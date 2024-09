Biografia

Shaila Gatta è una ballerina, personaggio televisivo ed ex velina di Striscia la Notizia, il celebre programma tv ideato da Antonio Ricci.

Nasce ad Aversa (Caserta) il 6 agosto 1996, ma cresce a Napoli nel quartiere di Secondigliano.

Shaila Gatta

La famiglia di origine

La madre, Luisa Menditto, è sarta; il padre, Cosimo Gatta, è conducente di ambulanze. Shaila ha una sorella maggiore, Jessica: è proprio quest'ultima a suggerire ai genitori il nome di battesimo di Shaila, in omaggio a Shaila Risolo, una delle ragazze protagoniste del popolare varietà "Non è la Rai".

Formazione e debutto

Coltiva la passione per la danza sin dalla tenera età.

In età adolescenziale frequenta il liceo linguistico.

Quando ha solo 16 anni si trasferisce a Roma per studiare danza. In questo periodo della sua vita - come ha ammesso lei stesso - patisce la solitudine.

Mi ero diplomata in anticipo in danza classica e restando a Napoli non avrei potuto fare molto di più. Così, contro la volontà di mio padre, che non capiva come la mia passione potesse trasformarsi in mestiere, mi cercai una stanza a Roma. Per molto tempo io e lui non ci siamo rivolti la parola, anzi, ero io quella arrabbiata con lui. Oggi capisco che la sua era solo paura, e forse anche frustrazione per non potermi dare quanto avrebbe voluto.

A Roma Shaila approfondisce lo studio degli stili di ballo e per mantenersi lavora in un call center.

Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14ª edizione di "Amici", il programma di Maria De Filippi.

Dopo questa esperienza Shaila Gatta entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi tv: tra questi i più importanti sono "Ciao Darwin" e "Tale e quale show".

La notorietà televisiva

È prima ballerina al Festival di Sanremo 2017. Nello stesso anno è scelta come velina per il TG satirico "Striscia la Notizia". Rimane in questo ruolo fino al 2021 stabilendo un record di presenze: 928 puntate.

In questi anni Shaila Gatta conduce anche 4 edizioni di "Paperissima Sprint".

Nello 2022 è coreografa del programma comico Zelig.

Nel 2024 entra nel cast di concorrenti del Grande Fratello 18.

Vita privata

È stata fidanzata con i ballerini Alessandro Rizzo e Jonathan Gerlo e, dal 2019 al 2022, con il calciatore Leonardo Blanchard.