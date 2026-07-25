Marco Liorni
Biografia
Marco Liorni nasce a Roma il 6 agosto del 1965. È uno dei volti più noti della televisione italiana: grazie al suo stile sorridente e pacato al tempo stesso, può contare una vasta fetta di pubblico che gli è affezionata. Sobrio, competente e tagliato per il mestiere di conduttore, Marco Liorni è divenuto anche una certezza dell'estate televisiva italiana grazie al programma Reazione a Catena. Scopriamo di più su questo personaggio della televisione del Bel Paese, senza dimenticare qualche cenno alla sua vita privata.
Marco Liorni: il debutto professionale
Da giovane sceglie di intraprendere un percorso di studi classico, al termine del quale si specializza come conduttore dapprima radiofonico e poi televisivo. Muove i primi passi della sua carriera nelle radio locali presso con il nome d'arte Marco Donati ed entra a far parte dell'emittente televisiva GBR con il programma Cronaca Nera, liberamente ispirato a una trasmissione condotta dal giornalista Corrado Augias.
Nel 1996 approda al programma di Canale 5, Verissimo, nel ruolo di inviato e gradualmente affermandosi fino a sostituire nella conduzione Cristina Parodi. Sempre sulla rete ammiraglia gli viene affidata la conduzione di Verissimo sul posto.
Era il 1996. Venivo da tanti anni nelle televisioni regionali e, quella dove mi trovavo, aveva chiuso improvvisamente. Ho letto su un quotidiano che stava per partire una trasmissione che si chiamava Verissimo. Così, ho preso le videocassette e le ho mandate a Canale 5.
Per Italia1 invece Marco Liorni si occupa della conduzione di eventi speciali come Eroi per caso, altro programma ispirato a una trasmissione Rai, ovvero Ultimo Minuto. Dal 1997 al 2000 è il volto del programma Angeli, che si propone di raccontare le storie di persone entrate in contatto con elementi soprannaturali.
Parallelamente alle svariate esperienze maturate sul piccolo schermo, Marco Liorni non abbandona la radio, firmando con RDS a partire dal 2003 e dando vita a una collaborazione che si protrae per ben undici anni.
Il successo con il Grande Fratello
Il riconoscimento da parte del grande pubblico arriva quando Marco Liorni diventa l'inviato del Grande Fratello, ruolo che ricopre per sette edizioni, dalla prima del 2000 fino al 2007. Liorni in questa veste è una sorte di traghettatore che accompagna dei perfetti sconosciuti, raccontandone i vissuti e le conseguenze della notorietà improvvisa.
Nel corso delle prime tre edizioni firma anche gli speciali mensili con i retroscena del Grande Fratello che vanno in onda a Buona Domenica.
Durante la sua collaborazione con Mediaset, altri programmi che lo vedono coinvolto sono Medici - Storie di medici e pazienti su Rete 4; Saranno Famosi, poi divenuto Amici di Maria de Filippi; Trenta ore per la vita e alcuni documentari di attualità.
Nel 2003 conduce Sposami subito, reality che raggiunge un ottimo successo di pubblico ma che viene venduto alla RAI per essere condotto da Antonella Clerici.
L'arrivo in Rai e la consacrazione professionale
Nei primi mesi del 2009 ufficializza il proprio passaggio sull'emittente pubblica, per la cui rete ammiraglia si occupa dei collegamenti de I sogni son desideri, programma in onda in prima serata condotto da Caterina Balivo.
Su Rai2 Marco Liorni conduce Italia Fan Club Music Awards, dedicato a un pubblico più giovane; afferma la sua versatilità a partire dal gennaio 2010 conducendo su Rai1 Francesco, il frate piccolino, un programma speciale dedicato a Francesco d'Assisi.
Nello stesso anno firma e conduce Tra cielo e terra, trasmissione dedicata ai monasteri più spettacolari d'Europa. Su Rai1 debutta anche alla conduzione, quando gli viene affidato il timone dell'Estate in diretta, versione estiva de La vita in diretta. Nella stagione televisiva 2011-2012 affianca Mara Venier sempre ne La Vita in Diretta, alla quale rimane legato fino alla stagione 2018.
L'anno successivo Liorni scrive e conduce il programma Italia Sì, in onda ogni sabato. Dal giugno 2019 gli viene affidata la conduzione di Reazione a Catena, confermata anche per il 2020.
Dal 2024 approda alla conduzione dell'edizione N.22 de L'eredità, sostituendo Flavio Insinna.
Curiosità e vita privata di Marco Liorni
Dal 1997 Marco Liorni è impegnato con Giovanna Stolfi. I due si sono sposati nel 2014 negli Stati Uniti e hanno due figlie, Emma Liorni e Viola Liorni. Il conduttore televisivo romano ha anche un altro figlio, Niccolò, frutto di un precedente matrimonio del quale non è dato sapere molto, se non che la prima moglie si chiama Cristina. Per tutelare la privacy della sua famiglia Marco Liorni mantiene uno stretto riserbo sui dettagli del primo matrimonio.
Alcune delle curiosità che riguardano Marco hanno a che fare con le sue apparizioni cinematografiche, come in Notte prima degli esami - Oggi, in cui è lui a dare il via alla radio al flash mob sul Ponte Sant'Angelo, durante il quale centinaia di persone si spogliano contemporaneamente.
Frasi di Marco Liorni
[Sulla formazione umanistica] Significa consapevolezza della propria identità, abitudine alla riflessione e molto altro. Spero che gli studi umanistici tornino di moda.
Sono contrario alle riproposte dei programmi del passato così com'erano. È cambiato il mondo, e bisogna che i programmi assorbano i cambiamenti e, qualche volta, provino anche a rilanciare.
Sono cresciuto ammirando Enzo Tortora, Corrado, Fabrizio Frizzi. Mostri sacri. Ma anche Mino Damato: la sua passione e il suo sguardo sulla vita mi avevano molto colpito.
Era il 1996. Venivo da tanti anni nelle televisioni regionali e, quella dove mi trovavo, aveva chiuso improvvisamente. Ho letto su un quotidiano che stava per partire una trasmissione che si chiamava Verissimo. Così, ho preso le videocassette e le ho mandate a Canale 5.
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Foto e immagini di Marco Liorni
Video Marco Liorni
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Marco Liorni. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Marco Liorni.
Per favore, pari opportunità fra donne e uomini á l´eredità
Dear Marco Liorni,
I have been following léredità since many years. You are a fabulous presenter. Since some time there are almost only women as concorrenti, all the same. They try to eliminate all men. This is not the case with the men, often they are gentiluomini and save the ladys and the debutanti. There are no equal opportunities any more. The best players should progress, be they women or men. Please try to re-establish a balance between the genders, so that the programme can be interesting again. Thank you and kind regards Cristina
Non sarebbe meglio che invece di insegnare i balletti alle professoresse, insegnaste loro come si fa a parlare e farsi capire dal pubblico? mentre parlano devono assolutamente ridere, sembra un cinguettio, non si capisce cosa dicono. Per favore qualche lezione di dizione non farebbe male
Arrivano i pisani
Il vero motivo per cui si dice così ai bimbi che stanno per addormentarsi e’ che intorno al 3 settembre 1369 i pisani operarono un’offensiva alla città di Lucca condotta con assalti notturni. In Toscana ciò è noto a tutti. Informatevi bene prima di dare spiegazioni. Un Toscano docg
È ora di finirla
La Rai deve smetterla di pagare con il nostro canone delle oche che non sanno parlare, l'eredità già sta diventando un programma che non si può più guardare inoltre queste due galline che parlano e non si capisce una parola, sanno solo sculettare e sorridere, basta è ora di finirla
Bilancio Eredita’
Sinceramente deludente alla fine della stagione, non tanto per la conduzione di Marco, che apprezzo sempre, ma per i contenuti.
Sinonimi, significati, etimologie delle parole dubbi e discutibili. Come del resto sintassi grammatica e lessico.
Un vero supplizio per gli amanti della lingua italiana e una tortura per noi toscani.
D’altra parte sarebbe una novità se a Roma ci fosse una solida tradizione in questo senso.
Per non parlare poi dei legami pindarici per non dire assurdi tra le cinque parole della ghigliottina.
Io non mi ci metto nemmeno più a indovinare e aspetto divertito quali legami si inventano.
E’ chiaro che stabiliscono loro quando far vincere il concorrente perché se c’è un legame logico chiunque di intelligenza media c’arriva.
Condivido
Condivido pienamente il pensiero di Alessandro, e queste due oche giulive di professoresse che quando parlano non si cpisce quello che dicono, non fanno fare un corso di dizione prima di pagarle profumatamente?
Sparizioni Eredità
Allora? ? !!! Che fine ha fatto Biancamaria? ? ! ! Non s’e’ capito niente. La gente sparisce e non si sa nulla. Capisco che le puntate sono registrate e che è già tutta una finzione, ma almeno dare una parvenza di continuità mi sembra il minimo… ci prendete proprio per scemi?
Siete solo dei cialtroni intrugoloni
Lezione di dizione alle professoresse
Queste professoresse molto belle senz'altro ma non sanno parlare, sorridono a 360 gradi e mangiano le parole, devono farsi capire dal pubblico a casa e non solo da Liorni
Tifosi Juve nel mondo
Fonti su internet parlano di oltre 250 milioni. Da 27 milioni vi siete sbagliati di poo … 🤣🤣🤣
L’apertura di un serbatoio si chiama boccaporto e non bocchettone che tecnicamente ha tutt’altro significato.
State attenti… !!!
Paroloni
Sinceramente trovo senza senso che uno dei due paroloni sia in lingua straniera, sia perché tutto il gioco è basato sulla nostra lingua, sia perché, viste le lingue scelte, tutto si basa sulla semplice fortuna, non essendoci alcun elemento che possa indurre al ragionamento o all’intuizione
Fascismo e L'Eredità
Egregio dott. Liorni, desidero esprimerLe un sincero plauso per la Sua frase conclusiva "Penso che dobbiamo anche un po’ darci tutti una calmata e confrontarci su questioni più costruttive e in un modo più civile" riferita all'ennesima piccina polemica sterile e stucchevole sul fascismo oramai defunto da decenni: non se ne può più e non aggiunto altro. Evito paragoni di qualsiasi tipo, ma apprezzo la Sua conduzione superlativa de "L'Eredità": GRAZIE! Cordialmente, Walter
Lunigiana
Caro Marco, pf riferisci a chi compone le domande che la Lunigiana non è tra Toscana e Liguria, ma E’ in Toscana. Grazie
L’Eredita’
Bravo! Almeno lui parla correttamente italiano, e’ gentile ed educato e non sbecera come un pesciaiolo per quasi un’ora.
… professionale, simpatico, educato, gentile, fine, vero… dovrebbe condurre tutto l’anno!
Reazione a catena: diminuzione d'interesse
Da anni tutta la mia famiglia (nonni, figli e nipoti) segue la sua trasmissione serale “Reazione a catena”.
Abbiamo però avuto, nelle ultime settimane, una diminuzione d'interesse, perché abbiamo notato una più severa selezione dei concorrenti sia a causa di difficili (o quasi impossibili) correlazioni che legano talvolta le parole dell'ultima catena sia per la scelta della parola finale che non rispetta spesso criteri logici comuni..
Ne sono la riprova i risultati dei concorrenti troppo spesso deludenti e l'impressionante decurtazione delle cifre iniziali in gioco (€ 90 nell'ultima serata di ieri).
Richiesta di aiuto
Ho urgenza del vostro aiuto, sono una donna di 81 anni che ancora lavora,
sto subendo una ingiustizia grave, mi potete contattare ?
Tel. 02 ------- cell. 337-------
Per favore chiamatemi
Sono Teresa e vorrei conoscerti.
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