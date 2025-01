Per inaugurare l'edizione 2024-2025 di "Amici" torna alle sue origini televisive per presentare in anteprima il brano Tacchi (fra le dita) che riscuote il mese successivo un buon riscontro.

La grande presa su un pubblico di giovani e non solo viene certificata anche da piattaforme quali Apple Music che ad agosto la nominano come artista Up Next Italia nell'ambito di una iniziativa mirata a celebrare e diffondere il talento emergente.

1 di 10

Frasi di Sarah Toscano

10 fotografie

Foto e immagini di Sarah Toscano

Video Sarah Toscano

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti

Non ci sono messaggi o commenti per Sarah Toscano.

Nota bene

Biografieonline non ha contatti diretti con Sarah Toscano. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Sarah Toscano.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Maria De Filippi Dua Lipa Taylor Swift Ariana Grande Mina Lucio Dalla Lorella Cuccarini Carlo Conti Sanremo 2025 Musica