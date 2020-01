Biografia

Claudia Lagona, il cui nome d'arte è Levante, nasce a Caltagirone il 23 maggio del 1987. Cresciuta in provincia di Catania, a Palagonia, si trasferisce con la madre a Torino in seguito alla morte di suo padre.

Intrapresa la carriera musicale, firma un accordo con l'A&A Recordings Publishing, per poi sottoscrivere un contratto con la Atollo Records. Quindi per qualche tempo decide di andarsene da Torino per trasferirsi in Gran Bretagna, a Leeds.

Tornata in Italia, dopo aver pubblicato il singolo "Alfonso", viene chiamata da Max Gazzè per aprire i concerti del Sotto Casa Tour.

Il primo disco di Levante

Nel mese di marzo del 2014 registra "Manuale distruzione", il suo primo disco, che esordisce nella top ten degli album più venduti in Italia. In seguito sarà premiato dall'Academy Medimex in qualità di migliore opera prima.

Dopo essere stata segnalata speciale su iTunes, Levante viene inclusa tra i finalisti degli European Music Award nella categoria Best Italian Act. Ha inoltre l'onore di giungere alla finale del Premio Tenco. Quindi si dedica al tour, dove sale sul palco insieme con Alessio Sanfilippo, Federico Puttilli, Daniele Celona e Alberto Bianco.

Nel corso della rassegna Musica da Bere in programma a Rezzato riceve il premio dedicato all'artista emergente dell'anno; quindi Claudia Lagona apre i concerti dei Negramaro, di Giuliano Sangiorgi per il loro Un Amore Così Grande Tour. Partecipa poi a Roma al Concerto del Primo Maggio.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2015 interpreta con Daniele Celona il brano "Atlantide", che fa parte di "Amantide Atlantide", disco del cantautore piemontese. Dopodiché partecipa al festival South by Southwest, festival musicale e cinematografico che ha luogo ogni primavera ad Austin, Texas. E proprio negli Stati Uniti presenta per la prima volta la canzone "Abbi cura di te".

Il secondo disco

Tornata al Concerto del Primo Maggio, Levante pubblica per la Carosello Records il disco "Abbi cura di te", da cui vengono estratti, oltre al brano omonimo, i singoli "Ciao per sempre", "Finché morte non ci separi" e "Le lacrime non macchiano".

Quest'ultimo viene candidato al Premio Tenco, mentre "Ciao per sempre" è il singolo con il quale la cantante siciliana prende parte, nella categoria Big, al Coca-Cola Summer Festival.

A giugno del 2015 Claudia dà il via all'Abbi Cura Di Te Tour che comincia al Miami Festival di Milano. La tournée la porta in quasi trenta città italiane.

Nel mese di settembre si sposa in provincia di Asti, a Castell'Alfero, con il musicista e disc jockey dei The Bloody Beetroots Simone Cogo (i due si separeranno meno di due anni più tardi).

Dopo avere aperto alcuni concerti di Paolo Nutini, nel 2016 Levante appare nell'album di Fedez e J-Ax "Comunisti col Rolex", interpretando insieme con il cantante dei The Kolors Stash il brano "Assenzio".

Il primo libro e il terzo disco

Il 19 gennaio del 2017 dà alle stampe "Se non ti vedo non esisti", il suo primo romanzo, che viene pubblicato da Rizzoli, mentre a febbraio esce il singolo "Non me ne frega niente", che anticipa l'album di inediti "Nel caos di stanze stupefacenti", rilasciato ad aprile.

All'interno del disco è presente anche un duetto con Max Gazzè, intitolato "Pezzo di me". Sempre nel 2017, pochi giorni dopo aver presenziato ancora una volta al concerto del 1° Maggio, viene reso noto che Levante sarà - insieme con Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez - una dei quattro giudici dell'undicesima edizione italiana di "X Factor", talent show musicale in onda su Sky.

Gli anni 2017-2020

Verso la fine dell'anno, nel novembre 2017, in un'intervista per il settimanale "Chi", dichiara di essere legata sentimentalmente al cantautore Diodato. Tuttavia nel 2019 rivela di essere nuovamente single. Nell'autunno del 2019 esce il suo nuovo lavoro discografico, dal titolo "Magnamemoria."

Dopo poche settimane viene resa nota la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020: la canzone che porta in gara si intitola "Tikibombom".