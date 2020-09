Biografia

Gianfranco Iovino, giornalista, scrittore e compositore, nasce a Roma il 3 settembre 1965. All'età di 3 anni la famiglia si trasferisce a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove ha vissuto fino all'età di 28 anni. Dal 1994 vive a Verona.

Si è diplomato Geometra ed ha iniziato l'attività di libero professionista e, contemporaneamente, ha approfondito e sviluppato la sua grande passione per la musica, acquisendo l'abilitazione all'insegnamento di solfeggio ed iscrivendosi alla SIAE Sezione Musica nel 1983, con la doppia qualifica di compositore e autore letterario, firmando molti brani di musica leggera italiana per esordienti e colonne sonore teatrali.

La passione per la musica, che nel periodo vissuto a Napoli lo ha visto impegnato in tantissime serate di Piano Bar e spettacoli dal vivo, oltre che permettergli di maturare esperienze di aiuto fonico ed assistente al missaggio in studi di registrazione, gli ha permesso di avvicinarsi anche al mondo del teatro filodrammatico, iniziando con il comporre colonne sonore e, successivamente, costituendo un proprio gruppo culturale, di cui era regista ed attore, col quale ha rappresentato commedie di Scarpetta e De Filippo in giro per la Campania in strutture di ricovero, cura e solidarietà, sempre con finalità benefiche.

A Verona, si è avvicinato alla scrittura creativa, che gli ha permesso di pubblicare 5 romanzi, oltre che partecipare e vincere numerosi e prestigiosi premi letterari ed affinare la passione per il giornalismo, che nel 2010 gli ha permesso di iscriversi all'Albo di Categoria della regione Veneto come Pubblicista.

Gianfranco Iovino dal 2005 ha pubblicato 5 romanzi di narrativa contemporanea, tutti contraddistinti dal buon successo di vendita e la finalità benefica delle opere stesse, in quanto tutti i diritti d'autore sono stati sempre ceduti ad Associazioni o Fondazioni con finalità solidale-benefica.

Produzione letteraria di Gianfranco Iovino

Nel 2005, per conto della Seneca Edizioni di Torino, viene pubblicato il suo primo romanzo "Cuori nella tormenta", che racconta di un amore nato nelle stanze interattive di una chat, e legato alla UILDM di Padova a cui ha destinato tutti proventi sulle vendite. In soli quattro mesi ha esaurito la prima stampa e nel gennaio del 2007 ha terminato anche le copie relative alla seconda edizione rendendo il testo introvabile in commercio.

Nel 2006, pubblicato dalla bolognese Giraldi Editore, viene distribuito il romanzo "Dietro di me", legato all'associazione RockNoWar, per un progetto umanitario di aiuto e sostegno ai bambini vittime del turismo sessuale nel Laos, che racconta l'odissea di Olga, donna ucraina costretta a prostituirsi e di Alex, l'amico poliziotto che proverà a salvarle la vita. Ispirato da una canzone dei Pooh, "Buona fortuna e buon viaggio", la prefazione alla lettura è firmata da Stefano D'Orazio, batterista del gruppo.

Nel 2008, per conto della A.Car di Milano viene pubblicato "Tramedamore", che racconta di Giuliano, un prete che conduce una rubrica del cuore da una stazione radiofonica e Claudia, la giornalista che lo frequenterà per intervistare l'uomo di fede e quello di strada, per scoprire dove il primo si confonde e si completa con l'altro. Il romanzo è legato alla Fondazione Aiutare i Bambini di Milano per un progetto in Africa di acquisto medicinali e formazione all'utilizzo nei confronti di donne in gravidanza affette dall'AIDS.

Nell'aprile del 2011, Laura Capone Editore propone una nuova edizione, riveduta ed ampliata, di "[email protected]" sia nella versione cartacea che eBook, oltre ad una traduzione per ePub in lingua inglese. Per il mercato spagnolo nel 2012 è stata pubblicata una versione in spagnolo "Corazones en la [email protected]"

Nel novembre 2011 la Sassoscritto Editore di Firenze pubblica il romanzo "Oltre il confine", che narra l'odissea di Paola, donna malata di depressione per colpa degli abusi sessuali subiti in età adolescente da parte del padre. Il romanzo, che ha esaurito la prima stampa in appena due settimane ed ottenuto importanti riconoscimenti di critica, tra i quali la vittoria assoluta del "Premio San Leucio 2012", oltre che il 2° posto al premio internazionale "Città di Cattolica 2012" e la "Targa Molinello 2012", è legato alla Fondazione Onlus Luca Barbareschi impegnata a combatte la pedofilia e la pedopornografia.

Febbraio 2014 è la data di uscita di "Sono solo canzoni..." una raccolta antologica di 18 racconti brevi, unica nel suo genere per contenere storie inedite tutte ispirate ai testi di alcune tra le più famose canzoni di musica leggera italiana e legata all'associazione Onlus "Lega del Filo d'Oro" di Osimo, per la commemorazione dei 50 anni di attività alla quale sono stati ceduti interamente i diritti d'autore sulle vendite.

L'attività di scrittura creativa di Gianfranco Iovino si concretizza, inoltre, nella partecipazione ad alcuni tra i più importanti concorsi nazionali di letteratura inedita, con l'attribuzione di prestigiosi riconoscimenti e menzioni di merito, oltre che la collaborazione con numerose testate giornalistiche, tra le quali DMedia Group Spa per la conduzione di rubriche si recensioni musicali e critica letteraria.

Per altre info ed approfondimenti, il sito dell'autore: www.gianfrancoiovino.it