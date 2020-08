Biografia

Marco Liorni nasce a Roma il 6 agosto del 1965. E' uno dei volti più noti della televisione italiana: grazie al suo stile sorridente e pacato al tempo stesso, può contare una vasta fetta di pubblico che gli è affezionata. Sobrio, competente e tagliato per il mestiere di conduttore, Marco Liorni è divenuto anche una certezza dell'estate televisiva italiana grazie al programma Reazione a Catena. Scopriamo di più su questo personaggio della televisione del Bel Paese, senza dimenticare qualche cenno alla sua vita privata.

Marco Liorni: il debutto professionale

Da giovane sceglie di intraprendere un percorso di studi classico, al termine del quale si specializza come conduttore dapprima radiofonico e poi televisivo. Muove i primi passi della sua carriera nelle radio locali presso con il nome d'arte Marco Donati ed entra a far parte dell'emittente televisiva GBR con il programma Cronaca Nera, liberamente ispirato a una trasmissione condotta dal giornalista Corrado Augias.

Marco Liorni

Nel 1996 approda al programma di Canale 5, Verissimo, nel ruolo di inviato e gradualmente affermandosi fino a sostituire nella conduzione Cristina Parodi. Sempre sulla rete ammiraglia gli viene affidata la conduzione di Verissimo sul posto.

Era il 1996. Venivo da tanti anni nelle televisioni regionali e, quella dove mi trovavo, aveva chiuso improvvisamente. Ho letto su un quotidiano che stava per partire una trasmissione che si chiamava Verissimo. Così, ho preso le videocassette e le ho mandate a Canale 5.

Per Italia1 invece Marco Liorni si occupa della conduzione di eventi speciali come Eroi per caso, altro programma ispirato a una trasmissione Rai, ovvero Ultimo Minuto. Dal 1997 al 2000 è il volto del programma Angeli, che si propone di raccontare le storie di persone entrate in contatto con elementi soprannaturali.

Parallelamente alle svariate esperienze maturate sul piccolo schermo, Marco Liorni non abbandona la radio, firmando con RDS a partire dal 2003 e dando vita a una collaborazione che si protrae per ben undici anni.

Il successo con il Grande Fratello

Il riconoscimento da parte del grande pubblico arriva quando Marco Liorni diventa l'inviato del Grande Fratello, ruolo che ricopre per sette edizioni, dalla prima del 2000 fino al 2007. Liorni in questa veste è una sorte di traghettatore che accompagna dei perfetti sconosciuti, raccontandone i vissuti e le conseguenze della notorietà improvvisa.

Nel corso delle prime tre edizioni firma anche gli speciali mensili con i retroscena del Grande Fratello che vanno in onda a Buona Domenica.

Marco Liorni con Daria Bignardi nel 2000: prima edizione del Grande Fratello

Durante la sua collaborazione con Mediaset, altri programmi che lo vedono coinvolto sono Medici - Storie di medici e pazienti su Rete 4; Saranno Famosi, poi divenuto Amici di Maria de Filippi; Trenta ore per la vita e alcuni documentari di attualità.

Nel 2003 conduce Sposami subito, reality che raggiunge un ottimo successo di pubblico ma che viene venduto alla RAI per essere condotto da Antonella Clerici.

L'arrivo in Rai e la consacrazione professionale

Nei primi mesi del 2009 ufficializza il proprio passaggio sull'emittente pubblica, per la cui rete ammiraglia si occupa dei collegamenti de I sogni son desideri, programma in onda in prima serata condotto da Caterina Balivo.

Su Rai2 Marco Liorni conduce Italia Fan Club Music Awards, dedicato a un pubblico più giovane; afferma la sua versatilità a partire dal gennaio 2010 conducendo su Rai1 Francesco, il frate piccolino, un programma speciale dedicato a Francesco d'Assisi.

Nello stesso anno firma e conduce Tra cielo e terra, trasmissione dedicata ai monasteri più spettacolari d'Europa. Su Rai1 debutta anche alla conduzione, quando gli viene affidato il timone dell'Estate in diretta, versione estiva de La vita in diretta. Nella stagione televisiva 2011-2012 affianca Mara Venier sempre ne La Vita in Diretta, alla quale rimane legato fino alla stagione 2018.

L'anno successivo Liorni scrive e conduce il programma Italia Sì, in onda ogni sabato. Dal giugno 2019 gli viene affidata la conduzione di Reazione a Catena, confermata anche per il 2020.

Curiosità e vita privata di Marco Liorni

Dal 1997 Marco Liorni è impegnato con Giovanna Stolfi. I due si sono sposati nel 2014 negli Stati Uniti e hanno due figlie, Emma Liorni e Viola Liorni. Il conduttore televisivo romano ha anche un altro figlio, Niccolò, frutto di un precedente matrimonio del quale non è dato sapere molto, se non che la prima moglie si chiama Cristina. Per tutelare la privacy della sua famiglia Marco Liorni mantiene uno stretto riserbo sui dettagli del primo matrimonio.

Alcune delle curiosità che riguardano Marco hanno a che fare con le sue apparizioni cinematografiche, come in Notte prima degli esami - Oggi, in cui è lui a dare il via alla radio al flash mob sul Ponte Sant'Angelo, durante il quale centinaia di persone si spogliano contemporaneamente.