Biografia

Massimo Ceccherini è un attore toscano dal talento poliedrico. Già, perché è anche regista, scrittore e sceneggiatore. Nasce a Firenze il 23 maggio 1965, in una famiglia dove il padre è imbianchino. Fin da piccolo dimostra una grande passione per la musica e il teatro. Inizia a suonare la chitarra e a scrivere canzoni, e partecipa a varie gare di musica.

Massimo Ceccherini

Formazione e carriera

Dopo il diploma di liceo classico, Ceccherini si iscrive alla facoltà di lettere all'Università di Firenze. Tuttavia, dopo due anni lascia l'università per dedicarsi completamente alla carriera artistica.

Ceccherini inizia la sua carriera artistica nel cabaret. Nel 1985 forma un duo con l'amico Alessandro Paci, con il quale si esibisce nei locali di Firenze e della Toscana. Il duo ottiene un grande successo, e nel 1987 partecipa al programma televisivo "La corrida" di Corrado Mantoni.

Inizia a farsi conoscere come volto televisivo a metà degli anni '90, nel programma di cabaret "Aria fresca", presentato da Carlo Conti (trasmesso prima da Videomusic, poi divenuta TMC 2).

Nel 1990 Ceccherini debutta al cinema nel film film "Benvenuti in casa Gori" del regista Alessandro Benvenuti. Per lo stesso regista l'anno seguente recita in "Zitti e mosca".

Pochi anni più tardi, nel 1994, partecipa al film "Cari fottutissimi amici" di Mario Monicelli, accanto a Paolo Villaggio.

Il successo

Il successo arriva nel 1996, quando Massimo Ceccherini recita nel film "Il ciclone" di Leonardo Pieraccioni. La pellicola diventa un grande successo di pubblico e critica e fa registrare diversi record al botteghini.

Con Pieraccioni aveva già lavorato l'anno precedente nel film "I laureati".

"Il ciclone" ed il personaggio interpretato da Ceccherini lo consacrano come attore comico. Da qui in poi verrà a buon titolo identificato come uno dei protagonisti del cinema italiano degli anni '90 e 2000.

Massimo Ceccherini in una scena del film "Il ciclone"

Ceccherini continua a collaborare con Pieraccioni in numerosi film. Tra questi ricordiamo:

Fuochi d'artificio (1997)

(1997) Il principe e il pirata (2001)

Il paradiso all'improvviso (2003)

(2003) Ti amo in tutte le lingue del mondo (2005)

Una moglie bellissima (2007)

Io & Marilyn (2009)

Finalmente la felicità (2011)

Il professor Cenerentolo (2015)

Il sesso degli angeli (2022)

Pare parecchio Parigi (2024)

Nel corso della sua carriera, Ceccherini recita anche in film diretti da altri registi, come Carlo Vanzina ("Un'estate al mare", 2008), Neri Parenti ("Amici miei - Come tutto ebbe inizio", 2011) e Francesca Archibugi ("Il colibrì", 2022).

La vita privata

Ceccherini è sposato con lElena Labate.

Massimo Ceccherini sceneggiatore

Ceccherini è un artista poliedrico, che ha dimostrato le sue capacità sia come attore che come regista, scrittore e anche sceneggiatore.

Come attore, Ceccherini è noto per il suo stile comico irriverente e boccaccesco, che lo ha reso uno dei personaggi più iconici del cinema italiano, soprattutto a cavallo tra gli anni '90 e i primi 2000.

Come regista, Ceccherini ha diretto e sceneggiato i film:

Lucignolo (1999)

(1999) Faccia di Picasso (2000)

La mia vita a stelle e strisce (2003)

La mia mamma suona il rock (2013)

La brutta copia (2013)

Come sceneggiatore ha lavorato con Matteo Garrone ai film "Pinocchio" e "Io capitano" (2023); quest'ultimo candidato agli Oscar americani.

Nella sua carriera è stato anche co-conduttore al Festival di Sanremo nel 2001; ha condotto "Striscia la notizia" nel 2005; ha partecipato come concorrente a "L'isola dei famosi" due volte, nel 2006 e nel 2017.