Biografia • Voci e volti

Veronica Pivetti nasce a Milano, il 19 febbraio del 1965. Attrice, doppiatrice sin da quand'è bambina, conduttrice televisiva di buon successo, è stata chiamata anche a presentare un'edizione del Festival di Sanremo nel 1998. Veronica è sorella minore della politica Irene Pivetti, anche lei versata nel mondo della televisione, oltre che ex Presidente della Camera dei Deputati dal 1994 al 1996.

La giovane Veronica esordisce nel mondo dello spettacolo a soli sette anni, quando viene chiamata a doppiare alcuni dei cartoni animati più amati dai bambini durante gli anni '80, all'interno del format di Italia1 "Bim Bum Bam". In realtà, ad iniziarla a questo mondo sono i suoi genitori, anche loro appartenenti allo spettacolo e all'ambito della recitazione. Sua madre è l'attrice Grazia Gabrielli, mentre suo padre, Paolo Pivetti, è un noto regista teatrale e televisivo.

Dopo aver dato la voce a Crilin nel fortunatissimo cartone animato "Dragon Ball", si fa valere anche nel mondo delle soap-opera, ma sempre come doppiatrice. "Sentieri", altra serie che appassiona il grande pubblico pomeridiano italiano, ha tra le sue voci quella della futura attrice italiana.

Dopo anni passati a doppiare gli attori americani comincia ad essere invitata alla trasmissione di Fabio Fazio, "Quelli che il calcio", la quale verso la metà degli anni '90 risulta essere tra le più seguite a livello nazionale. Proprio qui, nel piccolo schermo, viene notata dall'attore e regista Carlo Verdone, che le telefona subito, chiedendole di prendere parte al suo "Viaggi di nozze", allora in lavorazione.

Nel 1995 per Veronica Pivetti arriva quindi il debutto al cinema al fianco di Carlo Verdone, sul set con Claudia Gerini, la compagna preferita dall'artista romano per le sue commedie. Il successo è indiscutibile, senz'altro meritato, perché la Pivetti interpreta ottimamente il ruolo della moglie sottomessa di uno dei cavalli di battaglia dei personaggi di Verdone: il puntiglioso Furio.

L'anno dopo, nel 1996, recita al fianco di Tullio Solenghi, nel film "Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica", per la regia di Lina Wertmuller, dove si trova a ricoprire il ruolo di una parrucchiera leghista. Nel 1997 torna al doppiaggio d'autore, dando la sua voce a Megara, protagonista del film "Hercules" della Disney.

Nel 1998 poi, arriva anche il suo debutto da presentatrice, per giunta sul palco più ambito di sempre. Veronica Pivetti viene scelta infatti, accanto alla splendida modella Eva Herzigova e con il grande Raimondo Vianello, per la conduzione della 48esima edizione del Festival di Sanremo.

Alla fine dello stesso anno, che si rivela molto importante per l'artista milanese, prende parte alla fiction "Commesse", molto apprezzata dal pubblico, per la regia di Giorgio Capitani.

Nel 1999, ormai lanciatissima anche come conduttrice, presenta lo spettacolo "Torino notte di stelle".

Amata dal pubblico, trascorre con i telespettatori italiani la notte di capodanno del 2000, presentando, il 31 dicembre del 1999, insieme a Gigi Proietti, la trasmissione "Millennium".

Il 2000 poi, si apre per lei con la fiction "Qualcuno da amare". E, l'anno dopo, è una funzionaria della direzione antimafia, all'interno della fiction di RaiDue "L'attentatuni - Il grande attentato".

Tra il 2003 e il 2005, diventa la nuova compagna del ben noto maresciallo Rocca, nell'omonima serie televisiva ormai giunta alla quinta stagione. Veronica Pivetti, ancora una volta al fianco dell'attore Gigi Proietti, succede di fatto alla grande attrice italiana Stefania Sandrelli, ottenendo buoni consensi di pubblico e critica.

Nel 2005, 2006 e 2007, insegna lettere in un liceo romano, per la serie televisiva "Provaci ancora prof", molto amata dal pubblico. Dal 2005, in radio, uno dei mezzi mediatici da lei più amati, conduce un programma su Radio2 che si intitola "Veronica In", dove commenta alcuni programmi tv andati in onda durante la settimana. Nel 2010 segue nuovamente l'ideatore del fortunato "Provaci ancora prof", Dido Castelli, nella sua nuova avventura televisiva, la serie "La ladra".

Dal mese di giugno 2011, anche Veronica Pivetti, come molti artisti e giornalisti d'importanza nazionale, passa alla rete televisiva La7, per condurre il format "Fratelli e sorelle d'Italia". Dal 1996 fino al 2000, è stata sposata con l'attore e doppiatore Giorgio Ginex. Ha scritto due libri: "Ho smesso di piangere: la mia odissea per uscire dalla depressione" (2012) e "Mai all'altezza" (2017).