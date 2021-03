Biografia

Alessandra Celentano nasce a Milano il 17 novembre 1966. Temuta e stimata in egual misura, è l'insegnante di danza classica del corpo docente di Amici di Maria de Filippi. Con un passato da ballerina e coreografa ai massimi livelli, la sua personalità esigente la rende uno dei professori più noti e iconici del programma televisivo. Scopriamo di più sulla vita privata e sui successi professionali di Alessandra Celentano.

Alessandra Celentano

Alessandra Celentano: gli esordi di carriera

Sin da quando è molto piccola i suoi genitori la incoraggiano a studiare danza, attività alla quale si dedica avvalendosi dell'opportunità di seguire le lezioni impartite da maestri di fama internazionale: Francesco Aldrovandi e Ornella Costalonga, nomi che hanno segnato in maniera molto positiva il settore della danza classica in Italia. Questi grandi talenti sono abili nel riconoscere la straordinaria propensione e la notevole determinazione che rendono Alessandra Celentano una studentessa modello.

È in virtù di queste caratteristiche che riesce ad assicurarsi la possibilità di perfezionare i propri studi presso l'Opera di Stato di Budapest. Oltre a portare a termine il proprio percorso scolastico tradizionale, riesce a vincere una borsa di studio che le consente di frequentare il corso di perfezionamento professionale di danza nella città di Reggio Emilia, presso la stessa istituzione che anni dopo è destinata a vederla come docente.

Alessandra Celentano: il successo nei teatri più importanti

A partire dalla metà degli anni Ottanta entra a far parte della compagnia Aterballetto, guidata da Amedeo Amodio. In tale contesto riesce ad emergere, arrivando a interpretare ruoli da prima ballerina in alcune delle coreografie più importanti mai scritte. Inoltre, la bravura di Alessandra le consente di arrivare a danzare assieme ai professionisti più acclamati della danza classica, tra cui spiccano Vladimir Derevianko e Julio Bocca.

L'avventura professionale con l'Aterballetto le permette di viaggiare in tutto il mondo, grazie a tournée che si svolgono non solo in Europa, ma toccano anche gli Stati Uniti, il Canada, il Venezuela, il Brasile e nazioni africane quali l'Algeria e la Tunisia. Sempre nell'ambito della collaborazione professionale con l'Aterballetto viene data l'opportunità ad Alessandra Celentano di lavorare con il coreografo Gheorghe Iancu, direttore della compagnia Fabula Saltica. Con questo stimato professionista nasce un sodalizio che la conduce gradualmente ad affiancarlo prima come ballerina e poi come assistente alla coreografia.

Negli anni che seguono viene nominata maître de ballet per i più grandi teatri d'Italia. Lavora al Teatro alla Scala nella stagione 1996-1997; per i tre anni successivi viene richiamata da Amedeo Amodio a svolgere lo stesso ruolo presso il Teatro dell'Opera di Roma. Nei primi anni Duemila, precisamente fino al 2003, Alessandra Celentano è maître de ballet rispettivamente del Teatro Comunale di Firenze e del Teatro San Carlo di Napoli. Durante questa fase della sua carriera ha l'occasione di lavorare a strettissimo contatto con vere icone della danza classica, come Carla Fracci e Roberto Bolle.

L'approdo ad Amici e il lavoro in televisione

Il vero punto di svolta, almeno per quel che riguarda il grande pubblico, arriva nel 2003 con la trasmissione Amici di Maria De Filippi. Il talent show in onda su Canale 5 la vede spiccare già dalle prime edizioni nel corpo docente chiamato a valutare gli aspiranti talenti e collaborare con professionisti della recitazione e della musica. Come insegnante di danza classica e responsabile di varie coreografie, Alessandra Celentano si occupa di accompagnare i giovani che partecipano al programma nel loro percorso di formazione.

Inoltre, Amici non le impedisce di continuare a coltivare il rapporto con i teatri tradizionali. Quando scopre il talento di Anbeta Toromani, ballerina classica - storica per il programma - che ha preso parte a una delle prime edizioni di Amici, Alessandra la prende sotto la propria ala. Ecco che nel 2009 organizza lo spettacolo Anbeta e José, opera che vede la partecipazione di alcuni dei più grandi talenti a livello mondiale e per la quale svolge il ruolo di direttore artistico.

Alessandra Celentano: vita privata e curiosità

Alessandra Celentano è la nipote del famoso cantante, attore e artista Adriano Celentano, vera icona del mondo dello spettacolo italiano. Nonostante la parentela non le abbia creato corsie preferenziali nella danza classica, l'ambiente favorevole alle arti ha contribuito a generare un contesto sereno in cui Alessandra ha potuto coltivare le proprie passioni. Dal punto di vista sentimentale, è tuttora molto legata ad Angelo Trementozzi, analista finanziario e maestro di karate, con il quale è stata sposata dal 2007 al 2012.