Biografia

Attore e regista, Leonardo Pieraccioni nasce il 17 febbraio del 1965 a Firenze. Dopo le scuole medie frequenta l'istituto per perito aziendale per due anni; nel 1981, quando ha solo sedici anni, prende parte alla trasmissione "Un ciak per artisti domani", condotta da un esordiente Carlo Conti. Con lo stesso Conti, dopo aver fatto un anno di leva in una caserma di carabinieri poco lontana da casa, costituisce i Fratelli d'Italia, trio comico del quale fa parte anche Giorgio Panariello, che riscuote un successo straordinario nei teatri della Toscana; conduce, inoltre, il varietà comico "Succo d'arancia" su una rete locale.

Nel 1988 Leonardo Pieraccioni debutta in Rai con "Il piacere dell'estate", presentato da Marta Flavi e Tony Binarelli, in onda su Raidue da giugno a settembre, cui segue il programma radiofonico "Via Asiago Tenda".

Dopo avere realizzato - sempre con Conti e Panariello - "Vernice fresca", show trasmesso nel 1989 dal circuito nazionale Cinquestelle, Leonardo registra "Animali di città", Lp in cui canta tra l'altro in coppia con Carlo Conti e che nasce dalla collaborazione con Nicola Serena e Massimo Miniati degli Interno 31.

Mentre viene pubblicato il 45 giri "Ahi, ahi, ahi (I figliol di troia 'e 'un moian mai)", Pieraccioni approda a Italia 1, dove fa parte del cast di "Deejay Television" con lo pseudonimo di Zeba: il suo primo sketch è quello di un cameraman che abbandona la telecamera per diventare protagonista del programma.

Tra cabaret e serate, nel 1990 il comico arriva anche al teatro, con "Leonardo Pieraccioni Show", spettacolo grazie al quale si fa conoscere dal grande pubblico. L'anno seguente, esordisce al cinema con "Zitti e mosca", film di Alessandro Benvenuti, e partecipa a "Fantastico 12", programma presentato da Johnny Dorelli e Raffaella Carrà nel quale viene proposto un concorso per nuovi talenti: da tutti ritenuto come uno dei favoriti, Leonardo si classifica al secondo posto nella classifica finale dietro Loredana Ferro.

Nel 1992 Pieraccioni registra un altro Lp, intitolato "Il tempo è un pesce che vola", insieme con Gianluca Sibaldi; inoltre, è ospite fisso di "Europop", programma dedicato ai giovani in onda su Raidue tra marzo e agosto condotto dall'ex vj di Videomusic Elisa Jane Satta. Chiamato al cinema di Vito Zagarrio per "Bonus Malus" e da Enrico Oldoini per "Miracolo italiano", commedia nella quale recita al fianco di Anna Falchi, Pieraccioni prosegue nel frattempo, l'attività a teatro: gli spettacoli "Villaggio vacanze Pieraccioni" e "Fratelli d'Italia" ottengono ottimi risultati, al punto che Leonardo, a soli trent'anni, debutta come regista cinematografico.

Nel 1995, così, esce il suo primo film "I laureati", commedia con Rocco Papaleo, Maria Grazia Cucinotta e Massimo Ceccherini costata due miliardi di lire e capace di incassarne quindici. Forte del riscontro positivo della critica e del pubblico, Leoanardo Pieraccioni torna sul grande schermo l'anno successivo come sceneggiatore, regista e interprete de "Il ciclone", che vede nel cast - tra gli altri - Natalia Estrada, Alessandro Haber e ancora Ceccherini (che diventerà un fedele compagno di avventura di Leonardo). "Il ciclone" sbanca il botteghino, guadagnando più di settanta miliardi di lire: e così Leonardo prosegue sulla scia con "Fuochi d'artificio", film del che al box-office supera nuovamente i settanta miliardi di incassi.

Nel 1998 Leonardo è attore e sceneggiatore (ma non regista) de "Il mio west", film con Alessia Marcuzzi diretto da Giovanni Veronesi; nello stesso anno, si cimenta anche con la scrittura con il libro "Trent'anni, alta, mora", una raccolta di racconti contraddistinti da una comicità amara e malinconica, differente da quella delle sue pellicole.

Tra il 1999 e il 2001 Pieraccioni dirige "Il pesce innamorato" e "Il principe e il pirata", che non bissano i risultati commerciali delle pellicole precedenti pur rivelandosi dei discreti successi. Nel 2003, quindi (dopo aver pubblicato due nuovi libri, "Tre mucche in cucina" e "A un passo dal cuore"), Leonardo Pieraccioni si affida alla verve e alle battute sgrammaticate di Anna Maria Barbera, lanciata da "Zelig", per tornare alla ribalta con il film "Il paradiso all'improvviso". Dopo avere diretto e interpretato nel 2005 "Ti amo in tutte le lingue del mondo", insieme con il cantante Francesco Guccini (del quale è un grande fan) e gli amici Massimo Ceccherini (nei panni di un frate) e Giorgio Panariello (nelle vesti del fratello di Leonardo), l'anno successivo è ospite del Festival di Sanremo, presentato proprio da Panariello.

Nel 2007 torna sul grande schermo con "Una moglie bellissima", che vede nel cast Gabriel Garko, Guccini, Ceccherini e Laura Torrisi, ex concorrente del reality show di Canale 5 "Grande Fratello" e al suo esordio come attrice. Pieraccioni e la Torrisi, conosciutisi sul set, si innamorano e iniziano una relazione. A dicembre del 2009 il regista toscano propone "Io & Marilyn", in cui si immagina al fianco di una nuova e strana Marilyn Monroe: esattamente un anno dopo, diventa padre di Martina, avuta proprio da Laura Torrisi.

Nel 2011 il comico fiorentino dirige e interpreta la commedia "Finalmente la felicità", in cui impersona un professore di Lucca. Nel 2013, come sempre a distanza di due anni dall'ultimo film, torna al cinema con "Un fantastico via vai", che vede nel cast i soliti Panariello e Ceccherini con Serena Autieri. Nello stesso periodo Pieraccioni ritrova Carlo Conti a "Tale e quale Show", programma del venerdì sera di Raiuno: con lui e Gabriele Cirilli si esibisce in un'imitazione dei Tre Tenori.