Salemme, Marco Giallini e Isabella Ferrari) che esce nelle sale nel 2020.

A causa della pandemia la sua carriera, come del resto accade a quella di molti altri attori, subisce un momentaneo stallo. Tuttavia, il talento di Lorena Cesarini viene riconosciuto e celebrato su un palcoscenico diverso e molto ambito.

Si tratta di quello del Teatro Ariston di Sanremo, dove l'attrice romana è destinata a fare il suo debutto in Rai. Nel 2022 affianca Amadeus nella conduzione di una delle serate dell'edizione 2022 del Festival della Canzone Italiana.

Vita privata e curiosità su Lorena Cesarini

A dispetto della popolarità crescente della quale gode l'attrice romana e del grande numero di follower sui social network, Lorena Cesarini si mantiene deliberatamente alla larga dai riflettori, quando si tratta di proteggere la propria vita privata. Anche se, come si evince dagli scatti pubblicati su diverse piattaforme, appare felicemente fidanzata.

Per quanto riguarda invece le sue passioni, la donna è decisamente più disposta a condividere con il pubblico alcune informazioni. È di dominio pubblico, ad esempio, la sua enorme passione calcistica per la Roma, nonché la sua ammirazione per l'ex capitano giallorosso Francesco Totti.