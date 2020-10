Biografia

Gianfranco Ravasi è una importante figura religiosa italiana, cardinale e arcivescovo, ma anche teologo e biblista. Nasce il 18 ottobre 1942 a Merate, nella Brianza lecchese, primo di tre figli, da un ufficiale del fisco e da un'insegnante. Desideroso di intraprendere la stessa strada della madre, frequenta un corso di formazione in seminario, dove tra l'altro ha l'opportunità di imparare l'ebraico e il greco. Il 28 giugno del 1966 viene ordinato presbitero per l'arcidiocesi di Milano dal cardinale Giovanni Colombo; quindi, continua i suoi studi, dapprima nella Pontificia Università Gregoriana e poi al Pontificio Istituto Biblico: è qui che consegue la licenza in Sacra Scrittura.

Diventato membro della Pontificia Commissione Biblica, Gianfranco Ravasi viene nominato docente alla Facoltà teologica dell'Italia settentrionale, mentre al Seminario arcivescovile di Milano insegna esegesi biblica. In questo periodo, approfondisce anche la propria passione per l'archeologia in viaggi in Turchia, Iraq, Giordania e Siria al fianco di esperti del calibro di Roland de Vaux e Kathleen Kenyon.

A partire dal 1988, gli viene affidata la conduzione di "Le frontiere dello spirito", programma religioso in onda su Canale 5; l'anno successivo, invece, viene nominato Prefetto della Biblioteca Ambrosiana fondata da Federico Borromeo (rimarrà in carica fino al 2007). Mentre lavora al fianco di Carlo Maria Martini, allora arcivescovo di Milano, presso il Centro Studi San Fedele del capoluogo lombardo tiene incontri di lectio divina, soprattutto nei periodi di Avvento e Quaresima, durante i quali commenta l'Antico e il Nuovo Testamento.

Nominato, il 22 giugno del 1995, Protonotario Apostolico Soprannumerario da Giovanni Paolo II, Gianfranco Ravasi nel 2005 viene considerato il candidato favorito per la diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino: tuttavia, la sua nomina viene rigettata dalla Congregazione dei Vescovi dopo la pubblicazione, da parte del teologo lecchese, di un articolo sul "Sole 24 ore" riguardante la Pasqua, in cui parla di Gesù come "colui che risorge" e non come "colui che viene risorto": un'espressione che viene considerata potenzialmente eterodossa.

Dopo aver ricevuto da Benedetto XVI il compito di formulare, nel Venerdì Santo del 2007, le meditazioni della Via Crucis al Colosseo, viene nominato dal Papa Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, al posto del cardinale Paul Poupard. Inoltre, ottiene le cariche di Presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, Presidente della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa e Presidente del Consiglio di Coordinamento tra Accademie Pontificie. Non solo: Ravasi diventa arcivescovo titolare di Villamagna di Proconsolare, ottenendo, il 29 settembre del 2007, la consacrazione episcopale da Benedetto XVI, Tarcisio Bertone e Marian Jaworski, nella Basilica di San Pietro. Il 20 novembre del 2010 il Papa lo crea cardinale, attribuendogli la diaconia di San Giorgio in Velabro: un anno e mezzo dopo, egli diventa Presidente della Casa di Dante a Roma.

Nel frattempo, Gianfranco Ravasi non ha mai trascurato la sua vasta produzione letteraria, relativa soprattutto ad argomenti scientifici e biblici, ma anche a edizioni commentate del Cantico dei Cantici, del Libro di Giobbe e dei Salmi.

Collaboratore di "Avvenire", de "Il Sole 24 Ore", de "L'osservatore Romano", di "Jesus", di "Famiglia Cristiana" e del settimanale polacco "Przewodnik Katolicki", è titolare di una laurea honoris causa assegnatagli dall'Università di Urbino in antropologia ed epistemologia delle religioni.