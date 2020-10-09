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Stefano Oradei

Stefano Oradei

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Biografia

Stefano Oradei nasce a Roma l’11 ottobre 1983, sotto il segno zodiacale della Bilancia. È un ballerino e insegnante di danza italiano.

Da piccolo Stefano mostra sin da subito di avere due grandi passioni: il ballo e il calcio. A 14 anni, però, decide di dedicarsi alla danza in maniera esclusiva, e comincia così a studiare e approfondire vari tipi di ballo, tra cui il flamenco, danza moderna, salsa e merengue.

Intravedendo nel ballo il suo futuro, Stefano Oradei si impegna al massimo, ed infatti i risultati non tardano ad arrivare.

Stefano Oradei

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Stefano Oradei: i primi successi come ballerino

A soli 19 anni raggiunge un grande risultato nelle danze latino americane, ottenendo il livello AS (A Special - Classe Internazionale), e il titolo di campione nazionale in questa tipologia di ballo.

Proprio durante una competizione di ballo in Inghilterra Stefano conosce Veera Kinnunen, originaria della Svezia. E’ il 2008: dopo poco tempo i due decidono di fare coppia fissa sia nel ballo che nella vita.

Stefano Oradei con Veera Kinnunen

Stefano Oradei con Veera Kinnunen

La vita e i successi in Svezia

La scintilla dell’amore che lega Stefano a Veera lo porta a trasferirsi nel paese di origine di lei, la Svezia, gareggiando per la sua nazione. Proprio qui, nel 2014, il ballerino partecipa al programma televisivo “Let’s Dance”, nel ruolo di insegnante. E’ una trasmissione simile a “Ballando con le stelle” che va in onda in Italia.

Stefano Oradei con Veera Kinnunen

Per cinque anni di seguito Veera e Stefano rappresentano la Svezia nelle competizioni di ballo, mantenendo il titolo di Campioni svedesi e approdando anche ad altre gare internazionali.

Il conseguimento della laurea e la fine della relazione con Veera

Dopo aver raggiunto livelli assai alti nel ballo con la partecipazione a gare internazionali, Stefano torna a Roma e si laurea in Scienze Motorie, presso lo IUSM.

La relazione tra Veera e Stefano dura undici anni, fino a quando la ballerina svedese (che fa parte del cast del programma italiano “Ballando con le stelle” dal 2013) non fa coppia con Dani Osvaldo, nel 2019. Tra i due nasce una storia d’amore di cui Stefano si accorge subito, mostrando una certa gelosia per questo. Anche la conduttrice del celebre programma Milly Carlucci, durante il programma, riprende Stefano per la sua (a parer suo immotivata) gelosia.

Ma ciò che Stefano inizialmente intuisce si mostra poi vero: Veera Kinnunen e Dani Osvaldo si mettono insieme, e restano uniti come coppia fino al mese di dicembre 2019, quando la loro storia giunge al capolinea.

Nel corso di un’intervista risalente all’anno scorso, l’ex compagna di Stefano ha rivelato:

"Abbiamo avuto una crisi forte molto prima. Può essere che era geloso di Dani ma non era quella la causa della nostra rottura."

Questa dichiarazione lascia quindi supporre che già prima, tra Veera e Stefano, vi fosse una crisi di coppia, e che l’intrusione di un terzo abbia soltanto accelerato la fine.

"La fine di un amore è una sofferenza inaspettata, credevo di poter risistemare la cose fra noi. [...] Sono stati undici anni meravigliosi, il periodo più bello della mia vita." (STEFANO ORADEI)

Gli anni 2020

Dal 2020 Stefano Oradei, che è tornato single dopo la storia con Veera, è insegnante in una scuola di ballo. Il ballerino è assai legato alle tradizioni familiari, ama molto la sua famiglia, e in particolare è assai legato alla sorella Eleonora Oradei.

Stefano Oradei con Nicole Orlando

Stefano Oradei con Nicole Orlando, a Ballando con le Stelle nel 2016

Il profilo Instagram di Stefano Oradei conta più di 38 mila follower (ottobre 2020).

Sui social il ballerino pubblica spesso immagini che lo ritraggono durante la vita privata, ma anche durante le esibizioni di ballo.

Nello stesso anno torna in tv a "Ballando con le stelle 2020", ballando in coppia con l'ex attrice Barbara Bouchet.

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