Biografia

Edinson Roberto Cavani Gòmez nasce il 14 febbraio del 1987 a Salto, in Uruguay, proveniente da una famiglia di origini italiane (il nonno è di Maranello). Dopo aver passato l'infanzia nella città natale, all'età di dodici anni si trasferisce nella capitale del suo Paese, Montevideo, ed entra a far parte del settore giovanile della squadra di calcio del Danubio.

I risultati che ottiene sono più che discreti, a dispetto di una certa fragilità fisica che gli vale il soprannome di El Botija (il vaso). Nel 2006 Edinson Cavani debutta in prima squadra nel torneo di Clausura in un match contro il Defensor Sporting. Contro il Liverpool mette a segno le sue due prime reti.

L'arrivo in Italia

Nello stesso anno vola in Italia per prendere parte al Torneo di Viareggio, rassegna di calcio giovanile in cui realizza una rete contro il Messina. Nel gennaio del 2007 Cavani lascia il Danubio e si trasferisce al Palermo per cinque milioni di euro: a marzo debutta in Serie A e segna la sua prima rete.

Il 9 giugno del 2007, ad appena vent'anni, si sposa con Maria Soledad Cabris, che gli dà due figli, Bautista e Lucas, nati rispettivamente nel 2011 e nel 2013. Concluso il campionato 2007 in anticipo, a causa di un infortunio rimediato per colpa di un contrasto con Amantino Mancini, nella stagione successiva Cavani deve fare i conti con la concorrenza di Amauri. Anche per questo motivo viene schierato da attaccante esterno, in un ruolo che non ama e che gli consente di raggranellare appena cinque gol in trentatré reti.

Con l'arrivo in panchina di Francesco Guidolin, l'attaccante dell'Uruguay gioca sempre meno: si riscatta, però, nelle due stagioni seguenti, segnando in tutto trenta gol. Tra i soprannomi che gli vengono affibbiati c'è quello del Matador.

Edinson Cavani negli anni 2010

Nel 2010, Cavani debutta ai Mondiali con la maglia dell'Uruguay mettendo a segno una sola rete, nella finale per il terzo posto con la Germania, che però vince. Poco dopo lascia il Palermo e viene venduto al Napoli per diciassette milioni di euro.

Schierato da Walter Mazzarri come unica punta davanti ad Hamsik e Lavezzi, segna la sua prima rete in una competizione europea contro l'Elfsborg, formazione svedese affrontata nei playoff di Europa League. Conclude la stagione con ben trentatré gol, di cui ventisei in campionato e sette in Europa League, contribuendo alla qualificazione degli azzurri in Champions League.

Nel 2011 appare in un cameo nel film comico "Vacanze di Natale a Cortina", prodotto da Aurelio De Laurentiis. Quindi, esordisce in Champions League, dove alla fine della stagione 2011-12 totalizza cinque reti, che vanno ad aggiungersi ai ventitré del campionato. Edinson Cavani contribuisce, in più, alla conquista della Coppa Italia, vinta contro la Juventus, con un gol in finale.

Dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Londra come fuori quota (ma l'Uruguay viene eliminato dopo le prime tre partite della fase a gironi), nella stagione 2012-13 mette a segno la sua prima quaterna in carriera: avviene in Europa League contro il Dnipro. Conclude il campionato con ventinove gol, secondo calciatore del Napoli a laurearsi capocannoniere in Serie A (il primo era stato Diego Armando Maradona).

Cavani a Parigi

Nel luglio del 2013 viene ceduto al Paris Saint-Germain per sessantaquattro milioni di euro; l'anno dopo vince il campionato e la Copa de la Ligue, che anticipano la conquista della Supercoppa di Francia. Nel 2014 si separa dalla moglie Soledad.

Mondiali di Russia 2018: Edinson Cavani esulta dopo un gol con la maglia dell'Uruguay contro il Portogallo

All'inizio del 2015 è posto fuori rosa per essere tornato dalle vacanze di Natale in ritardo: viene riammesso in squadra dopo due giornate.

Successivamente vince la Coupe di France del 2015, la Supercoppa di Francia dello stesso anno e il campionato francese del 2018. Nello stesso anno viene convocato da Oscar Washington Tabarez per disputare con l'Uruguay i Mondiali di Russia 2018. Nelle fasi finali Cavani si mette in luce contribuendo con una rete al successo negli ottavi di finale, eliminando una delle squadre favorite: il Portogallo di Cristiano Ronaldo.