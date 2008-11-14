Biografia

Giornalista, scrittore, partigiano e politico, Luciano Barca nasce a Roma il 21 novembre 1920.

Ufficiale di Marina, decorato per azioni con i mezzi d'assalto, nel 1944 si avvicina al Partito Comunista Italiano e un anno dopo prende parte alla Resistenza, ammutinandosi e attaccando un mas tedesco sfuggito al fuoco di Fecia di Cossato.

Iscritto dal 1945 al PCI è eletto nel 1956 nel Comitato Centrale ed entra nel 1960 nella segreteria nazionale del partito. Dal 1963 al 1987 è deputato al Parlamento, mentre dal 1987 fino al 1992 è senatore. È stato vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, presidente della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno nei difficili anni del passaggio dalla Cassa all'intervento ordinario e dal 1965 al 1970 è stato vicepresidente del gruppo del PCI alla Camera.

La carriera giornalistica lo porta alla direzione sia de "L'Unità", sia di "Rinascita".

Autore di numerose opere di carattere economico-sociale, dal 1990 è presidente dell'Associazione culturale ONLUS "Etica ed Economia".

Muore a Roma il 07 novembre 2012 poco prima di compiere 92 anni.