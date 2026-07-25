1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito

Marco Liorni

Marco Liorni

Marco Liorni

Biografia

Marco Liorni nasce a Roma il 6 agosto del 1965. È uno dei volti più noti della televisione italiana: grazie al suo stile sorridente e pacato al tempo stesso, può contare una vasta fetta di pubblico che gli è affezionata. Sobrio, competente e tagliato per il mestiere di conduttore, Marco Liorni è divenuto anche una certezza dell'estate televisiva italiana grazie al programma Reazione a Catena. Scopriamo di più su questo personaggio della televisione del Bel Paese, senza dimenticare qualche cenno alla sua vita privata.

Marco Liorni: il debutto professionale

Da giovane sceglie di intraprendere un percorso di studi classico, al termine del quale si specializza come conduttore dapprima radiofonico e poi televisivo. Muove i primi passi della sua carriera nelle radio locali presso con il nome d'arte Marco Donati ed entra a far parte dell'emittente televisiva GBR con il programma Cronaca Nera, liberamente ispirato a una trasmissione condotta dal giornalista Corrado Augias.

Marco Liorni

Marco Liorni

Nel 1996 approda al programma di Canale 5, Verissimo, nel ruolo di inviato e gradualmente affermandosi fino a sostituire nella conduzione Cristina Parodi. Sempre sulla rete ammiraglia gli viene affidata la conduzione di Verissimo sul posto.

Era il 1996. Venivo da tanti anni nelle televisioni regionali e, quella dove mi trovavo, aveva chiuso improvvisamente. Ho letto su un quotidiano che stava per partire una trasmissione che si chiamava Verissimo. Così, ho preso le videocassette e le ho mandate a Canale 5.

Per Italia1 invece Marco Liorni si occupa della conduzione di eventi speciali come Eroi per caso, altro programma ispirato a una trasmissione Rai, ovvero Ultimo Minuto. Dal 1997 al 2000 è il volto del programma Angeli, che si propone di raccontare le storie di persone entrate in contatto con elementi soprannaturali.

Parallelamente alle svariate esperienze maturate sul piccolo schermo, Marco Liorni non abbandona la radio, firmando con RDS a partire dal 2003 e dando vita a una collaborazione che si protrae per ben undici anni.

Il successo con il Grande Fratello

Il riconoscimento da parte del grande pubblico arriva quando Marco Liorni diventa l'inviato del Grande Fratello, ruolo che ricopre per sette edizioni, dalla prima del 2000 fino al 2007. Liorni in questa veste è una sorte di traghettatore che accompagna dei perfetti sconosciuti, raccontandone i vissuti e le conseguenze della notorietà improvvisa.

Nel corso delle prime tre edizioni firma anche gli speciali mensili con i retroscena del Grande Fratello che vanno in onda a Buona Domenica.

Marco Liorni con Daria Bignardi nel 2000

Marco Liorni con Daria Bignardi nel 2000: prima edizione del Grande Fratello

Durante la sua collaborazione con Mediaset, altri programmi che lo vedono coinvolto sono Medici - Storie di medici e pazienti su Rete 4; Saranno Famosi, poi divenuto Amici di Maria de Filippi; Trenta ore per la vita e alcuni documentari di attualità.

Nel 2003 conduce Sposami subito, reality che raggiunge un ottimo successo di pubblico ma che viene venduto alla RAI per essere condotto da Antonella Clerici.

L'arrivo in Rai e la consacrazione professionale

Nei primi mesi del 2009 ufficializza il proprio passaggio sull'emittente pubblica, per la cui rete ammiraglia si occupa dei collegamenti de I sogni son desideri, programma in onda in prima serata condotto da Caterina Balivo.

Su Rai2 Marco Liorni conduce Italia Fan Club Music Awards, dedicato a un pubblico più giovane; afferma la sua versatilità a partire dal gennaio 2010 conducendo su Rai1 Francesco, il frate piccolino, un programma speciale dedicato a Francesco d'Assisi.

Nello stesso anno firma e conduce Tra cielo e terra, trasmissione dedicata ai monasteri più spettacolari d'Europa. Su Rai1 debutta anche alla conduzione, quando gli viene affidato il timone dell'Estate in diretta, versione estiva de La vita in diretta. Nella stagione televisiva 2011-2012 affianca Mara Venier sempre ne La Vita in Diretta, alla quale rimane legato fino alla stagione 2018.

L'anno successivo Liorni scrive e conduce il programma Italia Sì, in onda ogni sabato. Dal giugno 2019 gli viene affidata la conduzione di Reazione a Catena, confermata anche per il 2020.

Dal 2024 approda alla conduzione dell'edizione N.22 de L'eredità, sostituendo Flavio Insinna.

Marco Liorni

Curiosità e vita privata di Marco Liorni

Dal 1997 Marco Liorni è impegnato con Giovanna Stolfi. I due si sono sposati nel 2014 negli Stati Uniti e hanno due figlie, Emma Liorni e Viola Liorni. Il conduttore televisivo romano ha anche un altro figlio, Niccolò, frutto di un precedente matrimonio del quale non è dato sapere molto, se non che la prima moglie si chiama Cristina. Per tutelare la privacy della sua famiglia Marco Liorni mantiene uno stretto riserbo sui dettagli del primo matrimonio.

Alcune delle curiosità che riguardano Marco hanno a che fare con le sue apparizioni cinematografiche, come in Notte prima degli esami - Oggi, in cui è lui a dare il via alla radio al flash mob sul Ponte Sant'Angelo, durante il quale centinaia di persone si spogliano contemporaneamente.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Marco Liorni ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Marco Liorni

9 fotografie

Foto e immagini di Marco Liorni

Foto di Marco Liorni
Foto di Marco Liorni
Foto di Marco Liorni
Foto di Marco Liorni
Foto di Marco Liorni
Foto di Marco Liorni
Foto di Marco Liorni
Foto di Marco Liorni
Foto di Marco Liorni

Video Marco Liorni

Commenti

Scrivi un messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Marco Liorni. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Marco Liorni.

Sabato 25 luglio 2026 16:16:59

Caro Liorni perché quando presenti l'eredità urli sempre troppo? non ho mai sentito Mike o altri bravi come lui gridare

Da: Maria
Mercoledì 11 marzo 2026 13:53:56

Per favore, pari opportunità fra donne e uomini á l´eredità


Dear Marco Liorni,
I have been following léredità since many years. You are a fabulous presenter. Since some time there are almost only women as concorrenti, all the same. They try to eliminate all men. This is not the case with the men, often they are gentiluomini and save the ladys and the debutanti. There are no equal opportunities any more. The best players should progress, be they women or men. Please try to re-establish a balance between the genders, so that the programme can be interesting again. Thank you and kind regards Cristina

Da: Cristina
Sabato 31 gennaio 2026 19:35:57

Non sarebbe meglio che invece di insegnare i balletti alle professoresse, insegnaste loro come si fa a parlare e farsi capire dal pubblico? mentre parlano devono assolutamente ridere, sembra un cinguettio, non si capisce cosa dicono. Per favore qualche lezione di dizione non farebbe male

Da: Maria
Venerdì 31 ottobre 2025 19:36:35

Arrivano i pisani


Il vero motivo per cui si dice così ai bimbi che stanno per addormentarsi e’ che intorno al 3 settembre 1369 i pisani operarono un’offensiva alla città di Lucca condotta con assalti notturni. In Toscana ciò è noto a tutti. Informatevi bene prima di dare spiegazioni. Un Toscano docg

Da: Alessandro
Sabato 24 maggio 2025 19:28:51

È ora di finirla


La Rai deve smetterla di pagare con il nostro canone delle oche che non sanno parlare, l'eredità già sta diventando un programma che non si può più guardare inoltre queste due galline che parlano e non si capisce una parola, sanno solo sculettare e sorridere, basta è ora di finirla

Da: Maria
Giovedì 22 maggio 2025 20:37:10

Bilancio Eredita’


Sinceramente deludente alla fine della stagione, non tanto per la conduzione di Marco, che apprezzo sempre, ma per i contenuti.
Sinonimi, significati, etimologie delle parole dubbi e discutibili. Come del resto sintassi grammatica e lessico.
Un vero supplizio per gli amanti della lingua italiana e una tortura per noi toscani.
D’altra parte sarebbe una novità se a Roma ci fosse una solida tradizione in questo senso.
Per non parlare poi dei legami pindarici per non dire assurdi tra le cinque parole della ghigliottina.
Io non mi ci metto nemmeno più a indovinare e aspetto divertito quali legami si inventano.
E’ chiaro che stabiliscono loro quando far vincere il concorrente perché se c’è un legame logico chiunque di intelligenza media c’arriva.

Da: Alessandro
Martedì 20 maggio 2025 19:25:57

Condivido


Condivido pienamente il pensiero di Alessandro, e queste due oche giulive di professoresse che quando parlano non si cpisce quello che dicono, non fanno fare un corso di dizione prima di pagarle profumatamente?

Da: Maria
Lunedì 19 maggio 2025 19:38:36

Sparizioni Eredità


Allora? ? !!! Che fine ha fatto Biancamaria? ? ! ! Non s’e’ capito niente. La gente sparisce e non si sa nulla. Capisco che le puntate sono registrate e che è già tutta una finzione, ma almeno dare una parvenza di continuità mi sembra il minimo… ci prendete proprio per scemi?
Siete solo dei cialtroni intrugoloni

Da: Alessandro
Martedì 13 maggio 2025 19:39:10

Lezione di dizione alle professoresse


Queste professoresse molto belle senz'altro ma non sanno parlare, sorridono a 360 gradi e mangiano le parole, devono farsi capire dal pubblico a casa e non solo da Liorni

Da: Maria
Giovedì 3 aprile 2025 19:29:30

Tifosi Juve nel mondo


Fonti su internet parlano di oltre 250 milioni. Da 27 milioni vi siete sbagliati di poo … 🤣🤣🤣

Da: Alessandro
Giovedì 13 febbraio 2025 19:29:37

L’apertura di un serbatoio si chiama boccaporto e non bocchettone che tecnicamente ha tutt’altro significato.
State attenti… !!!

Da: Alessandro
Giovedì 21 novembre 2024 19:19:22

Paroloni


Sinceramente trovo senza senso che uno dei due paroloni sia in lingua straniera, sia perché tutto il gioco è basato sulla nostra lingua, sia perché, viste le lingue scelte, tutto si basa sulla semplice fortuna, non essendoci alcun elemento che possa indurre al ragionamento o all’intuizione

Da: Alessandro
Martedì 23 aprile 2024 13:59:30

Fascismo e L'Eredità


Egregio dott. Liorni, desidero esprimerLe un sincero plauso per la Sua frase conclusiva "Penso che dobbiamo anche un po’ darci tutti una calmata e confrontarci su questioni più costruttive e in un modo più civile" riferita all'ennesima piccina polemica sterile e stucchevole sul fascismo oramai defunto da decenni: non se ne può più e non aggiunto altro. Evito paragoni di qualsiasi tipo, ma apprezzo la Sua conduzione superlativa de "L'Eredità": GRAZIE! Cordialmente, Walter

Da: Walter
Sabato 24 febbraio 2024 18:55:58

Lunigiana


Caro Marco, pf riferisci a chi compone le domande che la Lunigiana non è tra Toscana e Liguria, ma E’ in Toscana. Grazie

Da: Alessandro
Mercoledì 3 gennaio 2024 13:04:04

L’Eredita’


Bravo! Almeno lui parla correttamente italiano, e’ gentile ed educato e non sbecera come un pesciaiolo per quasi un’ora.

Da: Alessandro
Sabato 30 dicembre 2023 19:20:20

… professionale, simpatico, educato, gentile, fine, vero… dovrebbe condurre tutto l’anno!

Da: Quirina
Domenica 28 agosto 2022 07:55:07

Reazione a catena: diminuzione d'interesse


Da anni tutta la mia famiglia (nonni, figli e nipoti) segue la sua trasmissione serale “Reazione a catena”.
Abbiamo però avuto, nelle ultime settimane, una diminuzione d'interesse, perché abbiamo notato una più severa selezione dei concorrenti sia a causa di difficili (o quasi impossibili) correlazioni che legano talvolta le parole dell'ultima catena sia per la scelta della parola finale che non rispetta spesso criteri logici comuni..
Ne sono la riprova i risultati dei concorrenti troppo spesso deludenti e l'impressionante decurtazione delle cifre iniziali in gioco (€ 90 nell'ultima serata di ieri).

Da: Giancarlo Narduzzo
Lunedì 22 novembre 2021 16:28:45

Richiesta di aiuto


Ho urgenza del vostro aiuto, sono una donna di 81 anni che ancora lavora,
sto subendo una ingiustizia grave, mi potete contattare ?
Tel. 02 ------- cell. 337-------
Per favore chiamatemi

Da: Colombo Lucia
Sabato 9 ottobre 2021 12:25:56

Sono Teresa e vorrei conoscerti.

Da: Teresa Debertol

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Corrado Augias Cristina Parodi Daria Bignardi Maria De Filippi Antonella Clerici Caterina Balivo Francesco D'assisi Mara Venier Flavio Insinna Conduttori TV TV

Caricamento in corso...

Caricamento in corso...

Chi l'ha detto?

Non nella conoscenza sta la felicità, ma nell'acquisizione della conoscenza.

Pal

Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail