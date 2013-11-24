Papa Benedetto XV
Biografia
Papa Benedetto XV nasce come Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa il 21 novembre del 1854 a Pegli di Genova, terzo di quattro figli di Giovanna e Giuseppe, esponenti della famiglia dei marchesi Migliorati. Benché desideri entrare nel seminario diocesano, Giacomo è costretto dal padre a studiare Giurisprudenza presso la Regia Università di Genova. Laureatosi nel 1875 dottore in legge, può finalmente iniziare la carriera ecclesiastica.
Il giovane, dunque, frequenta il seminario di Genova e, trasferitosi a Roma, il Collegio Capranica e la Pontificia Università Gregoriana, dove si laurea in Teologia. Il 21 dicembre del 1878 egli viene ordinato presbitero; in seguito entra a far parte dell'Accademia Pontificia dei nobili ecclesiastici (il servizio diplomatico della Santa Sede). Dopo un soggiorno di quattro anni a Madrid in qualità di segretario del nunzio apostolico Mariano Rampolla del Tindaro, torna a Roma nel 1887. Qui Rampolla è nominato Cardinale e Segretario di Stato da Papa Leone XIII, mentre della Chiesa è Sostituto della Segreteria di Stato e Minutante Pontificio (addetto, cioè, alla stesura di minute).
Egli tuttavia cade in disgrazia con l'elezione di Papa Pio X, rivale del Rampolla: viene comunque nominato arcivescovo di Bologna nel 1908. Il 25 maggio del 1914 viene creato cardinale, e il 3 settembre dello stesso anno diventa inaspettatamente papa, a dispetto dell'opposizione della parte più intransigente del Conclave. Giacomo sceglie il nome di Benedetto XV per ricordare Benedetto XIV, che era stato a sua volta arcivescovo metropolita di Bologna.
Il pontificato di Benedetto XV inizia a poche settimana dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, e non è da escludere che la sua elezione sia stata favorita dagli eventi bellici, viste le abilità diplomatiche mostrate in precedenza. Rifiutando l'incoronazione nella basilica di San Pietro, cui viene preferita la Cappella Sistina, il nuovo pontefice intraprende un cammino di umiltà: il 1° novembre del 1914 è il giorno della sua prima enciclica, intitolata "Ad beatissimi apostolorum", in cui chiede ai governanti di concludere la guerra ed evitare spargimenti di sangue.
Il 24 maggio del 1915 anche l'Italia entra nel conflitto, e la Santa Sede rimane ancora più isolata, a causa della partenza di numerosi ambasciatori. Papa Benedetto XV condanna apertamente la guerra, definendola una inutile strage, ma deve fare i conti con l'adesione all'evento bellico di buona parte del clero. Nel 1917 egli fonda la Congregazione per le Chiese orientali, segno di impegno nei confronti dell'Oriente cattolico, e promulga la prima edizione del Codice di diritto canonico, che avrà validità fino al 1983, anno in cui verrà riformato.
Nel 1919, a guerra ormai conclusa, scrive la lettera apostolica "Maximum illud", che ha l'effetto di dare impulso nuovo all'attività missionaria: lo scopo deve essere quello di favorire la comunicazione del Vangelo dimenticando gli interessi politici. Nello stesso periodo leva il "non expedit" e soprattutto agevola la formazione del Partito Popolare Italiano, partito con base prettamente cristiana. Nel 1920 scrive l'enciclica "Pacem Dei munus", dedicata alla pace, in cui sottolinea l'importanza della fede per giungere a una vera riconciliazione; nello stesso anno individua in Sant'Antonio da Padova il patrono della Custodia di Terra Santa, e proclama santa Giovanna d'Arco.
Papa Benedetto XV muore il 22 gennaio del 1922 a Roma, in conseguenza di una broncopolmonite contratta dopo essere rimasto sotto la pioggia per lungo tempo.
Frasi di Papa Benedetto XV
Non occorre che ci dilunghiamo troppo a dimostrare come l'umanità andrebbe incontro ai più gravi disastri, se, pur conchiusa la pace, continuassero tra i popoli latenti ostilità ed avversioni.
[Da Pacem Dei Munus Pulcherrimum]
E voi, cari ragazzi, di chi è stato il promotore dell'apprendimento sotto la guida del Magistero della Chiesa, continuate come state facendo ad amare e ad interessarvi del nobile poeta, di colui che Noi non esitiamo a chiamare il più eloquente cantante dell'ideale Cristiano.
[conclusione di In Praeclara Summorum]
L'infanzia spirituale è formata da confidenza in Dio e da cieco abbandono nelle mani di Lui. Non è malagevole rilevare i pregi di questa infanzia spirituale sia per ciò che esclude sia per ciò che suppone. Esclude infatti il superbo sentire di sé; esclude la presunzione di raggiungere con mezzi umani un fine soprannaturale; esclude la fallacia di bastare a sé nell'ora del pericolo e della tentazione. E, d'altra parte, suppone fede viva nella esistenza di Dio; suppone pratico omaggio alla potenza e misericordia di Lui; suppone fiducioso ricorso alla provvidenza di Colui, dal quale possiamo ottenere la grazia e di evitare ogni male e di conseguire ogni bene. Auguriamo che il segreto della santità di suor Teresa di Gesù Bambino non resti occulto a nessuno.
[Sulla I guerra mondiale] Pace giusta e durevole (o duratura).
Per disposizione della divina clemenza, dopo lungo periodo di tempo, mentre la terribile guerra produceva tanti mali, offrirono un nuovo segno della giustizia e della misericordia di Dio quei miracoli che, operati per intercessione della Pulzella d'Orléans, sancivano definitivamente davanti agli uomini la sua innocenza, fede, santità e obbedienza ai voleri di Dio, per osservare i quali tutto sopportò fino a una crudele e ingiusta morte. È perciò molto opportuno che Giovanna d'Arco sia oggi iscritta nel numero dei Santi, perché, dal suo esempio, tutti i cristiani imparino che l'obbedienza ai voleri di Dio è santa e devota, e ottengano da lei la grazia di convertire i loro concittadini affinché ottengano la vita celeste.
[dalla Bolla che proclama Santa la Beata Giovanna d'Arco, 16 maggio 1920]
La pace, gran dono di Dio, di cui, al dire di Agostino, nessuna tra le mortali cose è più gradita, nessuna è più desiderabile e migliore; la pace per più di quattro anni sì vivamente implorata dai voti dei buoni, dalle preghiere dei fedeli e dalle lagrime delle madri, finalmente ha cominciato a risplendere sui popoli, e Noi per i primi ne godiamo. Sennonché troppe ed amarissime ansie conturbano questa gioia paterna; poiché, se quasi dovunque la guerra in qualche modo ebbe fine e furono firmati alcuni patti di pace, restano pur tuttavia i germi di antichi rancori; e voi comprendete, o Venerabili Fratelli, come nessuna pace possa aver consistenza né aver vigore alleanza alcuna, quantunque escogitata in diuturne e laboriose conferenze e solennemente sanzionata, se insieme non si sopiscano gli odii e le inimicizie per mezzo di una riconciliazione fondata sulla carità vicendevole. Intorno a questo argomento adunque, che è della più alta importanza per il bene comune, vogliamo Noi intrattenervi, o Venerabili Fratelli, e nel tempo stesso mettere in sull'avviso i popoli che sono alle vostre cure affidati.
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