Biografia

Attore, comico e doppiatore italiano tra i più apprezzati dal grande pubblico, Pino Insegno vanta una formazione teatrale che gli garantisce basi solide per costruire una carriera di successo, che riflette le sfaccettature della sua personalità artistica. Dagli inizi con il gruppo comico La Premiata Ditta alla consacrazione come doppiatore: scopriamo di più sulle tappe salienti della vita privata e professionale di Pino Insegno.

Pino Insegno

Pino Insegno: esordi di carriera

Giuseppe Insegno - questo il suo nome completo all'anagrafe - nasce a a Roma il 30 agosto 1959. Avverte sin da piccolo una passione per il mondo dello spettacolo e, dopo aver completato gli studi ed essersi mantenuto con diversi lavori, dà inizio alla propria impresa artistica: nel 1981 fondan assieme ad altri nove colleghi, tra cui il fratello Claudio Insegno, L'allegra brigata. Il gruppo si esibisce in alcuni spettacoli, ma è l'incontro con Tiziana Foschi, Roberto Ciufoli e Francesca Draghetti che conferisce una svolta professionale alla carriera di Pino Insegno. I quattro diventano famosi con la loro formazione comica La Premiata Ditta, inanellando diversi successi televisivi grazie a vari sketch che diventano tormentoni. Il successo consente al quartetto di realizzare persino una pellicola cinematografica nel 1995: L'assassino è quello con le scarpe gialle.

Il successo e il passaggio alla conduzione

Dopo aver conquistato l'attenzione del pubblico in programmi come Pronto chi gioca? e altre trasmissioni dell'emittente pubblica, il gruppo firma per il passaggio a Mediaset: tale cambiamento è destinato a dare loro maggiore visibilità. La rete ammiraglia propone alla Premiata Ditta di partecipare a Buona Domenica e Campioni di ballo.

La popolarità definitiva arriva quando Canale 5 trasmette in prima serata la sitcom Finché c'è ditta c'è speranza; segue negli anni successivi il format Premiata Teleditta. Questi programmi contribuiscono a rendere tutti i componenti della formazione comica dei volti noti al grande pubblico. Va detto però che Pino Insegno è il più famoso dei quattro, grazie al suo carisma che emerge.

Nel 2000 Insegno è infatti chiamato a condurre lo Zecchino d'Oro. Nel gennaio del 2004 torna in Rai senza i compagni della Premiata Ditta e presenta il programma Compagni di squola, in prima serata su Rai Due.

Lo scioglimento della Premiata Ditta

Nella stagione autunnale del 2005 torna in Mediaset per una nuova edizione della Premiata Teleditta, che però non raccoglie i consensi di una parte di critica e del pubblico. Arriva così la decisione del gruppo di sciogliersi l'anno successivo.

Pino Insegno non si perde d'animo e grazie al suo estro e alla fama raggiunta coglie svariate opportunità; tra queste vi è la conduzione del gioco a premi Mercante in fiera, in onda su Italia 1; partecipa anche come attore alla miniserie Vita da Paparazzo, per Canale 5. Le sue avventure come conduttore iniziano a diventare più sporadiche e includono programmi come Reazione a catena, particolarmente nelle stagioni estive, e Domenica In.

Nel 2020, cinque anni dopo l'ultimo progetto di conduzione, gli viene affidato il timone di un programma su Rai Due, Voice Anatomy.

Pino Insegno: tra i migliori doppiatori italiani

Parallelamente alla sua attività di attore e conduttore, Pino Insegno è diventato uno stimatissimo doppiatore. Oltre a prestare la propria voce ad attori come Will Ferrell e Viggo Mortensen (celebri i monologhi di Aragorn nella trilogia del Signore degli Anelli), la sua fama è legata a tutti i film di Sacha Baron Cohen.

Il range a cui Insegno si presta in modo eccellente è molto ampio: passa dal doppiaggio di Jared Harris nel ruolo del cattivo in Sherlock Holmes - Gioco di ombre (2011) a quello positivo di Lenny Kravitz nei film Hunger Games (2012), fino a quelli più eclettici. Ad esempio ha doppiato Jamie Foxx nel biografico Ray e in Django Unchained, di Tarantino.

Inoltre, ha dato la voce a due leggende del cinema come Robert De Niro e Harrison Ford, rispettivamente nel ri-doppiaggio de Il Padrino parte II e I Predatori dell'arca perduta. Ha doppiato anche molti personaggi di cartoni animati, tra cui la tigre Diego nella saga dell'Era Glaciale. Per la sua attività di doppiatore ha ricevuto un riconoscimento importante, Il leggio d'oro, conferitogli nell'estate del 2004.

Vita privata e curiosità

Pino Insegno è stato sposato dal 1997 al 2007 con la conduttrice televisiva ed ex velina Roberta Lanfranchi, dalla quale ha avuto due figli maschi Matteo Insegno e Francesco Insegno. Dopo la separazione amichevole dei due, nel 2012 è convolato in seconde nozze con l'attrice Alessia Navarro, di 20 anni più giovane. La coppia ha due figli, Alessandro Insegno e Valerio Insegno. Grande tifoso della Lazio, nei primi anni Duemila Pino Insegno ha acquisito la società biancoceleste femminile, diventandone presidente.

Pino Insegno con la moglie Alessia Navarro