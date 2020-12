Biografia

Eric Marlon Bishop, conosciuto con il nome d'arte di Jamie Foxx, nasce il 13 dicembre del 1967 a Terrell, in Texas, dove viene cresciuto dai genitori adottivi di sua madre. Dopo aver recitato già ai tempi delle scuole superiori, inizia a esibirsi, intorno ai vent'anni, come stand-up in alcuni comedy club, prima di entrare a far parte, nel 1991, del cast di "In living color", dove compaiono anche comici come i fratelli Wayans e Jim Carrey. Con il nome d'arte di Jamie Foxx, in onore a Redd Foxx, Eric recita anche nella sit-com "Roc", mentre debutta al cinema nel 1992 nella commedia "Toys".

Dopo aver interpretato, a partire dal 1996, il "The Jamie Foxx Show", viene chiamato da Oliver Stone nel 1999 per il film drammatico "Ogni maledetta domenica" (titolo originale: "Any given Sunday"), in cui presta il volto a un giocatore di football americano (ruolo che, per altro, in gioventù aveva ricoperto realmente): di quel film, egli compone anche parte delle musiche, e in particolare le canzoni "My name is Willie", "Any given Sunday outro" e "Any given Sunday". In seguito, al fianco di Tom Cruise interpreta il tassista Max Durocher nella pellicola "Collateral", di Michael Mann, che gli vale numerosi apprezzamenti dalla critica e una nomination come Best Supporting Actor agli Academy Award.

Nell'aprile del 2003, Jamie rimane coinvolto in un incidente insieme con due ufficiali di polizia impegnati a trascinarlo fuori dall'Harrah's casino di New Orleans. Accusato di disturbo della quiete pubblica e resistenza a pubblico ufficiale, viene condannato a sei mesi di pena sospesa, due anni di condizionale e una multa di 1500 dollari. Dopo aver preso parte, con un piccolo cameo, al video musicale di "Would you", di Benzino, insieme con Mario Winans e Lisa Raye McCoy, il performer texano vede la propria carriera impennare nel 2004 quando incide con il rapper Twista il brano "Slow jamz". La canzone raggiunge la prima posizione nella Billboard Hot 100 americana dei singoli più venduti, e la terza posizione in quella del Regno Unito.

Insieme con Kanye West, poi, registra "Gold digger", dove canta "I got a woman". Nello stesso periodo, interpreta Ray Charles nel film biografico "Ray", che gli permette di ottenere un Academy Award come miglior attore e un Bafta. Jamie Foxx diventa, inoltre, il secondo uomo nella storia a ricevere due nomination agli Oscar nello stesso anno per due film diversi, "Collateral" e "Ray": prima di lui c'era riuscito solo Al Pacino. Gli stessi film gli valgono anche due nomination ai Golden Globe, cui se ne aggiunge una terza per il film tv "Redemption: the Stan Tookie Williams story", in cui interpreta Stanley Williams, candidato premio Nobel e condannato a morte.

Nel dicembre del 2005, Foxx pubblica il suo secondo album in studio, "Unpredictable", che nella prima settimana vende quasi 600mila copie, e che nel giro di pochi giorni raggiunge il primo posto in classifica: in tutto, arriverà a poco meno di due milioni di copie solo negli Stati Uniti. Foxx, quindi, diventa, dopo Frank Sinatra, Bing Crosby e Barbra Streisand, il quarto artista a vincere un Academy Award come attore e a raggiungere la prima posizione in classifica negli Stati Uniti con un album.

Insieme con Kanye West, nel 2006 Foxx vince, grazie a "Gold digger", il premio per il Miglior Duetto ai Black Entertainment Television Awards, mentre nel dicembre di quell'anno ottiene ben quattro candidature per i Grammy: Best rap/sung collaboration con Ludacris per "Unpredictable", Best rap performance by a duo or group con Ludacris & Field Mob per "Georgia", Best R&B performance by a duo or group with vocals con Mary J. Blidge per "Love changes" e Best R&B album per "Unpredictable".

Dopo questi successi strepitosi, compare in "Jarhead", "Miami Vice" e "Dreamgirls": tre successi al botteghino che lo consacrano pienamente come una star di Hollywood. Nel 2007, quindi, Jamie Foxx ottiene un ruolo importante nella pellicola "The Kingdom", e si guadagna addirittura una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Nel frattempo, annuncia la nascita di "The Foxxhole", un nuovo canale radio che propone registrazioni di stand-up comedians, talk show e soprattutto musica afro-americana. Nel frattempo, prosegue il "The Jamie Foxx Show", che va in onda ogni venerdì sera e arruola, tra gli altri, The Poetess e Johnny Mack.

L'anno successivo, Jamie pubblica il suo terzo album, chiamato "Intuition", che si avvale delle collaborazioni di T-Pain, Ne-Yo e ancora Kanye West. Il primo singolo estratto, "Just like me", inciso con T.I., viene promosso dal videoclip girato da Brett Ratner, che vede comparire anche Taraji P. Henson, mentre il secondo, "Blame it", scala le classifiche statunitensi e non solo, e si avvale, nel videoclip, delle apparizioni di Quincy Jones, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal e Forest Whitaker.

Al cinema, la sua carriera prosegue con "Il solista" (titolo originale: "The soloist"), di Joe Wright, "Giustizia privata" (titolo originale: "Law abiding citizen"), di F. Gary Gray, e "Parto col folle" (titolo originale: "Due date"), di Todd Philips. Il 2010 è l'anno del suo quarto album, "Best night of my life", uscito il 21 dicembre e promosso dal singolo "Winner", inciso con T.I. e Justin Timberlake. Il secondo singolo è "Living better now", featuring Rick Ross, mentre il rapper Drake compare in "Fall for your type", terzo estratto. Poco dopo Jamie Foxx inizia le riprese di "Django Unchained", film scritto e diretto da Quentin Tarantino, in cui compaiono anche Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz e Kerry Washington, e di "Come ammazzare il capo... e vivere felici" (titolo originale: "Horrible bosses") di Seth Gordon.

In Italia, Jamie Foxx è doppiato soprattutto da Roberto Draghetti (che gli presta la voce, tra l'altro, in "Come ammazzare il capo... e vivere felici", "Giustizia privata", "Miami Vice", "Parto col folle", "Dreamgirls", "Collateral" e "The Kingdom"), ma anche da Fabio Boccanera (in "Ogni maledetta domenica"), Pino Insegno (in "Django Unchained") e Francesco Pannofino (in "Shade - Carta vincente").