Biografia

Francesco Motta nasce il 10 ottobre del 1986 a Pisa da una famiglia livornese. A vent'anni fonda i Criminal Jokers, un gruppo musicale che in un primo momento si caratterizza per una matrice busker-punk per poi approdare verso un genere new wave. Motta, che è cantante, paroliere e batterista della band, pubblica con il gruppo l'album "This was supposed to be the future", uscito nel 2010 e prodotto dal frontman degli Zen Circus Andrea Appino.

Francesco Motta negli anni 2010

Nel 2012 esce "Bestie", il secondo album dei Criminal Jokers, che questa volta contiene pezzi in italiano. Intanto Francesco Motta si esibisce in qualità di polistrumentista nei concerti di Giovanni Truppi, Il Pan del Diavolo, Nada e Zen Circus.

Nel 2013 va a vivere a Roma e si iscrive al Centro sperimentale di cinematografia della Capitale; qui studia composizione sotto la direzione artistica di Ludovic Bource. Il 18 marzo del 2016 pubblica "La fine dei vent'anni", il suo primo album da solista, che vede la partecipazione di Giorgio Canali, di Cesare Petulicchio dei Bud Spencer Blues Explosion, di Alessandro Alosi de Il Pan del Diavolo e di Riccardo Sinigallia. Quest'ultimo è anche produttore del disco.

Francesco Motta

Successivamente l'artista toscano intraprende un tour promozionale che lo vede accompagnato da Giorgio Maria Condemi alla chitarra, da Leonardo Milani alle tastiere e da Laura Arzilli al basso, oltre che dallo stesso Petulicchio alla batteria.

Candidato alla Targa Tenco 2016 nella sezione Opera prima, Francesco Motta ottiene il riconoscimento battendo Giorgieness, Chiara dello Iacovo, Andrea Tarquini e Patrizia Cirulli. Dopo aver vinto il Premio PIMI Speciale 2016 del MEI, nel 2017 Francesco Motta inizia una relazione sentimentale con l'attrice Carolina Crescentini.

Francesco Motta con Carolina Crescentini

Nel 2018 pubblica il singolo "Ed è quasi come essere felice", seguito da "La nostra ultima canzone", che anticipano l'uscita di "Vivere o morire", secondo album in studio, questa volta prodotto da Taketo Gohara. Il disco vince la Targa Tenco 2018 come miglior album.

In autunno, Motta intraprende un tour con Les Filles de Illighadad, mentre a dicembre viene resa nota la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2019: sul palco dell'Ariston porterà il brano "Dov'è l'Italia".