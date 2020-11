Biografia

Il vero nome di Tina Cipollari è Maria Concetta Cipollari, detta Tina. Nasce il 14 novembre del 1965 a Viterbo, nel Lazio. Nel 2000 esordisce in televisione come corteggiatrice nella trasmissione di Canale 5 "Uomini e donne", presentata da Maria De Filippi, per poi passare al ruolo di tronista.

Tina Cipollari in tv

Sin dalle sue prime apparizioni sul piccolo schermo si fa notare per il suo atteggiamento provocatorio da improbabile vamp, testimoniato dai variopinti boa che porta al collo, dai vestiti sensuali che indossa e dai capelli platinati alla Marilyn Monroe. Grazie a questo "personaggio", Tina Cipollari ottiene in breve tempo un certo successo popolare, grazie al quale viene invitata frequentemente a "Buona domenica" (programma della domenica pomeriggio di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo, marito della De Filippi).

Rimasta nel cast di "Uomini e donne", non più come tronista ma come semplice opinionista, nel 2002 registra un singolo musicale denominato "Hawaii". Sempre nello stesso anno conosce, nella trasmissione di Mediaset, Chicco Nalli, parrucchiere soprannominato Kikò, con il quale intraprende una relazione sentimentale.

Concorrente sulla Rai

Lasciata momentaneamente la trasmissione del pomeriggio feriale di Canale5, Tina passa a Raiuno per prendere parte come concorrente a "Il ristorante", reality show presentato da Antonella Clerici. Qui ottiene la seconda posizione finale.

In questo periodo compare di frequente in numerose trasmissioni della tv pubblica, da "La vita in diretta" a "Domenica in", ma anche a "Dimmi la verità", varietà in onda in prima serata.

Il matrimonio e il ritorno in Mediaset

Nel maggio del 2005 Tina Cipollari si sposa con il compagno Chicco (i due diventeranno genitori di tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca). Dopo aver condotto il programma "VipMania" su una rete locale, nel 2008 Tina torna stabilmente a Canale5 ritrovando la collaborazione di Maria De Filippi e divenendo opinionista fissa a "Uomini e donne" (insieme all'amico Gianni Sperti).

Non disdegna, per altro, comparsate in altri show della stessa rete, come "Ciao Darwin", con Paolo Bonolis, e il "Maurizio Costanzo Show".

Nel 2013 contribuisce alla pubblicazione, per DiamonD Editore, della raccolta collettiva "Eros e Thanatos. III antologia di racconti del XXI secolo", con lo scritto "Strane forme", mentre l'anno successivo per "Del giorno e della notte. IV antologia di racconti del XXI secolo", propone "Miti e mitomani".

Nel 2015 scrive con Simone Di Matteo l'autobiografia "No Maria, io esco!", titolo che riprende un suo celebre tormentone.

Nell'estate del 2016 Tina Cipollari prende parte come concorrente a "Pechino Express", reality show di Raidue giunto alla quinta edizione e trasmesso il lunedì in prima serata a partire da settembre.