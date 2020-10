Biografia

Tove Villfor nasce il 19 dicembre 1996 a Stoccolma sotto il segno zodiacale del Sagittario. Della ballerina svedese non si hanno molte informazioni personali.

Esordisce come ballerina da giovanissima, come succede spesso ad altri suoi colleghi. Trascorre l’infanzia con i genitori e la sorella Ella Villfor: la madre si occupa di marketing, il padre invece lavora nell’IT per una multinazionale.

Tove frequenta le scuole superiori nella capitale svedese, conseguendo il diploma nel 2015 presso il “Thorildsplans Gymnasium”.

Tove Villfor

E’ solo dopo la fine della scuola che Tove si dedica a tempo pieno e con tutte le sue energie alla grande passione della danza. Prima di allora partecipa a qualche gara e concorsi di ballo, nei quali si mette in evidenza per la sua particolare bravura e predisposizione a tale disciplina. Ma non disdegna la recitazione.

Tove Villfor in televisione, in Italia

Le viene data l’opportunità di recitare in Italia nella serie tv “Che Dio ci aiuti”, con Elena Sofia Ricci, trasmessa su Rai Uno.

Approdata in tv, Tove Villfor partecipa come ballerina nel programma “Ballando con le Stelle 2020” condotto da Milly Carlucci. Fa coppia con Antonio Catalani (in arte Holaf), modello e artista, con il quale è palese un certo feeling (almeno dal punto di vista professionale).

Antonio Catalani con Tove Villfor

Tove Villfor: vita privata e curiosità

Circa la sua vita personale, infatti, la ballerina svedese non è molto incline a svelarsi. Su Instagram e gli altri canali social appare spesso con il suo collega di ballo nel programma di Rai Uno, ma non vi è alcun elemento che faccia pensare ad una relazione tra i due. Anche perché lui è felicemente fidanzato da molto tempo, e non sembra che sia in crisi di coppia con la compagna Caterina Zanardi Landi.

Agli appassionati di gossip non sarà sfuggito il particolare che Tove Villfor, in passato, ha avuto una relazione con Stefano Oradei, anche lui ballerino nel cast del programma condotto dalla Carlucci. Da quel poco che si sa su di lei, la ballerina 23enne è single, o almeno per il momento (nel 2020), la carriera è il suo principale obiettivo.

Tove abita a Roma già da alcuni anni, e parla fluentemente l’italiano. La ballerina svedese ama viaggiare: infatti sui canali social pubblica spesso le foto dei suoi viaggi.

A chi le ha chiesto il suo segreto per mantenersi sempre in forma, ha risposto che segue una corretta alimentazione e pratica tanto sport. Ed infatti ha un fisico a dir poco invidiabile!

Tove Villfor ha i capelli biondi ed un corpo slanciato e sinuoso, “modellato” dai suoi allenamenti quotidiani di ballo e dallo stile di vita sano e attento a ciò che mangia.