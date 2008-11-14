Luciano Barca
Biografia
Giornalista, scrittore, partigiano e politico, Luciano Barca nasce a Roma il 21 novembre 1920.
Ufficiale di Marina, decorato per azioni con i mezzi d'assalto, nel 1944 si avvicina al Partito Comunista Italiano e un anno dopo prende parte alla Resistenza, ammutinandosi e attaccando un mas tedesco sfuggito al fuoco di Fecia di Cossato.
Iscritto dal 1945 al PCI è eletto nel 1956 nel Comitato Centrale ed entra nel 1960 nella segreteria nazionale del partito. Dal 1963 al 1987 è deputato al Parlamento, mentre dal 1987 fino al 1992 è senatore. È stato vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, presidente della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno nei difficili anni del passaggio dalla Cassa all'intervento ordinario e dal 1965 al 1970 è stato vicepresidente del gruppo del PCI alla Camera.
La carriera giornalistica lo porta alla direzione sia de "L'Unità", sia di "Rinascita".
Autore di numerose opere di carattere economico-sociale, dal 1990 è presidente dell'Associazione culturale ONLUS "Etica ed Economia".
Muore a Roma il 07 novembre 2012 poco prima di compiere 92 anni.
Frasi di Luciano Barca
L'errore dei padri dell'Europa fu quello di premettere a tutto la Ced (Comunità europea di difesa) alla quale il PCI fu fortemente contrario. Probabilmente sbagliò, perché sarebbe stata meglio la Ced della Nato. Comunque questa scelta venne vista, non solo da noi, come una organizzazione militare diretta contro l'Urss, che avrebbe aggravato la spaccatura dell'Europa. Non a caso la proposta fallì lasciando un sospetto sulle successive iniziative europee.
Quanto più la politica interna era di destra, tanto più si doveva giocare a sinistra sul piano internazionale, e viceversa.
Bisogna cancellare l'idea che il Partito comunista fosse un partito antieuropeo. Questo già con Togliatti almeno dal 1960.
La carta che Togliatti gioca con i sovietici per conquistare autonomia è la peculiarità italiana costituita da tre elementi: a)noi siamo nati da una costola del Psi, che organizza insieme a noi la maggioranza della classe operaia; se noi rompiamo col Partito socialista italiano diventiamo una minoranza, quindi non possiamo ignorare un rapporto costruttivo con il Partito socialista italiano; b) operiamo in un paese cattolico sede della Chiesa cattolica; c) tra le classi sociali ha una particolare importanza in Italia il ceto medio produttivo, che in parte notevole si è legato al PCI e dobbiamo tener conto di ciò nella nostra politica economica e in generale.
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