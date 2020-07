Biografia • Competenze e competizioni

Maurizio Sacconi nasce a Conegliano Veneto (Treviso) il 13 luglio 1950. Laureati in giurisprudenza, insegna Economia del lavoro presso la facoltà di economia della Università degli studi di Roma Tor Vergata.

Dal 1979 e fino al 1994 è deputato al Parlamento italiano per quattro legislature, durante le quali ha svolto l'attività parlamentare nella commissione industria - dove era presidente del comitato per l'innovazione industriale - e successivamente nella commissione bilancio - dove era relatore della legge finanziaria per gli anni 1983, 1984 e 1987.

Senatore e capogruppo in Commissione Lavoro per Forza Italia dal dal 2006 al 2008, Maurizio Sacconi è stato in passato anche Presidente nazionale della Lega Ambiente (1980-1981).

Dal 1995 e fino al mese di giugno del 2001 è funzionario dell' International Labour Office (ILO) o BIT (bureau international du travail) di Ginevra, agenzia specializzata delle Nazioni Unite, con la qualifica di Branch office director - direttore dell'ufficio di Roma.

Tra le varie figure politiche ricoperte vi sono quella di Sottosegretario di Stato al Ministero del Tesoro dal 1987 al 1994, incaricato della riforma delle normative relative agli intermediari bancari e al mercato mobiliare (negli anni 1987-1992 e 1993-1994).

Dal 1992 al 1993 è Sottosegretario delegato al ministero della Funzione pubblica (primo governo Amato): durante questo periodo Sacconi ha curato la riforma delle amministrazioni pubbliche e del pubblico impiego, definita dal decreto legislativo n. 29/93; nello stesso periodo è stato inoltre docente presso la facoltà di Economia e commercio della Università Luiss di Roma.

Dal 2001 al 2006 è Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

È sposato con Enrica Giorgetti, presidente dell'Associazione "Amici di Marco Biagi", è autore di articoli e di saggi, tra i quali:

- "La finanza e la regola" con prefazioni di Giuliano Amato, Guido Carli, Carlo Azeglio Ciampi (1992);

- "La tesi di Mario Rossi: le regole semplici della libertà responsabile" (Autori vari, Marsilio, 1994);

- Suo è anche il capitolo "eliminare il lavoro minorile in una cultura dell'infanzia" presente ne la Nuova Italia Scientifica (1997).

- "La società attiva. Manifesto per le nuove sicurezze" (con Michele Tiraboschi e Paolo Reboani, Marsilio Editori, collana Gli specchi del presente, 2004).

- "Un futuro da precari? Il lavoro dei giovani tra rassegnazione e opportunità" (con Michele Tiraboschi, Mondadori, collana Frecce, 2006)

Dal giorno 8 maggio 2008 Maurizio Sacconi è Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali nel IV Governo Berlusconi.