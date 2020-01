Biografia

La cantante Lara Fabian, il cui vero nome è Lara Crokaert, nasce il 9 gennaio del 1970 a Etterbeek (in Belgio), figlia di Maria Luisa Serio, siciliana, e di Pierre Crokaert (chitarrista di Petula Clark), fiammingo. Vive i primi anni della sua vita a Catania, e l'italiano è la prima lingua che apprende; poi, quando ha cinque anni, con la famiglia si trasferisce a Ruisbroek, in Belgio.

A partire dal 1978, mentre studia all'Istituto Santa Ursula di Forest, alla periferia di Bruxelles, comincia a prendere lezioni di canto, di solfeggio e di pianoforte al Conservatorio Reale. Poco dopo inizia a comporre le sue prime melodie, ispirandosi ai Queen e a Barbra Streisand.

Gli anni '80 e i primi dischi

Dalla metà degli anni Ottanta si esibisce in diversi locali di Bruxelles: più tardi conosce Marc Lerchs, con il quale collaborerà fino al 1988; i due si esibiscono in locali come il Caffè dell'Ilot e il Black Bottom, ma anche in altri cabaret della città. In questo periodo Lara Fabian prende parte a vari concorsi amatoriali, vincendo Le Tremplin e ottenendo la possibilità di incidere il suo primo 45 giri, che viene pubblicato in 500 copie.

Dopo essere stata scoperta da Hubert Terheggen, che ha ascoltato le sue canzoni "Il y avait" e "L'aziza est en pleurs", Lara partecipa in rappresentanza del Lussemburgo all'"Eurovision Song Contest" del 1988, che si svolge a Dublino. Classificatasi in quarta posizione (mentre, in rappresentanza della Svizzera, vince Céline Dion) con il brano "Croire", decide di dedicarsi completamente al canto (intanto "Croire" viene tradotta in tedesco e in inglese con i titoli di "Glaub" e "Trust") e lascia gli studi di criminologia infantile che aveva intrapreso in Italia.

Dopo avere registrato "Je sais", il suo secondo 45 giri, parte per il Canada, andando a promuovere il disco in Québec.

Gli anni '90

Dal 1990 intraprende una relazione con Rick Allison (che diventa anche il suo produttore), con il quale decide di stabilirsi proprio in Nord America. Dopo avere preso parte al Festival di Montréal, nel 1994 pubblica il suo secondo disco, intitolato "Carpe Diem", all'interno del quale sono presenti i brani "Je suis malade", "Tu t'en vas" e "Leila".

Vincitrice del premio Félix per il miglior spettacolo e come migliore interprete dell'anno, Lara Fabian si aggiudica anche il Juno Awards e il disco d'oro. Nell'estate del 1995, poi, ottiene la nazionalità canadese.

L'anno successivo la Fabian viene chiamata dalla Disney per doppiare la versione francese del cartone animato "Il gobbo di Notre Dame", dove presta la voce al personaggio di Esmeralda; nel 1997, invece, conclude la relazione sentimentale (ma non quella professionale) con Allison, e propone per la prima volta un disco in lingua francese, intitolato "Pure", all'interno del quale spiccano le canzoni "La différence", "Humana" e "Tout je t'aime".

L'album, che include anche una cover di "Perdere l'amore" di Massimo Ranieri, vince il Juno Awards come miglior album francofono e ottiene il disco di platino.

Il 1998 è l'anno in cui Lara Fabian canta "Requiem pour un fou" insieme con Johnny Hallyday, mentre il 1999 è l'anno della registrazione del suo primo disco internazionale, denominato "Lara Fabian", realizzato tra San Francisco e New York: alla sua creazione partecipano anche Patrick Leonard e Walter Afanasieff.

Nell'album sono presenti, tra le altre, le canzoni "Adagio" (in una doppia versione, in italiano e inglese) e "I will love again", che negli Stati Uniti raggiunge il primo posto nella Billboard Hot Dance Music/Club Play. Mentre "Lara Fabian" supera i due milioni di copie vendute ottenendo il World Music Awards, la cantante belga incide le colonne sonore dei film hollywoodiani "Final Fantasy" e "A.I. - Intelligenza artificiale".

Gli anni 2000

Tra il 2001 e il 2002 pubblica l'album "Nue", che contiene i pezzi "Immortelle", "Tu es mon autre" e "J'y crois encore", e duetta con Laura Pausini a Roma interpretando "La solitudine". Il suo legame con la canzone italiana si conferma anche l'anno successivo, quando incide una versione speciale di "Caruso", di Lucio Dalla, con la quale si esibisce nel corso del suo tour che verrà trasporto nel disco "En toute intimité".

Nel 2004 Lara incide il suo secondo disco in inglese, intitolato "A wonderful life", grazie al quale rafforza il suo successo nei Paesi del Sud America, specialmente con i singoli "I guess I loved you" e "The last goodbye". Con il disco "9", pubblicato nella primavera del 2005, Lara scioglie il sodalizio con Allison e sceglie Jean-Félix Lalanne come suo nuovo produttore.

Segue un tour mondiale che la porta a esibirsi in oltre sessanta concerti, in Europa e non solo, dal quale viene tratto "Un ragard 9 - Live", cd/dvd registrato allo Zénith di Parigi. Nel 2006, Lara si esibisce al fianco di Gigi D'Alessio, sempre allo Zénith della capitale francese, con il brano "La donna che vorrei": in seguito a questo duetto nasce la canzone "Un cuore malato", scritta dal cantante napoletano insieme con Mogol. In virtù di questo brano la Fabian giunge in Italia e canta al "Festival di Sanremo" del 2007, dove in qualità di ospite propone, oltre a "Un cuore malato", la versione in inglese di "Adagio".

In quello stesso anno, sale sul palco del "Festivalbar" e annuncia di essere incinta: il 20 novembre del 2007 nasce il suo primo figlio Lou, il cui padre è Gérard Pullicino, regista italo-francese. Nel 2009 Lara dà alle stampe "Toutes les femmes in moi", album di cover di brani di cantanti donne.

Il 14 dicembre del 2014 viene reso noto che Lara Fabian sarà tra i venti concorrenti della categoria Big che prenderanno parte al Festival di Sanremo del 2015: sul palco dell'Ariston proporrà il brano "Voce".