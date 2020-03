Biografia

John Winslow Irving, all'anagrafe John Wallace Blunt Jr., nato ad Exter il 2 marzo 1942, è uno scrittore e sceneggiatore statunitense di fama internazionale.

Tutti i suoi romanzi, a partire da "Il mondo secondo Garp" del 1978, di grande successo sia di critica che di pubblico e passando per i suoi più grandi successi "Le Regole della casa del sidro" e "Preghiere per un amico", sono riusciti a diventare dei bestseller.

Inoltre, da molti di questi libri sono anche stati tratti diversi film che gli hanno permesso di vincere dei prestigiosissimi premi, come nel caso dell'Oscar alla miglior sceneggiatura per il film tratto dal suo "Le regole della casa del sidro".

L'esordio come scrittore

L'esordio di Irving come scrittore avviene intorno al suo ventiseiesimo anno di età quando viene pubblicato il suo primo romanzo, "Setting Free the Bears", che ottiene un buon successo di critica ma non di pubblico.

Anche agli altri due romanzi scritti a seguire, "The Water-Method Man" e "The 158-Pound Marriage", toccherà la stessa sorte, e per questo motivo poco tempo dopo, nel 1975, lo scrittore americano decide di accettare la cattedra di professore associato di Inglese al Mount Holyoke College.

Il primo successo

Rammaricato per lo scarso successo delle sue prime opere, e profondamente contrariato per lo scarso interesse che la sua prima casa editrice, la Random House, aveva dimostrato nel pubblicizzare i suoi romanzi, John Irving decide di far pubblicare il suo quarto libro, "Il mondo secondo Garp" (1978), a Dutton che gli promette la dovuta pubblicità.

Una parola mantenuta visto in grandissimo successo editoriale del romanzo che, nel giro di pochissimo tempo, riesce a diventare un vero e proprio fenomeno culturale in diversi Paesi del mondo, a giungere tra i finalisti dell'American Book Award (oggi National Book Award) nel 1979 e ad aggiudicarsi il premio della National Book Foundation nel 1980.

Dai libri al cinema

Visto il grandissimo successo ottenuto dal romanzo, qualche anno più tardi, "Garp" diventa un film diretto dal regista George Roy Hill e interpretato da Robin Williams, nel ruolo del protagonista, e Glenn Close nel ruolo della madre.

Il film riesce ad ottenere anche diverse candidature agli Oscar, tra le quali spiccano quelle di Glenn Close e di John Lithgow.

Una curiosità

Tra le diverse scene del film appare anche lo stesso John Irving che interpreta il ruolo di un arbitro di uno degli incontri di wrestling della scuola di Garp. Un vero e proprio successo, quello di questo romanzo, che trasforma Irving in uno scrittore di fama internazionale, garantendogli il successo di tutti i suoi romanzi a venire.

Ne è un chiaro esempio "Hotel New Hempshire" (1981) che, nonostante la scarsa accoglienza di critica, raggiunge un buon successo di vendite e viene trasposto in un film diretto da Tony Richardson e interpretato da Jodie Foster, Rob Lowe e Beau Bridges.

Gli altri grandi successi

Nel 1985 lo scrittore americano pubblica "Le Regole della casa del sidro", un romanzo interamente incentrato su un di un orfanotrofio del Maine, il cui tema principale è l'aborto, che riflette in pieno l'influenza che Charles Dickens ha sul suo stile narrativo.

Nel 1989 vede invece la luce il romanzo "Preghiera per un amico" che narra l'epopea di una famiglia del New England ed è incentrato sul tema della religiosità. Anche in questo caso l'ambientazione è quella di un college americano, e sia la narrazione che la descrizione dei personaggi risentono dell'influenza che alcuni grandi scrittori americani hanno sempre avuto su John Irving.

In questo romanzo egli esamina per la prima volta le conseguenze della Guerra del Vietnam, parlando in particolare della coscrizione militare che lui riesce ad evitare in quanto già padre coniugato e insegnante.

Questo suo romanzo, che insieme a "Garp" costituisce uno dei suoi più grandi successi, è ancora oggi contenuto nei programmi di inglese di alcune scuole superiori americane.

Il ritorno alla Random House

Nel 1995 Irving decide di affidare la pubblicazione di "A Son of the Circus" di nuovo alla sua prima casa editrice, la Random House, che questa volta si impegna di più nel promuovere la sua opera.

Questo è sicuramente il suo libro più complesso, che viene accolto negativamente dalla critica ma che raggiunge un buon successo di pubblico diventando ben presto un bestseller acquistato soprattutto dal pubblico modaiolo che segue fedelmente tutti i romanzi pubblicati dallo scrittore.

Nel 1998 pubblica invece "A Widow for One year" che viene inserito nella lista dei "Notable Book" del New York Times, e la cui prima parte viene trasposta sullo schermo con un film intitolato "the Door in the Floor" e interpretato da Kim Basinger e Jeff Bridges.

Le Regole della casa del sidro al cinema

Nel 1999, dopo circa 10 anni di lavorazione, dal suo romanzo "Le regole della casa del sidro" viene tratto un film diretto da Lasse Hallstrom e interpretato da Michael Caine, Tobey Maguire, Charlize Theron e Delroy Lindo, che otterrà diverse nomination agli Oscar e che frutterà a John Iriving il premio alla miglior sceneggiatura.

Gli ultimi romanzi

Consacrato ormai come uno dei più grandi scrittori contemporanei, lo sceneggiatore torna a scrivere; nel 2001 pubblica "La quarta mano", incentrato sulla vita di un reporter televisivo che perde la mano durante un servizio in un circo.

Nel 2004 pubblica "Un rumore come di uno che cerca di non far rumore", nel 2005 è la volta di "In cerca di te", mentre nel 2010 esce in Italia il suo romanzo "Ultima notte a Twisted River".