Deborah Iurato
Biografia
Deborah Iurato nasce il 21 novembre del 1991 a Ragusa. Sin da bambina mette in mostra un notevole talento nel canto: si iscrive all'istituto d'arte, ma nel frattempo coltiva la propria passione per la musica.
Dopo essersi diplomata, si esibisce in occasione di numerosi eventi e manifestazioni e nel frattempo si mantiene lavorando in un ipermercato, fino a quando, nel 2013 (dopo essersi candidata alle elezioni comunali della sua città nella lista civica Idee per Ragusa), si presenta ai casting di "Amici", il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5.
L'esperienza televisiva di "Amici"
Superati i provini, durante il pomeridiano incontra non poche difficoltà (incluse la maglia nera assegnatale dall'insegnante Grazia Di Michele, che la sottopone a un severo esame, e la sfida con Silvia Boreale, in occasione della quale viene giudicata e promossa da Paolo Giordano), accede alla fase finale del programma (il cosiddetto serale), dove ha la possibilità di esibirsi, tra l'altro, con Giorgia e Anastacia.
Il primo omonimo disco di Deborah Iurato
Il 27 maggio del 2014 Deborah vince "Amici", davanti ai Dear Jack: è il trampolino di lancio verso una carriera luminosa: il suo primo singolo, intitolato "Danzeremo a luci spente", entra in rotazione radiofonica in primavera e precede la pubblicazione del suo Ep di debutto, prodotto da Mario Lavezzi e intitolato "Deborah Iurato", che contiene altre sei canzoni, tra le quali "Anche se fuori è inverno", scritto da Fiorella Mannoia con Cesare Chiodo e Bungaro: il brano riesce a ottenere il primo posto nella classifica delle canzoni più scaricate su iTunes. A giugno l'Ep conquista il disco d'oro.
Il secondo disco: "Libere"
Il 10 novembre del 2014 Deborah pubblica il suo secondo disco, intitolato "Libere", che contiene un duetto con Rocco Hunt in "Sono molto buona": il disco, a cui ha collaborato ancora Fiorella Mannoia, è prodotto da Mario Lavezzi con Nicolò Fragile.
Il 23 dicembre del 2015 viene reso noto che Deborah Iurato sarà una delle concorrenti dell'edizione del 2016 del "Festival di Sanremo", dove proporrà il brano "Via da qui" in coppia con Giovanni Caccamo, vincitore nel 2015 della categoria Nuove proposte della kermesse ligure.
Frasi di Deborah Iurato
Ci ho messo cinque anni per entrare ad Amici, prima o poi sul palco dell’Ariston ci salirò.
[In un'intervista del mese di marzo 2015]
Nei concerti, quando sono sul palco, la transenna ci divide, ma la musica ci unisce.
In passato, a 15 anni, ho attraversato un periodo un po’ difficile: stavo con un ragazzo che non mi ha fatto vivere completamente la mia adolescenza. Allora non riuscivo nemmeno ad ascoltare i consigli dei miei genitori, pur sapendo che avevano ragione. Questa è una cosa di cui non parlo volentieri, perché faccio fatica a dimenticare. Stavo con una persona che mi impediva di fare ciò che volevo fare. Per fortuna ad un certo punto mi ha dato una mano mia cugina Rosy, una delle persone più importanti della mia vita. Grazie a lei sono tornata a concentrarmi sul mio desiderio più grande che un po’ più tardi sono riuscita a vedere esaudito: quello di fare la cantante.
Quando hai 20 fan o 20 mila, non importa. C'è sempre da imparare e non smetterò mai di studiare.
Non sono tanto brava con le parole. E allora io chiedo che mi si dia un microfono per cantare e sarò felice.
E’ straordinario avere una donna come Fiorella Mannoia al mio fianco. Per la data del mio concerto di Roma ho deciso di chiederle la disponibilità di salire sul palco con me per qualche canzone, per duettare nei brani che ha scritto per me. Fiorella ha accettato subito ed io ho fatto i salti di gioia. Abbiamo instaurato un bel rapporto di amicizia e la considero l’artista per eccellenza.
Mi sto migliorando: mi sono iscritta in palestra e ho perso un bel po’ di chili. Prima mi dicevano che cantavo bene ma non ero bella, adesso mi dicono che sono bellissima! Chissà, magari vedono in me una nuova Belén Rodriguez!
Quando s’incontra la persona giusta, il passato finisce nel dimenticatoio, anche se le ferite a volte restano.
Quando guardavo Lucio Dalla da bambina lo vedevo come un uomo sempre sorridente, anche se a volte magari si sentiva fragile ed abbattuto. Ha scritto dei brani che resteranno per sempre nella storia della musica. Ogni volta che li ascolti percepisci chiaramente quanto cuore abbia messo per realizzarli.
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