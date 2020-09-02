Biografia

Lorenzo Guerini nasce a Lodi, il 21 novembre 1966. Nel 1990 si laurea in Storia delle dottrine politiche all'Università Cattolica di Milano con una tesi sul pensiero di Alessandro Passerin D'Entreves, e comincia a lavorare come agente assicurativo.

È appassionato di baseball e tifoso dei San Francisco Giants.

Figlio di padre comunista, Lorenzo Guerini intraprende la carriera politica giovanissimo: al principio degli anni Novanta è due volte consigliere comunale della sua città natale nelle fila della Democrazia Cristiana. Viene nominato anche assessore ai Servizi sociali.

Nel 1994 riceve l'incarico di coordinatore locale del costituendo Partito Popolare Italiano. L'anno successivo, nel 1995, diventa il più giovane presidente di provincia italiano: la provincia è quella, appena costituita, di Lodi, e Guerini guida una coalizione di centro-sinistra.

Nel frattempo, con la fine dell'esperienza del PPI, Lorenzo Guerini confluisce nella Margherita, partito del quale diventa dirigente nazionale.

Lorenzo Guerini negli anni 2000

Alla guida di un'ampia coalizione di centro-sinistra, dal 2005 al 2012 è sindaco della città lombarda. È stato anche presidente della sezione lombarda dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani fra il 2005 e il 2010.

Per questo suo ultimo ruolo incontra Matteo Renzi, del quale Guerini diventa fido consigliere, tanto che l'ex Primo ministro lo soprannomina "Arnaldo", paragonando le sue capacità di mediatore a quelle di Arnaldo Forlani. Come molti esponenti della Margherita, nel 2007 entra a far parte del Partito Democratico.

Lorenzo Guerini deputato

Il 31 dicembre 2012, a metà del secondo mandato, Lorenzo Guerini si dimette dalla carica di sindaco di Lodi per presentare la sua candidatura alle elezioni politiche del febbraio 2013, poiché le cariche di sindaco e deputato sono incompatibili.

Nel frattempo, aveva vinto le primarie su base provinciale del Partito Democratico, ed era stato inserito nella lista dei candidati per la circoscrizione Lombardia 3 della Camera dei deputati.

Viene eletto deputato nella XVII e XVIII legislatura: è poi portavoce, vicesegretario e coordinatore del PD. Dal 9 dicembre 2013 Lorenzo Guerini è membro della segreteria nazionale del partito.

Lorenzo Guerini

Contribuisce alla nascita del governo Renzi, affiancando nelle consultazioni il suddetto Matteo Renzi e Graziano Delrio. È invece del 14 giugno 2014 l'approvazione da parte dell'assemblea nazionale del PD della nomina di Guerini a vicesegretario del Partito Democratico, ruolo condiviso con Debora Serracchiani.

Viene rieletto alla Camera alle elezioni politiche del 2018. Diviene in seguito presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).

Ministro della Difesa

Il 5 settembre 2019 ha giurato nelle mani del Presidente della Repubblica, entrando a far parte del governo Conte bis come Ministro della Difesa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

All'inizio del 2021 la crisi politica porta alla fine del governo Conte II e alla nascita di un nuovo governo guidato da Mario Draghi: Lorenzo Guerini rimane in carica a capo del Ministero della Difesa.