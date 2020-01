Biografia

Raimondo Todaro nasce il 19 gennaio 1987 a Catania. Inizia a ballare, spinto da mamma e papà, sin dall'età di cinque anni, in compagnia del fratello maggiore. Dopo aver vinto, a nove anni, il suo primo campionato italiano, prende parte a cinque campionati del mondo nella categoria junior, arrivando ogni volta in finale e conquistando tra l'altro un secondo e un terzo posto.

Nel 2003 si trasferisce a Misterbianco, in provincia di Catania, e insegna ballo nella scuola aperta dal fratello. A partire dal 2005 entra nel team di insegnanti di danza di "Ballando con le stelle", il programma di Raiuno condotto da Milly Carlucci: vince l'edizione insieme con la sua allieva, l'ex Miss Italia Cristina Chiabotto.

Dopo aver fatto parte del cast de "La febbre del sabato sera", musical diretto da Massimo Romeo Piparo (e che vede la presenza anche del suo collega di "Ballando" Samuel Peron), nel ruolo di Gus, viene richiamato per la terza edizione dello show di Raiuno: Raimondo Todaro vince ancora, questa volta insieme con Fiona May, ex campionessa di salto in lungo.

Giunto secondo ai Campionati Italiani Danze Latino-Americane insieme con Francesca Tocca (sua compagna anche nella vita), esordisce come attore nel 2007, interpretando un carabiniere in "Operazione pilota", miniserie in onda su Raiuno con protagonista Massimo Ranieri. Prende parte, inoltre, alla quarta edizione di "Ballando con le stelle", insieme con Licia Colò (i due arrivano fino alla semifinale), che poi lo ospiterà nella sua trasmissione di Raitre "Alle falde del Kilimangiaro".

In seguito Raimondo Todaro alterna tournée teatrali e recitazione: gira la terza stagione di "Provaci ancora prof", diretta da Rossella Izzo e trasmessa da Raiuno nel 2008, interpretando Alex Martinelli, e "L'isola dei segreti - Korè", per la regia di Ricky Tognazzi, in onda su Canale 5 l'anno successivo, interpretando Turi. Sempre nel 2009 è tra gli insegnanti della quinta edizione di "Ballando", in coppia con Carol Alt, ma viene eliminato precocemente: si rifà l'anno seguente, quando si aggiudica la finale insieme con l'attrice Veronica Olivier.