Pablo Virgilio Siongco David (nato il 2 marzo 1959) è un alto prelato cattolico filippino che è vescovo di Kalookan dal 2015.

È presidente della Conferenza episcopale delle Filippine.

È stato creato cardinale il 7 dicembre 2024 da Sua Santità Papa Francesco ed il 9 dicembre 2024 ha eretto il suo primo Pontificale nella Diocesi Titolare di Guardialfiera “Diocesis Guardiensis”.

Alias: Padre Ambu "Ambo"

Titolo Cardinalizio:

Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo (in latino: Titulus Transfigurationis Domini Nostri Iesu Christi) è un titolo cardinalizio istituito da San Giovanni Paolo II nel 2001.

Il titolo insiste sulla chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, nel quartiere Gianicolense, sede parrocchiale istituita il 18 giugno 1936.

Dal 7 dicembre 2024 il titolare è il cardinale Pablo Virgilio Siongco David, vescovo di Kalookan.

Cronotassi dei Titolari di questo titolo Cardinalizio

Pedro Rubiano Sáenz (21 febbraio 2001 - 15 aprile 2024 deceduto);

Pablo Virgilio Siongco David, dal 7 dicembre 2024

Primi anni di vita e formazione

Pablo Virgilio David è nato a Betis, Guagua, Pampanga, il 2 marzo 1959. È il decimo dei 13 figli di Pedro David e Bienvenida Siongco. Uno dei suoi fratelli è il sociologo e intellettuale pubblico Randy David. Ha frequentato il Seminario Minore Madre del Buon Consiglio a San Fernando, Pampanga per la sua istruzione secondaria. Ha conseguito il baccalaureato in Pre-Teologia presso l'Ateneo de Manila University, il master in Teologia presso la Loyola School of Theology e la licenza e il dottorato (summa cum laude) in Sacra Teologia presso la KU Leuven in Belgio.

Si è anche formato all'École Biblique et Archeologique Française de Jerusalem ed è considerato uno dei maggiori esperti biblici del paese.

Ministero

David è stato ordinato sacerdote il 12 marzo 1983 nell'arcidiocesi cattolica romana di San Fernando (a Pampanga) dall'arcivescovo Oscar Cruz e il 26 maggio 2006 è stato nominato da papa Benedetto XVI vescovo ausiliare di San Fernando e vescovo titolare della diocesi di Guardialfiera. È stato consacrato vescovo dal cardinale Gaudencio Borbon Rosales, arcivescovo di Manila, con Paciano Aniceto, arcivescovo di San Fernando, e Angel Lagdameo, arcivescovo di Jaro, come co-consacranti. È diventato Vescovo di Kalookan nel gennaio 2016.

È coinvolto nella Conferenza episcopale cattolica delle Filippine, essendo stato membro della loro Commissione episcopale per l'apostolato biblico e uno dei cinque vescovi inviati dall'organizzazione per partecipare al Sinodo dei vescovi del 2008 sulla Parola di Dio in Vaticano.

David è stato eletto presidente della Conferenza episcopale cattolica delle Filippine dai suoi 130 membri l'8 luglio 2021, all'inizio di un'assemblea plenaria di due giorni. Era stato vicepresidente dal 2017 al 2021 ed è succeduto all'ex presidente Romulo Valles il 1° dicembre 2021.

Nel 2023, David è stato eletto rappresentante dell'Asia alla sedicesima Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, composta da sette membri. David è stato anche eletto vicepresidente della Federazione delle Conferenze episcopali asiatiche nella riunione del comitato centrale a Bangkok, succedendo a Malcolm Ranjith.

Il 6 ottobre 2024 Papa Francesco lo ha nominato cardinale con effetto dal 7 dicembre 2024. È il decimo filippino ad entrare a far parte del Collegio cardinalizio, il terzo filippino creato cardinale da papa Francesco, il primo cardinale della sua diocesi e il primo cardinale di qualsiasi diocesi delle Filippine. Il 23 ottobre il Sinodo dei Vescovi ha eletto Davide membro del Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo.

Il 7 dicembre 2024 Papa Francesco lo ha creato cardinale, assegnandogli come membro dell'ordine dei cardinali presbiteri il titolo di Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo. Il 9 dicembre 2024 a Guardialfiera già sua Diocesi Titolare ha aperto il suo primo Solenne Pontificale alla Celebrazione.

Il mondo accademico era rappresentato dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Amodio Ricciardi”, che raggruppa diversi plessi nei comuni dell’area, e da figure di spicco come l’Onorevole Remo Di Giandomenico, Presidente dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, e Sua Altezza la Principessa Emiliana Rainelli in Agricola, Presidente dell’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola. Presenti anche Maurizio Varriano, rappresentante dei Borghi d’eccellenza del Molise e Presidente del Parco Letterario “Francesco Jovine”, insieme a esponenti dell’associazionismo, come il Presidente della ProLoco di Guardialfiera e il Presidente del Centro Studi Molise 2000.

Tra le personalità di rilievo, figuravano membri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, un ordine cavalleresco cattolico, e del Sacro Militare Ordine del Santissimo Sacramento dell’Annunciazione di Nazareth, un’istituzione confraternale con origini che risalgono al XVI secolo, entrambe legate al patrimonio dinastico nobiliare dei Principi Agricola.

Pablo Virgilio Siongco David con Christian Agricola

Durante questa solennità, la Delegazione Molise del Sacro Militare Ordine del Santissimo Sacramento dell'Annunciazione di Nazareth ha annunciato con grande gioia l'ingresso di Sua Eminenza il Cardinale Pablo Virgilio David nel Sacro Ordine, nominato Cavaliere di Gran Croce di Grazia Ecclesiastico per volere di Sua Altezza Reale il Principe Christian Agricola di San Nicandro, Duca di Capua delle Terre di Lavoro e Gran Maestro.

Al termine della celebrazione, nel piazzale antistante alla cattedrale, è avvenuta la benedizione della campana del Giubileo, realizzata dalla Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone, alla presenza ufficiale del Commendatore della Repubblica Italiana, Armando Marinelli.

Fuori dal Ministero

Il neo cardinale durante la presidenza di Rodrigo Duterte (in carica dal 2016 al 2022, ndr), è stato accusato di sedizione e minacciato di morte, per aver denunciato violazioni dei diritti umani ed esecuzioni extra-giudiziali finendo anche sotto scorta. David aveva denunciato che guerra contro i trafficanti di droga era «immorale, illegale e sostanzialmente contro i poveri»: «Certamente il governo deve combattere la criminalità, ma non lo può fare con metodi arbitrari e violenti sino ad arrivare a sistematiche uccisioni di supposti criminali», ha spiegato.

Un altro motivo di contrasto con Duterte era dovuto al fatto che «lui considerava malati e criminali i tossicodipendenti mentre io ritengo che siano persone da aiutare a compiere un percorso per uscire dalla droga e lo abbiamo fatto creando numerosi gruppi di supporto nella diocesi».

Onorificenze

Cavaliere di Gran Croce di Grazia Ecclesiastico del Sacro Militare Ordine del Santissimo Sacramento dell’Annunciazione di Nazareth “SMOSSAN” confraternita cavalleresca nobilitante della nobile Famiglia Agricola già Principi del Sacro Romano Impero.