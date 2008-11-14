Luciano Barca

Luciano Barca

Luciano Barca

Biografia

Giornalista, scrittore, partigiano e politico, Luciano Barca nasce a Roma il 21 novembre 1920.

Ufficiale di Marina, decorato per azioni con i mezzi d'assalto, nel 1944 si avvicina al Partito Comunista Italiano e un anno dopo prende parte alla Resistenza, ammutinandosi e attaccando un mas tedesco sfuggito al fuoco di Fecia di Cossato.

Iscritto dal 1945 al PCI è eletto nel 1956 nel Comitato Centrale ed entra nel 1960 nella segreteria nazionale del partito. Dal 1963 al 1987 è deputato al Parlamento, mentre dal 1987 fino al 1992 è senatore. È stato vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, presidente della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno nei difficili anni del passaggio dalla Cassa all'intervento ordinario e dal 1965 al 1970 è stato vicepresidente del gruppo del PCI alla Camera.

La carriera giornalistica lo porta alla direzione sia de "L'Unità", sia di "Rinascita".

Autore di numerose opere di carattere economico-sociale, dal 1990 è presidente dell'Associazione culturale ONLUS "Etica ed Economia".

Muore a Roma il 07 novembre 2012 poco prima di compiere 92 anni.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Luciano Barca ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Luciano Barca

3 fotografie

Foto e immagini di Luciano Barca

Foto di Luciano Barca
Foto di Luciano Barca
Foto di Luciano Barca

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Letteratura

Luciano Barca nelle opere letterarie

Caricamento in corso...

Caricamento in corso...

Caricamento in corso...

Caricamento in corso...

Chi l'ha detto?

Era un uomo così antipatico che dopo la sua morte i parenti chiedevano il bis.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail