Biografia

Lina Sastri nasce il 17 novembre 1950 a Napoli. E' nota per essere un'attrice di origine napoletana, ripetutamente premiata per le sue numerose e sempre brillanti interpretazioni, in particolar modo sul grande schermo. Versatile e poliedrica come artista, Lina è anche musicista e acclamata interprete della canzone napoletana. Vediamo nella biografia di Lina Sastri quali sono gli eventi più importanti della sua carriera e della vita privata.

Lina Sastri: le origini di un lungo legame col grande schermo

Pasqualina Sastri, nome all'anagrafe dell'attrice, nasce nel quartiere Vicaria, in via degli Zingari, a Napoli. La passione per la recitazione si esprime molto presto, quando esordisce con La bella Otero, opera cinematografica che le serve a guadagnarsi il primo vero ruolo importante nel film Il prefetto di ferro, per la regia di Pasquale Squitieri. Girato a soli ventisette anni, questo lungometraggio le permette di farsi conoscere anche da altri registi italiani molto apprezzati, che la vogliono assolutamente all'interno delle proprie produzioni.

Lina Sastri

La filmografia di Lina Sastri include pellicole davvero notevoli tra cui Ecce bombo di Nanni Moretti e Vite strozzate di Ricky Tognazzi.

L'interpretazione in Mi manda Picone, pellicola del 1984, le vale la vittoria del David di Donatello come miglior attrice protagonista, premio che si aggiudica anche l'anno seguente per Segreti segreti di Giuseppe Bertolucci. Due anni dopo, nel 1987, Lina vince invece il David di Donatello come miglior attrice non protagonista per L'inchiesta di Damiano Damiani.

Lina Sastri: dal cinema alla musica... e ritorno

Le inclinazioni artistiche dell'attrice napoletana non si limitano certamente alle interpretazioni dietro la macchina da presa. Sin da giovane sceglie di perseguire anche la carriera di cantante, pubblicando svariati album prevalentemente in dialetto napoletano. Il filone musicale della canzone napoletana scorre quasi parallelo a quello della discografia nazionale e vanta un pubblico particolarmente affezionato.

Come interprete Lina Sastri riesce a trovare spazio persino al Festival di Sanremo, partecipando all'edizione del 1992 con il brano Femmene e' mare. Nel corso della lunga carriera canora pubblica ben quindici album, dei quali dodici registrati in studio e tre tratti invece da concerti live. In particolare viene ricordata con affetto dai fan e stima dalla critica la performance live al concerto di Yokohama nel 200; l'esibizione si è tradotta nell'album Live in Japan, che contiene un brano interpretato in lingua giapponese.

Il legame di Lina Sastri con la città di Napoli si esprime particolarmente all'interno dell'album Concerto napoletano, in cui l'artista raccoglie le più importanti e storiche canzoni napoletane di tutto il Novecento. Assieme a due interpreti neomelodici della scena musicale moderna, Gigi D'Alessio e Peppe Barra, incide nel 2000 il brano Sole Cielo e Mare. La carriera attiva di cantante, conclusasi nel 2008 con la registrazione dal vivo di Reginella, si è sempre intrecciata con quella di attrice, tanto che nel film del 1999 Li chiamarono briganti, Lina Sastri recita e presta la propria voce al brano musicale d'apertura della pellicola.

Lina Sastri e la consacrazione di una carriera poliedrica

Con i registi intreccia ottime relazioni, in particolar modo con Tognazzi, che la chiama ripetutamente all'interno delle proprie produzioni. Dagli anni Duemila, i ruoli cinematografici iniziano a diminuire in termini quantitativi ma sicuramente si consolida la qualità delle interpretazioni scelte da Lina Sastri. Sono molto rilevanti i suoi ruoli in Baarìa di Giuseppe Tornatore, To Rome with Love, del regista statunitense Woody Allen e infine Napoli velata, per la regia di Ferzan Ozpetek, ultima interpretazione cinematografica della Sastri.

Il ruolo di quest'artista poliedrica dello spettacolo sia napoletano sia nazionale si dimostra di prim'ordine, tanto che un insigne conterraneo, ovvero il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sceglie di conferirle il titolo di commendatore al merito, onorificenza che Lina Sastri riceve nel giugno del 2011.

Nell'estate del 2020 viene annunciata la sua partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le stelle. Nel programma di Milly Carlucci Lina Sastri fa coppia con il ballerino Simone Di Pasquale.

Vita privata di Lina Sastri

La vita sentimentale di Lina Sastri, a parte per una notevole eccezione, è avvolta da una coltre di riservatezza. Tuttavia, è di dominio pubblico il suo matrimonio, contratto nel 1994 con il ballerino argentino Ruben Celiberti. Dopo sette anni la relazione si conclude ma senza provocare fratture nette: i due infatti sono tutt'ora ottimi amici.