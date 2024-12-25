Milly Carlucci
Biografia
Camilla Patrizia Carlucci nasce a Sulmona (L'Aquila) il giorno 1 ottobre 1954. Dopo aver vinto nel 1972 il concorso di bellezza Miss Teenager, la famiglia, in particolare il padre generale, sono poco favorevoli alle aspirazioni televisive della giovane Milly, così la spingono a frequentare la facoltà di architettura. Milly non si sente portata per quella strada così abbandona gli studi senza rimpianti.
Inizia la sua carriera televisiva presso l'emittente tv GBR, dove appare in ruoli di presentatrice, insieme ad altre giovanissime debuttanti. Vien poi notata da Renzo Arbore che la vuole con sé ne "L'Altra Domenica". Grazie al successo di questa prima esperienza gli impegni televisivi si susseguono numerosi: prima con "Giochi senza frontiere" e "Crazy Bus", poi nel 1981 è la volta de "Il Sistemone" e "Blitz", con Gianni Minà. Nel 1984 è la prima donna di "Risatissima", per le reti Fininvest. Poi lo show "Evviva", di scarso successo, fino ad arrivare nel 1987 ad interpretare al fianco di Gianni Morandi "Voglia di vincere", sceneggiato in tre puntate trasmesso dalla Rai.
Da qui debutta come interprete teatrale al Piccolo di Roma in "Scylla non deve sapere", per la regia di Bruno Colella.
Negli anni '80 aveva provato ad avviare parallelamente anche una carriera di cantante: messa sotto contratto dalla Lupus nel 1979, incide alcuni 45 giri. Passa poi alla Five Record, e nel 1984 incide l'album "Milly Carlucci", in cui interpreta canzoni come "Personalità", "Voglio amarti così", "Magic Moments", "Sentimental Journey" e "It's Now Or Never" (versione inglese di O sole mio, portata al successo da Elvis Presley). Incide poi nel 1989 una versione disco music del successo dei Los Marcellos Ferial, "Quando calienta el sol", mentre nel 1991 incide una cover del successo di Rod Stewart "Da Ya Think I'm Sexy". Passa poi alla Dischi Ricordi, per cui incide il secondo album nel 1993, in cui duetta con Fausto Leali nella canzone "Che vuoi che sia".
Il grande successo televisivo arriva tra il 1990 e il 1991 al fianco di Fabrizio Frizzi per il programma del sabato sera di Rai Uno "Scommettiamo che...". Nel 1992 conduce insieme a Pippo Baudo il Festival di Sanremo; nel 1994 "Luna park"; presenta a Modena il concerto di beneficenza per i bambini della Bosnia "Pavarotti and friends" nelle edizioni 1995, 1996 e 1998.
Conduce poi il programma "Sulla soglia della speranza", in occasione dei vent'anni di pontificato di Giovanni Paolo II. Nel gennaio 2000 conduce il Giubileo bambini, incontro dedicato ai bambini e ai ragazzi provenienti dai Paesi visitati da Papa Giovanni Paolo II.
Conduce diverse edizioni del Gran Premio internazionale della TV affiancando Mike Bongiorno, Corrado Mantoni, Pippo Baudo. Dal 2001 è conduttrice delle maratone televisive di Telethon.
Dal 2005 ottiene grandi successi di pubblico grazie alla conduzione su Rai Uno di "Ballando con le stelle".
Dopo i XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006, dei quali è stata tedofora, conduce "Notti sul ghiaccio", programma confermato anche nel 2007 e promosso al sabato sera primaverile.
Dal 12 al 15 settembre 2009, è la prima donna a condurre il concorso di bellezza Miss Italia.
Parla quattro lingue oltre all'italiano: l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo.
Sposata con Angelo Donati, ingegnere, dal quale ha avuto i figli Angelica e Patrizio, Milly Carlucci ha due sorelle, entrambe con esperienze nella conduzione televisiva, Anna Carlucci (conduttrice e regista), e Gabriella Carlucci (conduttrice e politica).
Frasi di Milly Carlucci
Mantenere il proprio lavoro aiuta ad affrontare meglio la faticosa lotta contro la malattia [il cancro]. La normalità della vita è un toccasana.
Ormai quasi tutte le famiglie italiane hanno esperienza diretta con il cancro. Ecco perché è importante non avere un approccio superficiale rispetto alla prevenzione: molti dei tumori, se affrontati con tempismo, possono essere sconfitti. E anche le eventuali ricadute possono essere gestite.
[Sul pattinaggio] Era uno sport che facevo perché i miei pensavano che fosse importante non solo per la salute, ma anche per la mia formazione morale e intellettuale. Ero molto timida e pensavano che il pattinaggio mi avrebbe aiutato a uscire fuori dalla mia buccia, dalla mia corazza: è ovvio che non ti fa superare il tuo essere riservata, ma può senz'altro suggerirti in che maniera gestire questo lato di te. Superare lo shock di trovarti sola in mezzo a una pista a intrattenere una giuria e un pubblico è stato l'inizio di quello che poi è stato il mio lavoro.
Essere il capo-progetto di un programma importante significa riuscire a riassumere le emozioni di tutti e di valorizzare [...] i fuoriclasse, che non devono assolutamente essere conformati agli altri. Bisogna saper cogliere idee e spunti anche se sono lontanissimi rispetto a quelle che hai tu.
Ho cantato perché all'epoca alle ragazze che facevano tv era richiesto cantare e ballare. Io l'ho fatto sapendo di non essere né Mina né Liza Minnelli: con certi doni ci devi nascere e io quello non ce l'avevo. Non mi ha procurato tristezza non averlo, il mio talento era solo in un'altra direzione.
Non mi sono mai veramente piaciuta, non ero il tipo di ragazza né ora sono il tipo di donna che si guarda allo specchio e si dice quanto è bella. I tempi mi erano contrari: a quel tempo andava di moda Twiggy, il petto scavato e le spalle in avanti. Quando sei adolescente guardi i giornali e ti senti bello o brutto a seconda di quello che riflette la moda. Il mio imprinting era negativo, ero proprio l'opposto della moda, io. Non ho proprio ammirazione di me stessa, non l'ho mai avuta e mai l'avrò ma, a essere sincera, non me lo domando nemmeno. Ho capito l'importanza della salute perché, dopo tanti infortuni, problemi e operazioni, volevo essere al meglio. Me lo disse il medico che mi operò alla schiena: per tutta la tua vita dovrai essere in forma strepitosa per non avere più dolori, e così ho fatto. Sono attenta alla dieta e alla ginnastica per andare avanti come un treno.
[Sul suo essere perfezionista e sempre sorridente] Non si tratta di essere perfezionisti, ma del bisogno di essere un punto di riferimento, soprattutto quando sei al timone di un programma di Raiuno con un certo budget e centinaia di persone che ci lavorano. Non posso essere ondivaga e fare la matta, ma devo tenere ben salda la barriera. Se ho dei problemi li nascondo perché non riguardano il gruppo e il prodotto lo devi consegnare all'azienda.
Vengo da una famiglia di professionisti che era abituata a pensare alle carriere concrete: io, invece, ho scelto un lavoro imprevedibile dove gioca un ruolo fondamentale anche la fortuna. Devi essere la persona giusta al momento giusto e, per questo, non smetto mai di baciare terra e di ringraziare la buona stella.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Milly Carlucci
Foto e immagini di Milly Carlucci
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Milly Carlucci. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Milly Carlucci.
Finale di Ballando e Federica Nargi
Come avevo previsto il risultato finale è stato ampiamente falsato dalle decisioni incomprensibili della giuria sia ieri sera che nelle precedenti puntate.
Federica Nargi si meritava molto di più, addirittura di vincere.
Vorrei fare i miei sinceri e sentiti complimenti a Federica per quanto mostrato nel programma in oggetto.
Se è vero poi che questo programma dovrebbe premiare le qualità dei concorrenti a tutto tondo e non solo il ballo in sé, ritengo innegabile che avrebbe meritato molto di più, secondo me la vittoria.
Oltre al fatto che anche nel ballo si è dimostrata la migliore perché oltre alle doti tecniche, ha avuto una femminilità e una eleganza al di sopra di tutti, ha svelato doti di grande personalità come simpatia, umiltà e impegno, autoironia e attaccamento affettivo alla famiglia e a valori umani che sono ormai in estinzione.
E’ riuscita, con tutto questo, a far apparire la sua incantevole bellezza come una qualità secondaria.
In più si aggiunga che la giuria, nonostante le parole, non l’abbia affatto aiutata, dando tesoretti e bonus a vanvera ad altri, penalizzandola così nelle fasi finali.
Infine lei partiva da una posizione svantaggiata perché non aveva la notorietà di altri che venivano da anni e anni di carriera nello spettacolo o nello sport e anche il maestro, se pur bravo, era comunque alle prime armi rispetto agli altri, molto esperti e reduci da successi anche all’estero.
Complimenti quindi, sei la più brava oltre alla più bella e più donna e spero che questo sia un trampolino per vederti più spesso sullo schermo, come meriti e per il piacere del pubblico di ammirare bravura e bellezza.
Per tantissimi anni ho guardato Ballando e se non potevo vederlo lo registravo, Ho chiuso però definitivamente dopo il tuo patetico discorsetto per far rientrare Mariotto, era l'occasione giusta da prendere al volo per eliminarlo perché penso che anche tu leggerai l'opinione del pubblico riguardo questo elemento sgradevole, stai distruggendo il tuo programma ed è un vero peccato
Ballando - ultima puntata
Mi sembra proprio che il programma sia andato definitivamente nel bischero.
Dopo il penoso teatrino legato a Mariotto nel quale si è cercato di mantenere fino all’ultimo alta la suspance che poi alla fine ha stufato e stuccato, la sostanza è che quasi metà del programma si è svolto senza di lui, fino all’assegnazione del premio per la prova speciale e il primo tesoretto.
A proposito della prova speciale, questa è stata altrettanto penosa e il premio assegnato senza alcun criterio alcuno.
Ma il peggio è avvenuto dopo quando, non si sa perché, il tesoretto è stato praticamente raddoppiato con l’inserimento di un altro ballerino per una notte. Già l’assegnazione di un tesoretto di 50 punti e’ eccessivo e falsa sempre la classifica, ma 90 punti e’ veramente fuori di testa.
Alla fine il tesoretto è andato alla Guaccero che si è trovata, insieme ai 10 punti, a 150: assurdo, se si pensa che la Nargi, che è la migliore, si è trovata a 100 punti di distanza. Tutto questo corredato dal commento di quel genio di Matano che ha detto di non essersi capito con la Erra!!! Ma che discorsi sono.
Poi, ciliegina sulla torta, alla Guaccero sono stati dati 30 punti di bonus per la finale, che quindi è già falsata in partenza. Ma se in finale non partono tutti da 0, che finale è? ? !!!
Il risultato finale è già falsato e si vuol far vincere la Guaccero a tutti i costi!
Il tutto poi farcito da interventi assurdi di Mariotto che è evidentemente ormai completamente fuori di melone…
Un tempo era bellissimo e ora bisogna girare canale
Mia cara Milly come puoi permettere che la Rai butti fuori Madonia invece della Lucarelli e Mariotto? non hai ancora capito che è un complotto per distruggere il tuo programma che un tempo era bellissimo e ora bisogna girare canale?
Caso Madonia
In una serata tutto sommato tranquilla scoppia come a ciel sereno la bomba Madonia.
Lui sicuramente ha sbagliato a cadere nella trappola delle provocazioni, intervenendo in modo eccessivo.
I concorrenti sbagliano a reagire e dovrebbero prendere i suoi interventi per quello che sono: idiozie. In questo caso Paolantoni insegna…
Fatto sta però che quando succede casino c’è sempre di mezzo quella lì, che continua ad attaccare le persone in modo offensivo, tirando in ballo e alludendo a situazioni personali che, oltre a non interessare a nessuno, sono lesive quasi sempre del rispetto e della dignità degli interessati.
Dovrebbe essere cacciata lei e non fior di professionisti che si fanno il culo per ore e ore al giorno da anni e anni.
Tra l’altro non si capisce a che titolo occupi quel posto, visto che ho letto che non è neppure stata riconosciuta come giornalista e non è nemmeno laureata.
Se poi proprio volete tenerla per intercessione di qualche santo, metteteni una ciabatta in bocca e costringetela al solo voto in silenzio con quelle c. di palette.
Che Ballando con le stelle sia un concorso che guarda non solo al ballo, ma anche ad altri aspetti legati alla personalità dei concorrenti ed anche altri aspetti come le scenografie, la personalità, la presenza scenica, la recitazione ecc. ormai l’abbiamo capito da tempo.
Ma da qui ad attaccare non le prestazioni di cui sopra, ma le persone ed offenderle ci corre e ci manca.
Mi sembra che il programma sia autorizzato all’offesa e al superamento dei limiti che esistono qualsiasi ambiente, sia professionalmente che di semplice buona educazione.
Solo Caroline e’ sempre professionale e non va mai oltre.
Tutti gli altri lo fanno regolarmente, sia in modo velato che apertamente.
Ovviamente la più vergognosa da questo punto di vista è la Selvaggia, che evidentemente per indole personale non e’ capace di esprimersi in termini corretti e la fa sempre fori dal vaso.
E’ veramente imbarazzante solo assistere a certe discussioni triviali in cui si tirano in ballo spesso questioni personali o di antipatia, che non è detto siano conosciuti dal pubblico e, comunque, trattandosi di gossip di basso livello, credo non interessino un fico secco ai più’.
Ancor più imbarazzante deve essere per i malcapitati che devono subire questa tortura psicologica e francamente non saprei se l’atteggiamento giusto sarebbe quello di ignorarla o di mandarla a quel paese appena apre quella fogna.
Acchiappatalenti
Concordo con il precedente messaggio: programma demenziale
Poverello
Vorrei chiedere a Milly Carlucci perché grida sempre tanto, e poi diciamoci la verità quell' acchiappatalenti assomiglia tanto a uno spettacolino parrocchiale
Gen. le Sig, ra Carlucci,
l'edizione di quest'anno è terminata e mi rivolgo a lei come spettatore per farle tutti i miei complimenti per come gestisce questo spettacolo popolare: con molta grazia ed intelligenza e nel rispetto di tutti i concorrenti.
Non credo tuttavia di essere il solo spettatore che ha avuto modo di lagnarsi del comportamento della giuria.
Ad eccezione della sig. ra Carolyn Smith, la cui competenza, gentilezza e correttezza è fuori discussione, per gli altri quattro sarebbe "cosa buona e giusta" mandarli a raccogliere le immondizie dalle strade, ammesso che ci riescano.
Non comprendo come un tipo come il così detto Mariotto si permetta di fare il burattino offendendo spesso i concorrenti. E che dire di Selvaggia, che sarà pure una brava giornalista, mentre come giudice ama scagliarsi verso il concorrente di turno per cose che esulano dal ballo.
Canino e Zazzaroni con la loro aria da proffesionisti del ballo sembrano dare giudizi da maestri mentre, a mio avviso, non sanno distinguere l'a dalla b.
Credo di non sbagliarmi se ritengo che anche la maggioranza del pubblico non vorrebbe più vedere questi quattro incompetenti nelle prossime edizioni: li abbiamo sopportati per troppi anni.
A mio avviso la giuria dovrebbe essere composta solo da addetti ai lavori come gli insegnati di ballo che sanno giudicare con vera competenza, imparzialità e serietà.
Mi auguro tanto che nelle prossime edizioni questo possa avvenire.
Cordiali Saluti.
Crescenzio Pantaleoni
Eliminare assolutamente Mariotto
Cara Milly, guardo BALLANDO fin dalla prima edizione e lo riguardo quando lo ripetono sul canale 25, è uno spettacolo fantastico proprio giusto per un sabato sera come quelli che vedevamo ai tempi di canzonissima ecc... Tu sei bravissima e non c'è nulla da rimproverarti, ma vorrei permettermi ugualmente un mio pensiero. Dovresti eliminare assolutamente Mariotto, è indisponente, inopportuno, non c'entra nulla con questo stupendo spettacolo ed è anche volgare. Io vedrei una giuria con Carolyn Sara Di Vaira, Simone Di Pasquale, Matano, e lasciamo la Lucarelli o Canino, sarebbe una cosa molto seria e professionale. Comunque tu sai cosa fare vai avanti così perché sei bravissima, complimenti
Lorenzo Tano
Ma voi che siete tanto ganzi, perché non lo dite chi sono e che cosa facevano i tanto decantati genitori di Lorenzo? O vi prendete la responsabilità e lo dite apertamente, oppure certa gente non la fate nemmeno venire, perché a certe persone può dare fastidio e devono essere anche loro rispettate.
Nunzia De Girolamo
Avete visto quanto è bella e brava nella trasmissione del pomeriggio? Chissà la bile di Selvaggia… lei che è capace solo di vomitare cattiverie… Certo che Oriana Fallaci era il suo esatto opposto… se alzava i toni poteva permetterselo…
Lucarelli: condivido
Condivido pienamente La Lucarelli non c'entra nulla in questa bella trasmissione è veramente inopportuna, spero che Milly lo capisca e provveda
Il ben servito a Selvaggia
Ho visto con piacere che anche quest’anno c’è “Ballando”. Spero solo che finalmente si sia deciso di dare il ben servito a Selvaggia: il suo approccio comunicativo è irritante e arrogante verso i concorrenti è diseducativo per il pubblico, di tutte le fasce di età, in quanto gentilezza e cortesia dovrebbero essere portato ad esempio è questa “signora” è l’immagine dell’esatto opposto. Grazie
Carissima Milly! Sono un gran amico di Peron, ti ha parlato di me??? Sono Davide Sghedoni. Volevo sapere una cosa che x me è importante, quando chiamerete come ballerini di una notte me è mia moglie e la compagnia Twinkly danza classica di Modena???
Espulsione Enrico Montesano
Espulsione Enrico Montesano
Visto che l’ultimo mio messaggio sull’argomento non è stato pubblicato, vi prego di indicarmi come recuperarlo: magari quanto ho espresso può interessare a qualcun’altro… Grazie
Regole del gioco
Aggiungo che se si vuole evitare polemiche e pasticci da parte della giuria, basta imparare da altri sport artisti come la ginnastica artistica e quella ritmica: c’è un coefficiente di difficoltà che tiene conto dell’esecuzione, ci sono voti diversi per la tecnica, l’espressione ecc., inoltre vengono scartati il voto più alto e quello più basso della giuria, proprio per evitare le scene penose di queste ultime sere…
Espulsione: prendete esempio da Tale e Quale
A me sembra che l’unica a dover essere espulsa dal programma sia la signora Selvaggia Lucarelli. Ogni volta che parla offende qualcuno. Poi non è un caso che ogni anno ci sono quei 2 o 3 concorrenti che prende di mira. A seguito dei suoi delicati commenti si scatena sempre una lunga e noiosa polemica, per niente divertente e spesso cade nel tritume. Prendete esempio dalla giuria di Tale e Quale, dove è tutto molto più leggero. Comunque comincerei a togliere di mezzo questa persona che ritengo molto volgare.
Il cantante mascherato
L’hanno scorso ho seguito il programma è l’ho trovato divertente. Ma quest’anno non ci sono riuscito: sarà per il contrasto con le tragiche immagini di guerra, morte e distruzione che ci arrivano ad ogni ora, ma l’ho trovato parecchio deprimente e insulso. Non si possono sopportare certe scemenze con la morte nel cuore che, sono convinto, la maggior parte della gente sente.
Esito della gara
L’esito della gara non ha alcuna attendibilità, sin dalle fasi iniziali: nella giuria 4 su 5 non ci capiscono nulla (ha ragione Morgan), il tesoretto ha troppo peso e viene assegnato da chi ci capisce ancor meno, il televoto è completamente fuori controllo riguardo al numero e alla identità di chi vota. Quindi tutto quello che gira intorno al programma sono solo un mucchio di discorsi a vuoto…
Veramente risultato scontato
Sabrina è la vera vincitrice, Arisa è solamente volgare quando balla. Basta con questa giuria, su cinque personaggi è solo uno che capisce qualche cosa di ballo. Basterebbe una giuria seria e si dovrebbero togliere questi voti social che oltretutto mi sanno di poco credibile
Ballando con le stelle
Risultato scontato. Come sempre... Mi dispiace che Simone se ne vada, ma, almeno non avrò più motivo di guardare la trasmissione. Ah, ultima cosa, non sarebbe ora di cambiare la giuria? !. .. Cordiali saluti
Penosa
Carlucci sembri un'invasata salti urli come una ciarlatana da circo... per fortuna mia moglie è andata a nanna così posso evitare di vedere questo programma scadente da dementi... la Lucarelli stasera si è messa in testa un nido di calabroni... ma non è riuscita a pungere nessuno ma finalmente Carolyn l'ha azzittita... pescivendola da mercato.. gli altri 4 giudici... ma chi sono ???. .. signori della Rai chiudete questo programma... fa schifo... giro e guardo Lie to Me...
Sevaggia
Definizione Toscana dell’oggetto: stinfia. Ogni altra definizione o commento sarebbe offensivo come lei ogni volta che apre bocca…
Allora
Prescindendo dalla personale solida antipatia per la Carlucci, possibile che questa voglia farcire le sue frasi con un intercalare ininterrotto e insopportabile di "allora"?
In una serata è in grado di sciorinarne oltre duecento, contagiando addirittura con questo abominevole eloquio anche i partecipanti. Un conduttore dovrebbe essere attento a questi dettagli.
Lo show è molto bello, ma con tutte le vostre bischerate e discorsi a pera siete riusciti a far eliminare Bianca, una delle migliori. Il tesoretto è una puttanata e comunque ha un valore eccessivo. Andrebbero rivisti sia l’entità che il criterio di distribuzione. Lo stesso dicasi delle prove speciali. Il dato di fatto è che un incapace come Iannoni va avanti e Bianca è fuori. Saluti e baci
Che pena inguardabile
Grazie a Piero per l'appoggio,
stasera peggio che mai... la Carlucci che sbraita e salta avanti e indietro come una capra.. penosa... vecchia la trasmissione... superata la Carlucci... ignorando del tutto cerca di far dimenticare la serata di sabato... Lucarelli più stronza che mai... hai ragione Piero ancora rabiosa con Morgan per essere stata mollata... ma chi la piglia una simile ingnorante, non è nulla.. ha litigato con la meta dei concorrenti.. ma che giudice del c... o... se Rsi dovrebbe vergognarsi a mandare dei programmi come questo... da dementi... io sono obbligato a guardarlo fino a che mia moglie non se ne va a nanna.. poi cambio canale.. sul 29 ci sono gli episodi di "lie to mi"... buona visione a chi lo guarda... concordo con Piero... ciao
Assurdità
Confermo l'0pinione di Manuel che i giurati di ballando siano penosi eccetto la Presidente Smith che quanto meno è professoressa di ballo. A parte i Zazza e Canino nonchè il ridanciano Mariotto, la peggiore è la Lucarelli, la quale si è permessa di tacciare da maleducato Morgan e di dargli zero in ballo (mentre il voto si riferisce con evidenza alla disputa), oltre tutto dimenticandosi la relazione avuta con lo stesso, dimostrazione, almeno pare, di un apprezzamento del personaggio, La sig. ra Milly non è intervenuta coma avrebbe dovuto e non ha criticato la situazione sfavorevole creata dalla Lucarelli con lo zero, voto del tutto ingiustificato e ripetuto da Mariotto complice di Selvaggia. Non sarebbe ora di finirla con programmi come ballando ? Adieu. avv Pietro di Roma
Dedicato a Maria
Carissima Maria sinceramente a me non frega nulla del tuo giudizio ne mi frega della trasmissione, La vedo solo xchè mentre la guarda mia moglie io lavoro al PC e mi permetto di scherzarci su.
Certo che con tutto il chiacchierio che stanno facendo sulla diatriba fra Morgan e la Lucarelli non è stato un esempio di educazione ne di vanto da parte della Carlucci... e dello staff... unica persona che si rispetti Carolin Smith... gli altri non capisco nulla di ballo... penosi...
è un programma vecchio... uguale da 12 anni circa... ma la RAI non ha nulla di meglio da mandare. in onda... e non mi dire che la Carlucci non salta e grida come un'invasata
Io guardo telefilm americani come "Criminal Mind" e "Lie tu mi" in streaming. Oppure quei bellissimi film sul 30 leggeri e non impegnativi.
Quindi cara psicologa guarda pure Ballando... e non venirmi a dire che la Luccarelli sia simpatica... se è l'unica che non perde occasione di bacchettare i concorrenti... e si permette di dare del maleducato a Morgan... Buona visione e un simpatico saluto. Manuel
Da tener presente
Gentile Signora Carlucci,
considerata la Sua esperienza e il rigore con il quale prepara da anni i Suoi programmi, senza entrare in merito ai contenuti propri di una serata d'intrattenimento, credo Lei possa e debba trarre le Sue conclusioni dall’ennesima caduta di stile di certi scontri, che di dialettico hanno molto poco.
La signora Lucarelli, scelta probabilmente per una sua nota, diciamo così, cifra stilistica, ripete da anni uno schema che forse potrebbe considerarsi superato.
Durante la prima fase della pandemia, la Rai tirò fuori una programmazione, che sembrava appartenere ai tempi in cui i vuoti di palinsesto venivano ingentiliti da pecore e note d’arpa, e di questo fummo in molti ad essere felici. Ora, è pur vero che non siamo su Rai Cultura, ma non per questo ritengo sia necessario fomentare un’atmosfera di gratuità formali e sostanziali, per fare scoppiare risse dozzinali.
Sempre che tutto ciò, e non mi sento di escluderlo, non sia pensato a tavolino a beneficio di share, coinvolgere personaggi fragili o caratterialmente propensi a degenerare, finisce per esporli alla gogna mediatica e non mi sembra un’idea felice. Al contrario, tutto ciò banalizza la bontà del lavoro di chiunque abbia a cuore lo spettacolo, a partire dai concorrenti e dai loro insegnanti, che di sicuro non si risparmiano. Detto questo, certi episodi fanno danno alla compostezza alla quale la Sua immagine è legata.
Quanto alla signora Lucarelli, sarebbe un bene sentirla esprimere con intenzioni e termini meno acuminati e un registro rinnovato; la sua intelligenza e la sua bellezza ne gioverebbero e il risultato sarebbe di certo più sorprendente di quello che suggerisce alla signora Salerno, accusata di usare il suo corpo a favore di un’immagine univoca.
Circa la competenza della giuria, non ne ho per esprimermi in merito, ma ritengo che i giurati debbano essere esperti di ballo, quanto l’adorabile signora Smith e, se coinvolti per evidenziare l’aspetto umano dei partecipanti, dovrebbero ricordare la portata del compito e il significato dell’aggettivo.
Non avrei mai pensato in vita mia di scrivere una mail del genere, ma il sabato sera davanti alla televisione, non può dimenticare il suo fine ultimo, che è quello d'intrattenere garbatamente spettatori di tutte le età.
Grazie e buon lavoro
francesca romana mormile
Orari trasmissione
Dalla prima puntata anni fa ho sempre seguito ballando anzi alla fine delle serate aspetto con ansia la prossima edizione, però non riesco mai a vederlo tutto e il giorno dopo vado a vedere in internet la classifica e le ultime due coppie che hanno ballato, dura troppo lo spettacolo fino a mezzanotte va bene ma oltre è veramente troppo tardi, Volevo anche chiedere e penso di farlo a nome di tante persone, mandate via quella Mussolini, distrugge lo spettacolo
Per favore un pò di rispetto
Io guardo questo spettacolo da sempre e devo dire che aspetto la nuova edizione con ansia, mi rallegra il sabato sera. Milly è molto brava, seria sia sul lavoro che nella sua vita privata e mi piace molto. Concordo solo su una cosa con Manuel sul fatto che grida un pò troppo, ma bisogna anche mettere in conto l'ansia da responsabilità, la Lucarelli in fondo va bene perchè non ha peli sulla lingua e a volte ravviva un pò lo spettacolo e a me sinceramente piace. Devo però fare un grande appunto a Manuel perchè ognuno può dire le proprie opinioni ma non mancando di rispetto è una questione di educazione anche se si capisce che è una persona arrabbiata e infelice. mi spiace per lui. Maria
Volevo anche dire a Manuel che sta facendo confusione perchè Todaro è un insegnante di ballo mentre Arisa è una cantante che parteciperà come concorrente Maria
Ho seguito qualche puntata la scorsa stagione. (piace a mia moglie purtroppo) Gentile Carlucci ma lei si riguarda il video della trasmissione ??? urla che sembra un'invasata... Todaro se ne è andato e ha preso Arisa (totalmente imparagonabile). .. la trasmissione è vecchia come lo è lei, mediaset non ci fa pagare il canone, La Rai la paga con i nostri soldi. Ha avuto il suo successo, guadagnato bei soldini, quando la gente perde il lavoro, o percepisce una pensione da fame. Non parliamo poi dei soliti giudici. La Lucarelli (penosa). .. Mi domando come permettano ancora a mandare in onda una simile schifezza. Comunque auguri per la serie 2021 - 2022 -
Manuel
Spettacolo patetico
Cara Milly, da sempre ti ho seguita con ballando, ma questa mascherata proprio potevi lasciarla agli americani, è uno spettacolino da parrocchia e chissà quanti soldi hai fatto spendere alla rai, inoltre ma perchè urli sempre? questo lo facevi anche a ballando ed era la cosa più fastidiosa ma almeno lo spettacolo era divertente. No decisamente qui non ti seguo, aspetto il prossimo ballando
Non le bastava il programma inguardabile di Ballando... urla strilla come un'invasata... contornata da una squallida Lucarelli che non si sa cosa fa a parte piantare grane... ora fra l'altro non l'ho mai visto un altro programma da sottosviluppati... e Lei la prima donna della RAI (non ne hanno altre più stordite) il problema e che li paghiamo noi e non li guardiamo... tutti i migliori se li becca Mediaset e anche altri che ci danni programmi decenti senza spese (a parte la Durso). .. Carlucci io la Rai non la guardo ma Lei imperterrita non rinuncia a condurre minchiate stratosferiche... xchè non chiama la Luccarelli... così fate il botto totale... buona serata... io guardo altro...
Si chiama Camilla come Bensaccio, non ci da la camomilla ma ci fà dormì all'addiaccio - prende soldi a piene mani, non perchè è del Mamiani, ma assorbe a tutte l'ore la volontà del Direttore- sorride ai tempi belli anche alla Lucarelli - non pensando quanto sia di sotto concede la stima anche a Mariotto - inebetita nei grandi casini non protegge neppure la grande Mussolini - speriam che nel futuro finisca la partita e non vi sia più mai alcun altra sortita. Adieu avv. Pietro
Ritirati
Demenziale... mai piaciuto anche xchè peggio della Carlicci c'è solo la Durso... non ho parole e sto aspettando che mia moglie se ne vada a letto per cambiare canale... poi questa edizione non doveva andare in onda... la Rai lo ha voluto lo stesso... mai vista tanta sfiga... Carlucci vai in pensione lascia lo scettro di prima donna la Durso... poi lei ipocrita ci saluta con il cuore... non vale la pena di continuare... bhe evitiamo i giudici quattro bufoni ed una eccellente Carolin.. unica (voto 10) Luccarelli (-10) poi chi è... una sbruffona maleducata... ballare non sa cosa sia... adesso fa la spiritosa cerca di rimorchiare Conticini... dai buona continuazione io finalmente posso guardare il film...
Milly conduce una trasmissione di pagliacci che non hanno alcuna competenza nè di ballo nè di vita. La tanto celebrata presenza di bruno vespa ha semplicemente fatto ridere. Su tutti spicca Selvaggia, il cui comportamento con ninetto davoli e paolo conticini è stato inverosimile e da rigettare ! Vorrei proprio sapere quanto tutti i pagliacci " becchino" di soldi nostri !!! Meno male che c'è, tra i ballerini, Alessandra Mussolini che, con il suo carattere grintoso, salva un pò la situazione. Cari saluti
avv Pietro
Seguo "ballando" fin dalla prima edizione e mi è sempre piaciuto tantissimo, ma questa edizione è veramente una delusione, una farsa, non credo che le votazioni siano veritiere, penso che fin dall'inizio sapeste che vincerà la Isoardi. Che diamine se sfortunatamente un ballerino si infortuna si ritira e pazienza, non è uno spettacolo di beneficenza. In conclusione mi è parso uno spettacolino da parrocchia, con le storielle di famiglia poi veramente patetico. Maria
Mi dispiace di aver saputo che Lei ha frequentato il Liceo Mamiani di Roma come il sottoscritto Non ho mai apprezzato nè apprezzo la sua trasmissione ballando con le stelle, che non ha alcun valore a causa della assoluta incompetenza della giuria e di tutte le persone partecipanti. Nessuno si intende veramente di ballo e spesso,
senza che lei sollevi alcuna eccezione. fornisce giudizi sui ballerini ben lontani dalla stretta danza ! Eppure sono tanti anni che si prosegue, in quanto la massa degli italiani, ormai ferragnani, apprezzano la trasmissione ! mi viene quasi da piangere ! Amen. avv. pietro
Il cantante mascherato, la 2^edizione con la guest star confermata, Milly Carlucci e con i 5 giudici composto dalle 3 guest star confermate, Francesco Facchinetti, Guillermo Mariotto e Ilenia Pastorelli e le 2 new entry, Francesco Giorgino e Lorella Cuccarini che sostituiscono a Flavio Insinna e Patty Pravo e anche gli arrivi degli 8 nuovi personaggi mascherati ma anche i caschi e le magliette con scritto “Non Parlarmi! ” e quando si preparano per i loro indizi e allora saranno smascherati perché in realtà erano gli 8 nuovi vip sono Il Pegaso ma anche il casco e la maglietta con scritto “Non Parlarmi! ” e quando si prepara per i suoi indizi e allora sarà smascherato perché in realtà era Francesco Renga, Il Dalmata ma anche il casco e la maglietta con scritto “Non Parlarmi! ” e quando si prepara per i suoi indizi e allora sarà smascherata perché in realtà era Bianca Atzei, La Farfalla ma anche il casco e la maglietta con scritto “Non Parlarmi! ” e quando si prepara per i suoi indizi e allora sarà smascherata perché in realtà era Alexia, L’Aquila Bianca del Capo Indiano ma anche il casco e la maglietta con scritto “Non Parlarmi! ” e quando si prepara per i suoi indizi e allora sarà smascherato perché in realtà era Massimo Lopez, Il Vampiro ma anche il casco e la maglietta con scritto “Non Parlarmi! ” e quando si prepara per i suoi indizi e allora sarà smascherato perché in realtà era Enrico Brignano, Il Pagliaccio ma anche il casco e la maglietta con scritto “Non Parlarmi! ” e quando si prepara per i suoi indizi e allora sarà smascherato perché in realtà era Gabriele Cirilli, Il Gatto ma anche il casco e la maglietta con scritto “Non Parlarmi! ” e quando si prepara per i suoi indizi e allora sarà smascherata perché in realtà era Rossella Brescia e La Tigre ma anche il casco e la maglietta con scritto “Non Parlarmi! ” e quando si prepara per i suoi indizi e allora sarà smascherato perché in realtà era Adriano Pappalardo per 6 puntate in arrivo da qualche giorno della settimana col qualche mese di sera per l’anno prossimo ovvero il 2021 con qualche orario su Rai 1.
Salve Milly, sei molto brava e la tua trasmissione "Ballando con le stelle" è molto seguita.
Io non la seguo solo per un motivo:è stato dato un taglio troppo americano a questa trasmissione e non capisco perché debba leggere il punteggio quel tizio con quell'accento marcatamente statunitense, che ogni volta che apre bocca stroppia la nostra bella lingua italiana.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Renzo Arbore Gianni Minà Gianni Morandi 45 Giri Elvis Presley Rod Stewart Fausto Leali Fabrizio Frizzi Pippo Baudo Pavarotti Mike Bongiorno Corrado Mantoni Giochi Olimpici Gabriella Carlucci Ballando con le stelle 2020 Ballando con le stelle 2021 Ballando con le stelle 2022 Conduttrici TV TV
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1954
Caricamento in corso...
Federica Nargi