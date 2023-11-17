Alessandra Celentano
Biografia
Alessandra Celentano nasce a Milano il 17 novembre 1966. Temuta e stimata in egual misura, è l'insegnante di danza classica del corpo docente di Amici di Maria de Filippi. Con un passato da ballerina e coreografa ai massimi livelli, la sua personalità esigente la rende uno dei professori più noti e iconici del programma televisivo. Scopriamo di più sulla vita privata e sui successi professionali di Alessandra Celentano.
Alessandra Celentano: gli esordi di carriera
Sin da quando è molto piccola i suoi genitori la incoraggiano a studiare danza, attività alla quale si dedica avvalendosi dell'opportunità di seguire le lezioni impartite da maestri di fama internazionale: Francesco Aldrovandi e Ornella Costalonga, nomi che hanno segnato in maniera molto positiva il settore della danza classica in Italia. Questi grandi talenti sono abili nel riconoscere la straordinaria propensione e la notevole determinazione che rendono Alessandra Celentano una studentessa modello.
È in virtù di queste caratteristiche che riesce ad assicurarsi la possibilità di perfezionare i propri studi presso l'Opera di Stato di Budapest. Oltre a portare a termine il proprio percorso scolastico tradizionale, riesce a vincere una borsa di studio che le consente di frequentare il corso di perfezionamento professionale di danza nella città di Reggio Emilia, presso la stessa istituzione che anni dopo è destinata a vederla come docente.
Alessandra Celentano: il successo nei teatri più importanti
A partire dalla metà degli anni Ottanta entra a far parte della compagnia Aterballetto, guidata da Amedeo Amodio. In tale contesto riesce ad emergere, arrivando a interpretare ruoli da prima ballerina in alcune delle coreografie più importanti mai scritte. Inoltre, la bravura di Alessandra le consente di arrivare a danzare assieme ai professionisti più acclamati della danza classica, tra cui spiccano Vladimir Derevianko e Julio Bocca.
L'avventura professionale con l'Aterballetto le permette di viaggiare in tutto il mondo, grazie a tournée che si svolgono non solo in Europa, ma toccano anche gli Stati Uniti, il Canada, il Venezuela, il Brasile e nazioni africane quali l'Algeria e la Tunisia. Sempre nell'ambito della collaborazione professionale con l'Aterballetto viene data l'opportunità ad Alessandra Celentano di lavorare con il coreografo Gheorghe Iancu, direttore della compagnia Fabula Saltica. Con questo stimato professionista nasce un sodalizio che la conduce gradualmente ad affiancarlo prima come ballerina e poi come assistente alla coreografia.
Negli anni che seguono viene nominata maître de ballet per i più grandi teatri d'Italia. Lavora al Teatro alla Scala nella stagione 1996-1997; per i tre anni successivi viene richiamata da Amedeo Amodio a svolgere lo stesso ruolo presso il Teatro dell'Opera di Roma. Nei primi anni Duemila, precisamente fino al 2003, Alessandra Celentano è maître de ballet rispettivamente del Teatro Comunale di Firenze e del Teatro San Carlo di Napoli. Durante questa fase della sua carriera ha l'occasione di lavorare a strettissimo contatto con vere icone della danza classica, come Carla Fracci e Roberto Bolle.
L'approdo ad Amici e il lavoro in televisione
Il vero punto di svolta, almeno per quel che riguarda il grande pubblico, arriva nel 2003 con la trasmissione Amici di Maria De Filippi. Il talent show in onda su Canale 5 la vede spiccare già dalle prime edizioni nel corpo docente chiamato a valutare gli aspiranti talenti e collaborare con professionisti della recitazione e della musica. Come insegnante di danza classica e responsabile di varie coreografie, Alessandra Celentano si occupa di accompagnare i giovani che partecipano al programma nel loro percorso di formazione.
Inoltre, Amici non le impedisce di continuare a coltivare il rapporto con i teatri tradizionali. Quando scopre il talento di Anbeta Toromani, ballerina classica - storica per il programma - che ha preso parte a una delle prime edizioni di Amici, Alessandra la prende sotto la propria ala. Ecco che nel 2009 organizza lo spettacolo Anbeta e José, opera che vede la partecipazione di alcuni dei più grandi talenti a livello mondiale e per la quale svolge il ruolo di direttore artistico.
Alessandra Celentano: vita privata e curiosità
Alessandra Celentano è la nipote del famoso cantante, attore e artista Adriano Celentano, vera icona del mondo dello spettacolo italiano. Nonostante la parentela non le abbia creato corsie preferenziali nella danza classica, l'ambiente favorevole alle arti ha contribuito a generare un contesto sereno in cui Alessandra ha potuto coltivare le proprie passioni. Dal punto di vista sentimentale, è tuttora molto legata ad Angelo Trementozzi, analista finanziario e maestro di karate, con il quale è stata sposata dal 2007 al 2012.
Frasi di Alessandra Celentano
Se da una parte la danza può essere un passatempo completo, che procura benessere ad ogni età, dall'altra, chi vuole intraprendere la carriera ad un livello professionale deve scontrarsi con la dura realtà e solo pochi riescono nell'intento. Spesso non è facile prendere atto che sacrificio, impegno e tanto amore non bastano per compensare la mancanza di talento o di requisiti fisici. La verità è che non basta una cosa o l'altra per raggiungere determinati livelli, un danzatore deve avere tutte queste caratteristiche.
Quello che cerco di rintracciare e coltivare è "l'intelligenza della danza", ossia quel qualcosa che ha a che fare con la predisposizione, sia fisica sia mentale, associata a tanta disciplina. Oltre alla disciplina e alla tecnica c'è il rispetto delle persone e l'onestà con se stessi e con gli altri.
Nel lavoro sono molto dura ed esigente, è giusto e ne sono orgogliosa! Io stessa ho avuto degli insegnamenti molto rigidi grazie ai quali sono migliorata molto. Ballare a certi livelli richiede sacrificio e costanza, altrimenti è difficile raggiungere i risultati sperati, anche se si ha talento.
Sono stata educata con la logica che nessuno regala nulla e che tutto quello che si ottiene è frutto di sacrifici, rinunce e soprattutto tanto duro lavoro.
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Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Alessandra Celentano. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Alessandra Celentano.
Mosca tse-ste
Ho sempre ammirato l'artista, imprevedibile, estroverso o introverso, ma riesce che rendermi partecipe a quello che fa.
mi spiace, Lei... è come una mosca tse-tse. da solo fastidio.
Mi chiedo ora... che cosa ha fatto in tutta la sua vita per essere fissa nel programma amici, è raccomandata dallo zio ? nulla di cui vergognarsi, ma oramai ha stufato
cambio canale.
a mai più
mariarosa
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