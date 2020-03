Biografia

Riccardo Sinigallia nasce il 4 marzo 1970 a Roma, figlio di padre assicuratore e madre impiegata in una casa discografica. Amante della musica sin da ragazzo, alla fine degli anni Ottanta si fa notare nell'ambiente underground capitolino: suona nella 10 p.m. Band, gruppo che annovera anche David Nerattini, Francesco Zampaglione, Costantino Ladisa, Aidan Zammit e Niccolò Fabi.

Il gruppo, dopo aver cambiato nome in Sei Suoi Ex, si scioglie nel 1993. In seguito Sinigallia entra a far parte dei Tiromancino e frequenta Il Locale, dove si esibiscono tra gli altri Daniele Silvestri e Frankie HI-NRG. Proprio con quest'ultimo collabora alla realizzazione del brano "Quelli che benpensano", in cui canta nel ritornello.

Dopo aver prodotto il debutto di Niccolò Fabi, presentato da lui stesso alla Virgin, e aver dato il la alla carriera di Max Gazzè, nel 1999 Riccardo prende parte al progetto La Comitiva, con Francesco Zampaglione e David Nerattini. L'anno successivo contribuisce a far sì che il gruppo dei Tiromancino acquisisca fama a livello nazionale: la partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone "Strade" porta il secondo posto nella sezione Giovani.

Sempre al 2000 risale l'album "La descrizione di un attimo", che Riccardo contribuisce a scrivere e produrre: all'interno del disco c'è anche la canzone "Due destini", che fa parte della colonna sonora di "Le fate ignoranti", film di Ferzan Ozpetek Nel 2001, tuttavia, Riccardo Sinigallia lascia i Tiromancino (le ragioni del divorzio non sono mai state chiarite: si parla di uno stress eccessivo dopo il tour appena terminato), e intraprende la carriera da solista: due anni dopo esce il suo album di esordio, che porta il suo nome, da cui viene estratto il singolo "Bellamore".

Nella primavera del 2006 Sinigallia pubblica il suo secondo disco, intitolato "Incontri a metà strada", anticipato dal singolo "Finora". Due anni più tardi duetta con Luca Carboni nella cover del brano di Claudio Lolli "Ho visto anche degli zingari felici", contenuta nell'album "Musiche ribelli" da lui stesso prodotto.

Il 18 dicembre del 2013 viene reso noto che Sinigallia prenderà parte come concorrente nella categoria Big all'edizione del Festival di Sanremo 2014, in programma dal 18 al 22 febbraio: canta i brani "Una rigenerazione" e "Prima di andare via".