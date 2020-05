Biografia • Voce per voce

Alexia, all'anagrafe Alessia Aquilani, nasce a La Spezia il 19 maggio 1967. Inizia a cantare fin da piccola, indirizzata alla musica dalla sua passione e dai genitori. All'età di 7 anni entra a far parte del complesso "I ragazzi di Migliarina", di cui diventa cantante solista. Nel frattempo si dedica allo studio del canto, del pianoforte e a un'altra bellissima arte, la danza. Dopo la maturità inizia a collaborare con la casa discografica DWA e partecipa a diverse parti canore delle hit del momento "Please don't go" e "Part time love" della band Double You.

Nel 1993 Alexia partecipa ad un progetto musicale internazionale chiamato Ice Mc ed è l'inizio di un successo coronato da brani come "Think about the way" e "It's a rainy day", che scalano le classifiche di tutto il mondo.

L'annno successivo Alexia gira il mondo nel tour Ice Mc, uno dei brani da lei interpretati, "Think about the way", verrà inserito nella colonna sonora del film "Trainspotting".

Nel 1995 esce il suo primo singolo "Me and You" che arriva al numero uno in classifica sia in Italia che in Spagna.

Nel 1996 replica il successo ottenuto con il suo primo singolo, con il brano più trasmesso in tutto il Sud Europa: "Summer is crazy". Inizia la scalata alle classifiche europee con i brani "Number One", "Uh la la la". Il suo primo album "Fan Club" esce nel 1997: vende più di 600 mila copie, scala tutte le classifiche europee e si aggiudica molti dischi d'oro e di platino.

Nel 1998 esce il suo secondo album "The Party" e conquista un disco di platino con oltre 500.000 copie vendute. L'album ottiene successi in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Giappone facendo di Alexia una star a livello internazionale. Pubblica l'album "Happy" nel 1999, che spazia tra dance, pop, R&B. Anche questo album entra nelle charts di tutta Europa e ottiene numerosi dischi d'oro, consacrando Alexia come una delle cantanti italiane più famose all'estero.

Nel 2000 pubblica il suo quarto album "The Hits" che contiene i più grandi successi di Alexia e molte bonustrack di alcune canzoni. Anche questo album si aggiudica numerosi dischi d'oro. Nell'ottobre dello stesso anno viene pubblicato il singolo "Non ti dimenticherò", realizzato in coppia con Gianni Morandi.

Nell'estate del 2001 esce su etichetta Sony/Epic "Mad for Music", un nuovo album di inediti, in cui Alexia allarga i suoi orizzonti verso il pop.

Dopo 5 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 8 dischi d'oro e 2 di platino, cantando in inglese a ritmo di dance, Alexia si presenta per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2002, ed è un vero trionfo. "Dimmi come", primo singolo estratto dal nuovo album "Alexia", si piazza al 2° posto della categoria Big dell'importante kermesse canora italiana, vince il Premio Volare migliore Musica e diventa anche il brano più trasmesso da tutti i network nazionali nei mesi successivi, stabilendosi al numero uno della classifica dei brani più suonati dalle radio.

Nel 2003 ritorna a Sanremo con il brano "Per dire di no", un'intensa ballata che la porta ad essere trionfatrice del 53° Festival della Canzone Italiana. A Marzo esce il suo nuovo album "Il Cuore a Modo Mio". Nel 2004 esce l'album "Gli occhi grandi della luna" che vanta prestigiose collaborazioni internazionali come quella con Sam Watters e Louis Biancaniello che scrivono per lei il brano "Come tu mi vuoi", mentre Diane Warren firma "Se te ne vai così". Nello stesso anno Alexia viene scelta da Renato Zero come ospite fissa dei concerti che l'artista tiene in numerose città italiane e partecipa al Festivalbar.

Alexia partecipa per la terza volta al Festival di Sanremo nel 2005 con il brano "Da grande", che si classifica al secondo posto nella categoria Donne. L'album omonimo, esce poco dopo ed è un greatest hits.

Nell'estate dell'anno successivo inizia una tournè che la porterà ad esibirsi nelle maggiori piazze italiane.

Nel mese di luglio 2007 esce il singolo "Du du du" e inizia ad incidere il suo nuovo album. Ritorna sulle scene nel 2008 con il nuovo album di inediti dal titolo "ALE'" frutto della maturità dell'artista come autrice e della collaborazione con un rinnovato team di autori e produttore, mostrando la sua faccia più consapevole, più vissuta, più rock. Nel 2009 calca nuovamente il palco di Sanremo cantando in coppia con Mario Lavezzi il brano "Biancaneve".

Nel 2005 Alessia si unisce in matrimonio con Andrea Camerana, nipote dello stilista Giorgio Armani (che per Alexia disegna gli abiti) e membro della famiglia Agnelli per parte di padre (trisnipote di Giovanni Agnelli). Dalla loro unione sono nate due figlie, Maria Vittoria, nata il 14 febbraio 2007, e Margherita, nata il 4 luglio 2011.

Alexia negli anni 2010

L'11 giugno 2010 viene pubblicato il nuovo singolo "Star". Si tratta di una ballata groove con influenze funk e r'n'b, in cui racconta il complesso rapporto umano con la notorietà. Star è il primo singolo promozionale estratto dal nono album di inediti "Stars", uscito a giugno.

Dopo due anni di assenza, nell'estate del 2012 presenta il suo nuovo singolo "A volte sì a volte no". Nel 2013, Alexia è ospite fissa della sesta edizione de "I migliori anni", programma condotto da Carlo Conti in onda su Rai 1 il sabato sera, per il nuovo format Canzonissima.

Il 23 luglio successiva viene pubblicato il suo primo album di cover "iCanzonissime".

Nell'aprile del 2015 viene pubblicato il nuovo singolo "Il mondo non accetta le parole", canzone che anticipa l'album di inediti "Tu puoi se vuoi".