Catherine Elizabeth Middleton, nota come Kate, nasce a Reading nella regione del Berkshire inglese (Regno Unito) il giorno 9 gennaio del 1982, figlia di Michael Francis Middleton (23 giugno 1949) e di Carol Elizabeth Goldsmith (31 gennaio 1955), entrambe ex dipendenti della compagnia di bandiera British Airways.

La famiglia Middleton è originaria dello Yorkshire occidentale; la bisnonna di Kate, Olivia, apparteneva alla famiglia Lupton, da generazioni attiva nelle attività commerciali e municipali di Leeds. La famiglia materna, gli Harrison, è una famiglia di lavoratori e minatori.

Nel 1987 i Middleton fondarono "Party Pieces", una propria società, che vendendo per corrispondenza accessori per feste ha portato al successo economico i la famiglia. Kate è la maggiore di tre figli: i suoi fratelli sono Philippa Charlotte (1983) e James William (1987).

Kate frequenta prima la St. Andrew's School a Pangbourne, nel Berkshire, poi prosegue gli studi presso il Marlborough College, nel Wiltshire. Dal 2001 ha frequenta la University of St Andrews, contesto dove conosce e inizia a frequentare il principe William del Galles, allora suo compagno di studi.

La relazione con William porta i mass media del Regno Unito e del mondo ad interessarsi enormemente a lei. La pressione dei paparazzi e dei giornalisti portano Kate Middleton nell'ottobre del 2005 a denunciare, attraverso i propri avvocati, il disagio causato dalla troppa notorietà.

I media riaccendono i riflettori su Kate in modo forte all'inizio del 2007, quando in occasione del suo venticinquesimo compleanno: questa volta si fanno sentire le reazioni da parte del principe Carlo, dello stesso fidanzato William e dagli avvocati della famiglia Middleton. Il risultato è positivo per i reali che riescono a evitare di vedere pubblicate nuove inopportune foto dei paparazzi.

Il 15 dicembre 2006 Kate Middleton partecipa alla parata della quale fa parte anche il principe William, organizzata dall'Accademia Militare Reale Sandhurst, come invitata ufficiale della Casa Reale. Nell'aprile del 2007, durante una vacanza nel resort svizzero di Zermatt, la relazione tra Kate e William si interrompe senza nessuna motivazione ufficiale.

Ad ogni modo la coppia partecipa assieme a numerose occasioni pubbliche, confermando di fatto una riconciliazione sentimentale. Nel giugno del 2008 Kate assistie insieme a tutta la famiglia reale all'investitura di William dell'Ordine della Giarrettiera. Nel luglio dello stesso anno è invitata al matrimonio di Lady Rose Windsor, figlia del Duca di Gloucester - cugino della Regina Elisabetta II - con George Gilman.

Il 16 novembre 2010 viene annunciato il fidanzamento ufficiale del principe William del Galles con Kate Middleton. La proposta di matrimonio era già giunta da parte di William un mese prima, in occasione di un viaggio della coppia in Kenia. Kate ha ricevuto da William come anello di fidanzamento il gioiello che già fu donato dal principe Carlo a Lady Diana, madre di William, per la stessa occasione: si tratta di un anello in oro bianco con uno zaffiro ovale, circondato da quattordici diamanti.

La data delle nozze viene fissata per il 29 aprile 2011; in questa giornata in cui si ricorda Santa Caterina da Siena, da cui Kate prende il nome, si celebra anche la festa nazionale.

Kate Middleton in questi anni si è anche fatta notare per il suo buongusto in fatto di abbigliamento: il suo nome e la sua immagine sono spesso ritratti nei giornali di moda così come nelle classifiche internazionali delle donne meglio vestite.

Il matrimonio reale viene ripreso da tutte le tv del mondo e diventa un fenomeno mediatico globale, tanto che si parla di "matrimonio del secolo". Il 23 luglio 2013 dà alla luce un maschio, futuro erede della corona: George Alexander Louis. Negli anni a seguire diventa mamma di altri due figli: Charlotte Elizabeth Diana (2 maggio 2015) e Louis Arthur Charles (23 aprile 2018).