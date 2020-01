Biografia

Miliardario ed ex sindaco della città di New York, Michael Bloomberg negli anni 2010 è stato inserito nella lista degli uomini più ricchi del mondo. Bloomberg ha espresso ufficialmente la sua intenzione a candidarsi anche come presidente degli Stati Uniti, come successore di Donald Trump.

Chi è Michael Bloomberg?

Ecco tutto quello che c'è da sapere su questo personaggio che vanta un patrimonio netto di circa 50 miliardi di dollari (nel 2019), nettamente superiore a quello di Trump, stimato in poco più di 3 miliardi.

Michael Bloomberg: la biografia

Michael Rubens Bloomberg nasce nel 1942 a Boston il giorno di San Valentino; vive la sua giovinezza nel Massachusetts. I genitori appartengono alla classe media. Il padre svolge il ruolo di contabile per un caseificio e lavora duro sette giorni alla settimana. Bloomberg prosegue gli studi fino a conseguire una laurea in ingegneria elettrica presso la Johns Hopkins University nel 1964.

Nel 1966, durante la guerra in Vietnam, si arruola presso la Scuola Ufficiale Candidata delle Forze armate statunitensi, ma viene respinto perché ha i piedi piatti. Michael Bloomberg inizia la sua travagliata carriera lavorativa a New York facendo la gavetta per la nota banca di Wall Street Salomon Brothers.

Durante i primi anni percepisce uno stipendio pari a 9.000 dollari all'anno. Bloomberg è costretto a lavorare presso il caveau della banca, in condizioni poco favorevoli e senza aria condizionata.

Nell'arco di vent'anni riesce a far lievitare il patrimonio della Salomon Bros. trasformando quella banca fra le più potenti di Wall Street. Dopo aver iniziato dal basso, Michael Bloomberg riesce a diventare uno dei massimi trader obbligazionari, fino a ricoprire il ruolo di partner della banca nel 1972.

Nel 1976 Michael diventa capo azionario della Salomon e responsabile delle vendite della sezione commerciale. Nello stesso anno sposa la sua prima moglie, Susan Brown. Dalla loro unione nascono due figlie. La coppia divorzia nel 1993.

Nonostante molti alti e bassi Michael Bloomberg vive una vita stimolante e ricca di successo, grazie anche alla sua spiccata propensione per la filantropia. Il 1979 è l'anno in cui viene trasferito presso i sistemi informatici della Salomon, in cui lavorano giovani emergenti. Questo trasferimento è visto come un declassamento, ma Bloomberg accetta di buon grado anche il nuovo ruolo e sa essere riconoscente per l'esperienza.

Michael Bloomberg

Michael Bloomberg negli anni '80

Nel corso del 1981, il 31 luglio rappresenta un giorno determinante per la Salomon Brother: la banca viene fusa con la Phibro Corporation, società azionaria quotata in borsa. La fusione fa la fortuna di molti soci che si arricchiscono.

In seguito all'operazione Michael Bloomberg riceve una liquidazione da 10 milioni di dollari con l'invito a lasciare definitivamente la società. A soli 39 anni Michael Bloomberg, dopo un incontro con i vertici, abbandona l'azienda ricevendo la somma promessa in contanti e obbligazioni convertibili.

Michael Bloomberg: dalla Salomon Brother all'esperienza nel settore informatico

Bloomberg fonda una società d'informatica in cui investe 4 milioni di dollari del suo patrimonio: l'obiettivo è quello di sviluppare un sistema in grado di fornire informazioni sui mercati azionari.

Nel 1982 continua il suo progetto acquistando 22 terminali. L'azienda riscuote un successo enorme. Quattro anni più tardi, nel 1986, muta il nome iniziale Innovative Market Systems in Bloomberg LP, trasferendo la sede legale a New York.

Gli anni '90

L'ascesa di Bloomberg prosegue durante gli anni '90, periodo in cui vengono lanciati altri omonimi media, fra cui giornali, radio e tv. Intanto l'azienda informatica inizia ad espandersi ulteriormente, con uffici in tutto il mondo.

Gli anni 2000: Michael Bloomberg e la politica

Nel 2001 Michael Bloomberg si candida come sindaco di New York e l'anno successivo, dopo l'attacco alle torri, partecipa alla ricostruzione della città stanziando 74 milioni di dollari. Diventato sindaco con il partito repubblicano (è successore di Rudolph Giuliani), percepisce uno stipendio simbolico di 1 dollaro all'anno.

Nel 2007, lascia i repubblicani e si dichiara politicamente indipendente.

Gli anni 2010

Nel 2012 viene elencato da Forbes come l'undicesima persona più ricca del mondo. Michael Bloomberg si è distinto per aver devoluto somme in beneficenza e per cause filantropiche.

Bloomberg possiede molte case nel mondo ed è appassionato di giocattoli: in particolare colleziona jet ed elicotteri giocattolo. Nel novembre del 2019 formalizza un'offerta democratica per la candidatura a presidente degli Stati Uniti d'America, per le elezioni presidenziali del 2020.