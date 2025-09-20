Carlo Verdone
Biografia • A scuola di cinema, dal banco alla cattedra
Carlo Verdone nasce a Roma il 17 novembre 1950. Già da bambino ha avuto modo di avvicinarsi molto al mondo del cinema grazie al papà, Mario Verdone, celebre storico del cinema, docente universitario, a lungo dirigente del Centro Sperimentale di Cinematografia e alle di lui frequentazioni con i registi più affermati quali Pier Paolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica.
Insieme al fratello minore Luca si diverte a proiettare dei film al sabato sera per gli amici, proiezioni dedicate soprattutto ai capolavori rosselliniani. Nel 1969 realizza con una videocamera vendutagli da Isabella Rossellini un cortometraggio intitolato "Poesia solare" della durata di circa 20 minuti, influenzato dalla cultura sessantottina e psichedelica del tempo, con musiche dei Pink Floyd e dei Greatful Dead. Nel 1970 gira un altro cortometraggio dal titolo "Allegria di primaverà' seguito nel '71 da "Elegia notturnà".
I tre cortometraggi girati in super-8 oggi non esistono più in quanto smarriti da Rai Tre.
Carlo Verdone negli anni '70
Nel 1972 Carlo Verdone si iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia e nel 1974 si diploma in regia. Il saggio con cui si diploma si intitola "Anjutà", ispirato a una novella di Cecov, con la partecipazione di Lino Capolicchio (all'epoca già attore affermato), Christian De Sica, Giovannella Grifeo e Livia Azzariti. Nello stesso periodo inizia un'esperienza di burattinaio presso la scuola di Maria Signorelli. Vengono fuori tutte le sue doti vocali e dimostra grandi capacità sia nell'imitare che nel divertire il pubblico, doti fino ad allora note solo ai familiari e ai compagni di classe del liceo Nazareno di Roma, che ascoltavano con piacere le imitazioni dei professori.
Durante l'università Verdone inizia come attore con il "Gruppo Teatro Arte" diretto dal fratello Luca. Una sera si trovò a dover sostituire quattro attori contemporaneamente dando prova delle sue capacità istrioniche di attore-trasformista recitando 4 ruoli diversi, ottenendo un notevole risultato comico. La strada che lo porterà ad affermarsi nel campo della regia inizia, come per tutti, con incarichi di aiuto regista e assistente.
Nel 1974 in "Quel movimento che mi piace tanto" di Franco Rossetti, classica commedia erotica italiana molto in voga negli anni '70, con l'immancabile Renzo Montagnani; qualche altro piccolo lavoro con Zeffirelli e alcuni documentari per la Presidenza dei Ministri. La svolta arriva con lo spettacolo "Tali e quali" che va in scena al teatro Alberichino di Roma dove Carlo Verdone interpreta 12 personaggi, quelli che poi rivedremo, anche se rivisti e corretti, nei suoi film e prima ancora nella fortunata serie televisiva "Non stop" in onda su Rai Uno nei primi mesi del 1979. Enzo Trapani lo ingaggia infatti per la seconda serie (la prima aveva già lanciato attori quali Enrico Beruschi, il trio "La smorfia" e "I gatti di vicolo miracoli").
I più giovani, grazie alla videocassetta "Pillole, capsule e supposte" possono oggi riapprezzare il Carlo Verdone di quei tempi e ammirarlo nelle ultime creazioni.
C'è un altro incontro fondamentale per la carriera di Carlo Verdone: si tratta del grande Sergio Leone e da quest'incontro scaturisce, oltre al film "Un sacco bello", l'inizio della collaborazione con gli sceneggiatori Leo Benvenuti e Piero De Bernardi che, tranne qualche breve parentesi, proseguirà fino agli anni 2000.
Curiosità su Carlo Verdone
Tifoso romanista, grande appassionato di musica, Carlo Verdone suona la batteria e tra i suoi cantanti preferiti vi sono David Sylvian, John Lennon, David Bowie, Eric Clapton, Jimi Hendrix ed Eminem.
Spesso citato e identificato come erede naturale di Alberto Sordi, Carlo Verdone a tal proposito ha avuto modo di dichiarare "... Alberto Sordi non avrà mai eredi. Per il motivo, fra gli altri, che lui era una vera ed autentica "maschera". E le maschere sono uniche...".
Nel 2012 pubblica un'autobiografia dal titolo "La casa sopra i portici" (a cura di Fabio Maiello, Bompiani).
Per il suo libro successivo bisogna attendere il 2021, quando esce "La carezza della memoria". Nello stesso anno esce il suo film "Si vive una volta sola".
Filmografia essenziale (di e con Carlo Verdone)
- "Posti in piedi in paradiso" (2012)
- "Io, loro e Lara" (2010),
- "Italians" (2009),
- "Grande, grosso e... Verdone" (2008),
- "Manuale d'amore 2" (2007),
- "Il mio miglior nemico" (2006, con Silvio Muccino),
- "Manuale d'amore" (2005, con Silvio Muccino e Luciana Littizzetto),
- "L'amore è eterno finchè dura" (2004, con Laura Morante e Stefania Rocca),
- "Ma che colpa abbiamo noi" (2003, con Margherita Buy),
- "C'era un cinese in coma" (1999, con Beppe Fiorello),
- "Gallo cedrone" (1998)
- "Viaggi di nozze" (1995, con Veronica Pivetti e Claudia Gerini),
- "Maledetto il giorno che t'ho incontrato" (1991),
- "Compagni di scuola" (1988, con Eleonora Giorgi e Christian De Sica),
- "Acqua e sapone" (1983),
- "Borotalco" (1982),
- "Bianco, rosso e Verdone" (1980),
- "Un sacco bello" (1979)
Frasi di Carlo Verdone
Ho tanti difetti, ma l'invidia non mi appartiene. Ho sempre cercato di imparare dal successo degli altri.
Una volta Alberto Sordi mi disse che l'arte della commedia era sempre più in crisi. Secondo lui il motivo era che tra la gente era sparito il senso del ridicolo. Nessuno si stupiva più per nulla. Aveva perfettamente ragione.
Andai a fare un esame e dissi che ero preparatissimo su Bergman. Il professore - mio padre - mi chiese tutto su Georg Wilhelm Pabst: non sapevo niente e mi bocciò. Io gli dissi "Ma papà stai scherzando?" e lui rispose "Mi dia del lei!".
Quando sei attore nel tuo film, sei anche un ingombro a te stesso.
La Chiesa non ha bisogno di Baglioni per accostarsi ai giovani, o di Jovanotti o di Celentano. Né i giovani riscoprono il cristianesimo per un concerto.
Credo che ci sia troppa superficialità, troppa presunzione e una spaventosa mancanza di memoria storica.
Viviamo solo di presente, ma è un presente fatto di attimi sconnessi con ciò che è accaduto prima.
Sono una persona curiosa. Nonostante il successo mi piace girare per strada.
Se fossi stato più furbo, in alcuni film avrei scelto finali diversi. Ma sarebbe stato un errore.
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Foto e immagini di Carlo Verdone
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Carlo Verdone. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Carlo Verdone.
Suggerimento di romanzo per sceneggiatura film
Caro Carlo,
Nelle varie interviste che ha rilasciato, Lei ha espresso a più riprese il desiderio di leggere una buona scenografia (o in generale una buona storia) da poter convertire in un buon film.
A tale proposito, mi permetto di suggerirle una storia avvincente, che in alcuni passaggi assomiglia già un po’ a una sceneggiatura: si tratta di un romanzo dalla scrittura molto coinvolgente e ricca di sfumature linguistiche, scritto con toni variegati e pertinenti, che si legge d’un fiato nonostante le 800 pagine che conta.
L’argomento trattato è poco gioioso (la bipolarità), ma viene affrontato con tanta sensibilità e con un realismo molto avvincente, elaborando ritratti di umanità davvero toccanti. Spesso, vi si ritrovano anche molti passaggi ironici (ma sempre molto rispettosi).
La storia parla di un amore platonico tra un artista malato di bipolarità e una terapeuta, ed espone molto bene le varie dinamiche e gli intrecci psicologici tra i due.
Se Le interessa saperne di più, La invito a leggere il (lungo) estratto gratuito che trova su Amazon. Il romanzo si intitola “Tisana e bestemmie – Storia di un amore bipolare”, l’autrice è Lorina Imperiali.
La ringrazio dell’attenzione e delle magie poetiche che ci regala da quasi 50 anni.
Un caro saluto, Lorenza
Pini di Roma
Non so se questo msg arriverà a Carlo, comunque proviamoci.
Ciao Carlo. Scusami ma mi riesce difficile, forse per la tua simpatia, il tuo modo di porti, di fare, darti del Lei.
Faccio parte dell'associazione "Salviamo le Riserve" di Ostia che si batte per la salvaguardia della Pineta di Castelfusano e del patrimonio verde di Ostia che come quello di Roma è sotto un insensato, assurdo, criminale attacco.
Da quando hai girato alcune scene di Borotalco (oramai 42 anni fa) la pineta di Castelfusano non è più la stessa. Non mi riferisco tanto all'incendio del 2000 che devastò numerosi ettari di bosco. Mi riferisco agli effetti del parassita "Toumeyella Parvicornis" che arrivato nel 2014/2016 in Campania dal Canada, ora sta risalendo la penisola distruggento i pini della specie "Pinus Pinea" l'albero simbolo di Roma e della campagna Romana.
Ma anche il patrimonio arboreo stradale di Ostia non è più lo stesso. Numerose strade che fino agli anni 90 erano viali arredati da pini, platani, pioppi, lecci e che in estate davano frescura, e riparo all'avifauna, ora sono deserti con mozziconi di tronchi alti 80, 100 cm.
Eppure gli alberi hanno una funzione FONDAMENTALE nel combattere gli inquinamenti (anche acustico oltre che dell'aria) e il calore estivo.
Nonostante ci siano leggi e regolamenti a cominciare dal livello europeo, passando per quelli nazionali (c'è la legge 113/92 ad ex, che obbliga tutti i comuni a piantumare tanti alberi quante sono state le nascite nell'anno precedente; ma qui a Roma il saldo è negativo, invece di aumentare sono diminuiti) e finire con quelli comunali c'è un totale disinteresse nelle amministrazioni verso questo "bene comune".
Comunque per tornare al motivo di questa missiva: come associazione stiamo mettendo in campo varie iniziative per sensibilizzare la gente e gli amministratori del territorio. Il 21 aprile dalle 1830 alle 2000 presso il ristorante Edonè (stabilimento Elmi) il poeta Michele Gentile presenta il suo libro "Ostia". Sei ufficialmente invitato. L'11 maggio stiamo programmando una partita di calcio tra la nazionale "poeti" e una squadra da definire. Per fine maggio stiamo programmando una mostra fotografica sul "verde" passato e presente da tenersi nel "chiostro" del palazzo del Governatorato di Ostia.
Siccome ho saputo che sei un amante della fotografia e hai tenuto una mostra a Torino (ma immagino visiterà altre città italiane), sarebbe un grande onore se tu volessi presenziare l'inaugurazione. Il tuo nome sarebbe un sicuro richiamo per la gente.
Speranzoso in un tuo positivo riscontro, ti lascio i miei più sinceri complimenti per le tante risate che ci hai fatto fare (mia figlia nata nell'89 si ricorda quasi tutte le battute di Borotalco), e ti auguro tanta salute e saluti
Mario
Da un appassionato di musica come te
Ciao Carlo.
Mi chiamo Riccardo, sono un cantautore e tuo grande fan. Sto scrivendoti ad insaputa di mio padre, anche lui tuo grande fan e appassionato di rock anni ’60 e ’70. Lui conduce un programma dedicato a questa musica su Radio Stella Piemonte, una radio piemontese che conta su tantissimi ascolti in tutta la regione, ma che è anche molto ascoltata in tutta Italia e in tante comunità italiane all’estero (ht t / w. radiostellapiemonte. net/)
Mi piacerebbe fargli una grande sorpresa: sarebbe bellissimo poterti avere anche solo per un saluto all’interno della sua trasmissione, o se volessi anche come ospite, per ascoltare e parlare un po’ della bella musica dei vostri tempi.
Fammi sapere se ti andasse di farlo. Per noi sarebbe un grandissimo onore e piacere.
Buona serata
Riccardo
XY - La fine e l'inizio
Preg. mo Dott. Carlo Verdone,
mi scusi per il tempo che Le sottraggo. Il mio nome è Antonino Borzì, sono nato 67 anni fa in provincia di Catania, ho visto molti suoi film che ho apprezzato moltissimo; da qualche tempo mi dedico alla scrittura e recentemente ho ultimato un libro che ho intitolato “XY - La fine e l'inizio”.
Il romanzo presenta due racconti apparentemente diversi tra loro ma in realtà strettamente legati. Il primo potrebbe sembrare una timida storia d’amore fra un ragazzo e una ragazza, con sfumature d’altri tempi. Un gruppo di compagni di scuola si rivedono dopo circa vent’anni. Francesco, il protagonista, ripercorre alcuni momenti trascorsi durante l’ultimo anno di liceo, quando conobbe Margherita, sua moglie.
Il secondo si sviluppa invece in chiave fantastica, mostrando un aspetto inconsueto dell’amore, ma al contempo sempre uguale, pur nella sua molteplice varietà per ciascuno di noi. E’ la storia di un essere infinitamente piccolo -uno spermatozoo- che riuscirà a portare a termine il suo faticoso viaggio e unirà per sempre i protagonisti, creando una nuova vita che verrà al mondo.
Nella prima parte del romanzo c’è un “ritorno indietro” di circa vent’anni; in questa parte ritroviamo i personaggi del romanzo poco più che ragazzi, intenti alle attività tipiche dei loro anni: al liceo, alle prese con la normale routine quotidiana; le proteste studentesche; la partita di calcio fra due classi; gli esami di maturità; le sospirate vacanze al mare, dopo gli esami, durante la quali accade qualcosa di speciale…
Una parentesi: io ho la sensazione che la gente si sia rotta le scatole della materialità che dilaga ineluttabile nella nostra società ed abbia voglia di un pizzico di romanticismo.
Penso che il mio racconto potrebbe diventare un bel film e riscuotere un discreto successo nelle sale cinematografiche.
Sarò onorato se vorrà leggere il mio libro che è disponibile su Amazon al seguente link:
ht t / w. amazon. it/XY-linizio--------&sr=8-1
Ma sarò ben lieto di farLe recapitare il libro all'indirizzo che gentilmente mi vorrà indicare.
La ringrazio, La saluto cordialmente e resto in attesa di un Suo qualsivoglia riscontro.
Antonino Borzì
v -------, 16
95030 Ragalna (Catania)
-------
tel. 345-------
Davvero posso scriverti?
Chissà se è una fregatura questa pagina che ho trovato e quindi scrivo 2 righe ad una persona che non sa nemmeno che esisto.. ma per me rappresenta un mito veramente insostituibile... sin da ragazzina acquistavo le riviste per ritagliare foto e articoli che ti riguardavano... e a 10 anni circa, telefonai ad un Carlo Verdone che trovai tramite centralino (mi avranno dato il primo che capitasse con questo nome)
beh dalla contentezza non ci credevo di aver ricevuto il suo numero di casa e, di nascosto da mamma che ci vietava le telefonate fuori città, provai a chiamare e lasciai un messaggio in segreteria..
questo signore tanto gentile e compiaciuto per questo gesto così tenero, mi chiamò a casa dicendomi che non si trattava del famoso attore, ma un omonimo...
ormai sono grande adesso, ho 42anni, ma ogni volta che ti becco in tv mi fermo tipo paralisi... invano fu il tentativo di incontrarti all'epoca di Carramba.. ma davvero sari onorata di incontrarti perché sei una persona seria, intelligente e chissà quante cose potresti raccontare a tutti noi.. amo i tuoi libri oltre ai tuoi film 8ammetto di essere molto critica pur non avendone le competenze)
sono riuscita ad avvicinare mio marito ai tuoi film dopo vari tentativi e adesso ama guardare i tuoi film insieme a me... anche perché sono riuscita a fargli vedere Verdone a 360°... non solo come l'attore dei personaggi, ma anche quello che affronta temi importanti ed impegnativi senza trascurare la comicità...
se dovessi ricevere risposta a queste righe, sono certa che morirò, ma almeno morirò felice... : -)
spero di vederti un giorno
con affetto
Anna
Sono il notaio Francesco Felis di Genova. So che il dott. Verdone di recente è stato operato alla schiena. Siccome, purtroppo, sono stato operato ben 4 volte, volevo, se era possibile avere l'indirizzo del dottore che lo ha curato.
Per fissare un appuntamento.
Grazie
Il mio recapito: Felis Francesco, Via ------- - Genova. tel: --------
Buongiorno Carlo ti scrivo dalla Sardegna vorrei chiederti un grosso piacere, mio marito è un tuo grande fans ha un grande desiderio e sarebbe quello di conoscerti so che forse è impossibile, vorrei potergli soddisfare questo desiderio per dirgli che lo amo tanto, sarebbe un bel regalo per lui anche solo sentirti al telefono, per favore aiutami a renderlo felice in questo periodo triste che tutti noi viviamo, se leggi questo messaggio e vuoi farmi questo regalo rispondi sul email -------, grazie
Buon pomeriggio amatissimo Carlo Verdone sono Laura mi piacerebbe conoscere la sua bella persona, visto che mi ha fatto vivere la mia vita e i miei sgni con lei che è il mio idolo. Aspetto una sua risposta. Grazie delle sua considerazione.
Caro Carlo,
ho appena letto l'intervista su Audioreview e volevo semplicemente complimentarmi per la scelta di Scott Walker, cantante che apprezzo anch'io da quando ero ragazzo (sono classe 52).
Un caro saluto
Matthias
Proposta
Salve Dott. Verdone. La ricordo volentieri perché l'ho incontrata varie volte a Monteverde Vecchio dove abito o dalle parti del Kennedy o mentre acquistava cd al negozio di dischi di San Pancrazio. Sono un autore teatrale abbastanza conosciuto, ora scrivo anche romanzi. Volevo proporle due dei miei libri " Si fa presto a dire Ikea " e " Moglie a tempo determinato" che sono state anche commedie teatrali di successo e che potrebbero diventare dei film divertenti.
Trama:
" Sandro, scapolo irriducibile, seduce Paola che è alla ricerca di un ragazzo che le voglia bene e che la rispetti. Dopo l’ennesima scappatella, Paola decide di lasciarlo e lui, pur di non perderla, si gioca la carta della convivenza. Hai visto mai che stando insieme come una coppia normale, riesca a trovare quell’equilibrio che non ha mai posseduto? In effetti, il loro rapporto procede nel migliore dei modi, sino a quando l’attico stupendo in pieno centro storico di Roma in cui convivono, è messo in vendita a un prezzo vantaggioso. La coppia pur di non perderlo, decide di acquistarlo. Certo comprare un appartamento in comproprietà e con un mutuo trentennale è l’ultimo atto di una convivenza che può condurre soltanto al “ fatidico sì “. Paola ne è convinta e Sandro alla fine decide di sposarsi, pur rimanendo nelle sue convinzioni riguardo alla famiglia intesa nel senso tradizionale. Ad arricchire le vicissitudini del loro menage intervengono i soliti amici: Danny dichiaratamente gay, Barbara incallita femminista e Mauro agente immobiliare. Cominciano i preparativi del matrimonio, ma le sorprese sono dietro l’angolo".
Trama:
"Eva Rossi, vegetariana e ipocondriaca, ha l’abitudine di recarsi per ogni piccolo doloretto dal suo medico curante che conosce perfettamente la sua fobia per le malattie e per farla stare tranquilla le ha prescritto una risonanza magnetica che lei si è subito affrettata a eseguire. Quando va a ritirare la risposta del referto, le consegnano per sbaglio quello di una sua omonima malata di cancro in fase terminale. Il mondo le crolla addosso e credendo le resti poco da vivere, decide di non dire nulla al marito Claudio, anzi con l’aiuto del suo amico Leo pretende di organizzagli la vita futura, compresa quella sentimentale. Tutto questo metterà in moto una serie di equivoci inaspettati".
Grazie per l'eventuale risposta
Mimmo Titubante
Buongiorno Carlo Verdone,
Ho rivisto per l'ennesima volta il film Borgorosso footbal club e come sempre mi diverte e mi appassiona, il grande Alberto è sempre molto bravo e credo che Lei sia l'unico con le Sue capacità, benché la comicità sia differente, a poer divertire ed appassionare noi italiani come faceva Lui, quindi mi chiedevo se non ha mai pensato di rifare quel film con il suo inconfondibile stile ?
Mi perdoni se l'ho disturbata.
Giovanni da Brescia
Tanti auguri Carlo. ! Giorni fa le ho scritto una email ma non so se è andata a destinazione.
Buon compleanno, tanta salute, fortuna, amore e gioia!
Sei bravo carlo verdone film bellissimi ti aspetto tu messaggio scrivi gmail ciao
Buon Giorno Carissimo Carlo Verdone. Buona Domenica. Ti scrivo Per Lodarti Come Artista. Ai Miei Genitori Piacevi Tanto. Sono Morti Purtroppo. Anziani Erano. Io Sono Celibe Mia Scelta. Sei Una Brava Persona Ed un Grande Artista. Carlo! Io Vivo A Milano. Da Piccolo Campano D' Origine. Anche Tuo Nonno. Lo Era. Mitico!! ! Tu Tifi Roma. Io Napoli E Milan. Pero' Piu'. NAPOLI!! ! Caro. Carlo Ti Saluto Ciao, Lunga Vita. A Te Tuoi Figli E Alla Tua. Ex Moglie. Solo Separati Se Non. Erro. Ciao Grande Carlo. 👍👍
Michiamo Filomena Di Già e ho visto la sua biografia e devo dire che è eccezzionale anche perche a mio avviso di registi e attori come lei ce ne sono pochi lei con la sua allegria cattura la gente dello schermo un mondo di auguri da una sua fans
Distinti Saluti
Filomena Di Già
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