Biografia

Francesca Testasecca nasce il 1° aprile del 1991 a Foligno, in provincia di Perugia, figlia secondogenita di un'impiegata e di un conducente di autobus.

Diplomatasi all'istituto tecnico turistico con l'intenzione di diventare assistente di volo, viene incoronata Miss Italia il 13 settembre del 2010, dopo aver conquistato la partecipazione vincendo il concorso di bellezza Miss Umbria il mese prima: è la prima Miss Umbria ad aggiudicarsi il titolo nazionale dal 1962, anno in cui l'impresa era riuscita a Raffaella De Carolis.

La corona di Miss Italia, che le viene consegnata direttamente da Sophia Loren, arriva dopo il televoto del pubblico e il voto della giuria della rassegna, composta da Guillermo Mariotto (che la ritroverà tre anni più tardi a "Ballando con le stelle"), Rita Rusic e Flavio Insinna.

In seguito alla vittoria, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo: il 25 dicembre del 2010 e il 1° gennaio del 2011 conduce, insieme con Milly Carlucci, "24milavoci", talent di Raiuno dedicato ai cori.

Deve affrontare, tuttavia, alcuni problemi di salute: dopo aver perso dieci chili, infatti, l'eccessiva magrezza le provoca degli scompensi ormonali che rischiano di farla rimanere non fertile e impedirle di diventare mamma. Si sottopone, quindi, a cure specifiche, che tuttavia le causano un notevole aumento di peso: in poco tempo Francesca passa da 48 a 63 chili. La ragazza umbra, comunque, sceglie di non nascondersi (anche perché gli impegni professionali non le mancano) e di raccontare pubblicamente la propria storia, anche per incoraggiare le ragazze che si trovano nella sua stessa situazione.

Nel 2012 è nel cast del film "Il ragioniere della mafia", di Federico Rizzo, prodotto da Lorenzo Flaherty, al fianco di Ernesto Mahieux e Tony Sperandeo: la pellicola, tuttavia, a causa di difficoltà economiche non viene distribuita al cinema. Nell'autunno del 2013 Francesca Testasecca viene richiamata dalla Carlucci, ed entra nel cast di concorrenti della nona edizione di "Ballando con le stelle", in onda il sabato sera su Raiuno.