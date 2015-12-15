Biografia

Deborah Iurato nasce il 21 novembre del 1991 a Ragusa. Sin da bambina mette in mostra un notevole talento nel canto: si iscrive all'istituto d'arte, ma nel frattempo coltiva la propria passione per la musica.

Dopo essersi diplomata, si esibisce in occasione di numerosi eventi e manifestazioni e nel frattempo si mantiene lavorando in un ipermercato, fino a quando, nel 2013 (dopo essersi candidata alle elezioni comunali della sua città nella lista civica Idee per Ragusa), si presenta ai casting di "Amici", il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

L'esperienza televisiva di "Amici"

Superati i provini, durante il pomeridiano incontra non poche difficoltà (incluse la maglia nera assegnatale dall'insegnante Grazia Di Michele, che la sottopone a un severo esame, e la sfida con Silvia Boreale, in occasione della quale viene giudicata e promossa da Paolo Giordano), accede alla fase finale del programma (il cosiddetto serale), dove ha la possibilità di esibirsi, tra l'altro, con Giorgia e Anastacia.

Il primo omonimo disco di Deborah Iurato

Il 27 maggio del 2014 Deborah vince "Amici", davanti ai Dear Jack: è il trampolino di lancio verso una carriera luminosa: il suo primo singolo, intitolato "Danzeremo a luci spente", entra in rotazione radiofonica in primavera e precede la pubblicazione del suo Ep di debutto, prodotto da Mario Lavezzi e intitolato "Deborah Iurato", che contiene altre sei canzoni, tra le quali "Anche se fuori è inverno", scritto da Fiorella Mannoia con Cesare Chiodo e Bungaro: il brano riesce a ottenere il primo posto nella classifica delle canzoni più scaricate su iTunes. A giugno l'Ep conquista il disco d'oro.

Il secondo disco: "Libere"

Il 10 novembre del 2014 Deborah pubblica il suo secondo disco, intitolato "Libere", che contiene un duetto con Rocco Hunt in "Sono molto buona": il disco, a cui ha collaborato ancora Fiorella Mannoia, è prodotto da Mario Lavezzi con Nicolò Fragile.

Il 23 dicembre del 2015 viene reso noto che Deborah Iurato sarà una delle concorrenti dell'edizione del 2016 del "Festival di Sanremo", dove proporrà il brano "Via da qui" in coppia con Giovanni Caccamo, vincitore nel 2015 della categoria Nuove proposte della kermesse ligure.