Biografia

Cristina Chiabotto nasce il 15 settembre 1986 a Moncalieri, in provincia di Torino. Diventa famosa nel 2004, a soli diciotto anni, quando viene eletta "Miss Italia" (dopo aver conquistato il titolo di "Miss Piemonte"). Intraprende, quindi, la carriera nel mondo dello spettacolo: partecipa come conduttrice allo "Zecchino d'Oro" del 2004 e viene scelta da Uliveto e Rocchetta per una serie di spot pubblicitari insieme con il calciatore della Juventus Alessandro Del Piero.

Nel 2005 su Raiuno Cristina Chiabotto prende parte alla puntata di "Affari tuoi" dedicata all'estrazione dei biglietti vincitori della Lotteria Italia, ed esordisce al "Festival di Sanremo" (condotto in quell'edizione da Paolo Bonolis) curando i collegamenti con le giurie. Dall'Antoniano di Bologna è protagonista di trasmissioni dedicate alla festa della mamma, mentre a settembre torna a "Miss Italia" per incoronare Edelfa Chiara Masciotta (anche lei torinese), la sua erede. Cristina, quindi, partecipa (vincendo) alla seconda edizione del programma di Milly Carlucci "Ballando con le stelle", in coppia con l'insegnante di danza Raimondo Todaro.

Dietro le quinte, conosce l'attore Fabio Fulco, a sua volta concorrente, con il quale inizia una relazione sentimentale. La Chiabotto, scelta come testimonial per Cotonella, approda quindi a Mediaset, dove su Italia 1 presenta "Le Iene" insieme con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu (con i quali, per altro, non ha un rapporto particolarmente buono), mentre al fianco del Mago Forrest e di Ilary Blasi è alla guida della kermesse musicale del "Festivalbar".

Dopo aver presentato la trentesima edizione del Circo di Montecarlo, nel 2007 la showgirl torinese presenta su Canale 5 "Scherzi a parte", al fianco di Claudio Amendola, Valeria Marini, Alfonso Signorini, Katia Follesa e Valeria Graci. Insieme con Ambra Angiolini e Giancarlo Giannini, invece, è la padrona di casa di un'altra kermesse musicale, i "Wind Music Awards". Nello stesso periodo Cristina Chiabotto vince il premio speciale "Comunicazione e spettacolo" nel corso della 20esima edizione del Grand Prix organizzato da Pubblicità Italia; in seguito, prende il posto di Ainett Stephens a "Real Tv", in onda su Italia 1, dove si mostra con un look sexy, vestita unicamente con lustrini sulle parti intime.

Tornata a presentare i "Wind Music Awards", questa volta in compagnia di Rossella Brescia, a partire dall'agosto del 2008 viene scelta come volto femminile di "Controcampo", programma sportivo in onda su Rete4, durante il quale mette in mostra il suo tifo per la Juventus. L'estate successiva presenta con Tommaso Vianello la finale italiana di "The look of the year", concorso internazionale in scena a Cattolica, mentre a dicembre su Italia 1 è al timone di "Fico + Fico Christmas Show", all'insegna della comicità dei Fichi d'India. Diventata testimonial di Deborah e Chateau d'Ax, nel 2010 Cristina è volto pubblicitario di Superenalotto; inoltre, torna in Rai, chiamata ad affiancare Pupo ed Emanuele Filiberto in "Ciak...si canta!", varietà musicale di Raiuno: sulla stessa rete presenta anche "Miss Italia nel mondo", con Massimo Giletti, e "Tutti a scuola", con Georgia Luzi e Fabrizio Frizzi.

Cristina Chiabotto torna alla guida di un programma comico a luglio del 2011, quando presenta il "Comedy Tour Risollevante" su Comedy Central, mentre in autunno approda a Radio Kiss Kiss in "Pronto chi sei?", al fianco di Joe Violanti. Approda nuovamente su Italia 1 nel 2012, quando insieme con Arianna Bergamaschi e l'ex Iena Marco Berry presenta "Bau Boys", mentre su Sky è la madrina di "Bravo Grazie", concorso destinato a comici esordienti. Esordisce, inoltre, a teatro in "Ti ricordi il varietà?". Riconfermata in "Comedy Tour Risollevante", insieme con l'ex concorrente del Grande Fratello Serena Garitta, nel 2013 diventa testimonial di JTV, il canale televisivo della Juventus. Cristina Chiabotto è inoltre conduttrice del nuovo programma di La5 "Tacco 12".

Nel 2014 pubblica un romanzo dal titolo "Di notte contavo le stelle". Scrive questo libro per celebrare i dieci anni dall'inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nella storia utilizzando l'alter ego di Clara, la bambina protagonista. Nel 2017 Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si lasciano.