Clemente Russo
Biografia
Clemente Russo nasce il 27 luglio del 1982 a Caserta, figlio di una casalinga e di un operaio della Siemens. Cresciuto a Marcianise, diventa pugile e sin da ragazzo si dimostra una promettente speranza, conquistando la medaglia di bronzo in occasione degli Europei Juniores del 1998.
Nel 2004, anno in cui vince i Mondiali militari, partecipa per la prima volta nella sua vita ai Giochi Olimpici. Ad Atene, però, non riesce a lasciare il segno. Raggiunge l'obiettivo successivamente: nel 2005 è medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Almeria, mentre nel 2007 si aggiudica il Mondiale Dilettanti a Chicago.
Da bambino ero cicciottello e mio padre, dopo una parentesi nel ciclismo, ha deciso di portarmi all'Excelsior Boxe di Marcianise dove la pratica pugilistica era gratuita e aperta a tutti. Subito è scattato qualcosa di magico in me e il vedermi giorno dopo giorno dimagrire e fare colpo sulle bambine a scuola, mi ha definitivamente convinto. Poi sono arrivate le prime vittorie che hanno suggellato il mio amore per questa disciplina.
Clemente Russo alle Olimpiadi di Pechino
Nel 2008 Clemente Russo partecipa ai Giochi Olimpici di Pechino, dove conquista la medaglia d'argento dopo essere stato sconfitto in finale dal russo Rachim Cakchiev. Viene scelto in qualità di portabandiera della Nazionale italiana in occasione della cerimonia di chiusura del 24 agosto.
Viene immortalato da un articolo di Roberto Saviano pubblicato sull'"Espresso" e in seguito nel libro "La bellezza e l'inferno". Grazie al podio olimpico viene nominato Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.
La fama e la notorietà televisiva
Clemente diventa così un personaggio mediatico importante. Anche per questo motivo nell'autunno del 2008 viene scelto come uno dei concorrenti de "La talpa", reality show trasmesso da Italia 1 dove si classifica al secondo posto.
Nello stesso anno, si sposa, unendosi in matrimonio con Laura Maddaloni, judoka italiana e sorella della medaglia olimpica Pino Maddaloni. La cerimonia viene celebrata nell'Abbazia San Gennaro di Cervinara.
Nel 2009 Russo accetta il ruolo da protagonista del film "Tatanka", scritto e realizzato su ispirazione dello scritto di Saviano. Questa decisione, tuttavia, provoca la sua sospensione dalla Polizia di Stato per l'intero periodo di tempo in cui si dedica alle riprese.
Verso le Olimpiadi di Londra 2012
Il 27 maggio del 2011, pochi mesi prima di diventare padre della sua prima figlia Rosy, Clemente Russo si aggiudica la finale individuale del WSB nei pesi massimi: grazie a questa vittoria non solo diventa campione del mondo nella categoria + 91 kg, ma conquista anche l'accesso diretto ai Giochi Olimpici di Londra 2012.
Proprio il 2012 si rivela un anno ricco di emozioni. A gennaio Russo abbandona la squadra delle Fiamme Oro e viene accolto dalla Polizia Penitenziaria, nel corpo delle Fiamme Azzurre. A marzo torna in onda su Italia 1 presentando il programma "Fratello maggiore", in cui si propone di aiutare i ragazzi che presentano dei problemi dal punto di vista della disciplina a comportarsi meglio.
Dopo aver vinto la World Series of Boxing con il Team Dolce & Gabbana Milano Thunder, a partire dal mese di giugno Russo diventa professionista sottoscrivendo un accordo della durata di cinque anni con la nuova sigla professionistica dell'Aiba, la Apb.
Una nuova medaglia olimpica
Ad agosto del 2010 prende parte alle Olimpiadi. Bissa il risultato ottenuto quattro anni prima: sale, infatti, di nuovo sul podio nella categoria dei pesi massimi, ma si ferma ancora una volta un passo prima del traguardo, venendo sconfitto in finale dall'ucraino Oleksandr Usyk. Russo è costretto ad accontentarsi della medaglia d'argento.
Tra ring, palestre e tv
Successivamente si alterna di nuovo tra la carriera sportiva e quella televisiva: dopo aver presentato al fianco di Paolo Ruffini e Federica Nargi "Colorado... a rotazione!", programma comico in onda su Italia 1, nell'ottobre del 2013 diventa campione del mondo nella categoria dei pesi massimi per l'Aiba World Boxing Champs, sconfiggendo in finale il russo Tiscenko.
Diventato nel frattempo padre delle gemelle Jane e Janet, nel gennaio dell'anno successivo Clemente viene selezionato per entrare nel cast di inviati dell'ottava edizione della trasmissione di Italia 1 "Mistero". Un paio di mesi più tardi apre il Tatanka Club, una palestra inaugurata a Caserta che permette di praticare, nei suoi 1400 metri quadri di superficie, non solo il pugilato, ma anche il ballo e il judo.
Nel febbraio del 2014 sale sul palco del Teatro Ariston in occasione del "Festival di Sanremo": non in qualità di cantante ma come proclamatore, annunciando il passaggio del turno di una canzone. Nel 2015 viene pubblicata da Fandango Edizioni la sua autobiografia, intitolata "Non abbiate paura di me".
L'ultima olimpiade
Nel 2016 Clemente Russo partecipa ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro (in occasione dei quali è protagonista di una discussione con Patrizio Oliva, ex pugile e commentatore tecnico per la Rai). La sua avventura purtroppo si conclude prima che possa entrare in zona medaglie. Viene, infatti, sconfitto da Evgenij Tiscenko ai quarti di finale in un match in cui le decisioni della giuria sembrano essere molto discutibili.
Tornato dal Brasile a mani vuote, in attesa di recitare nel film "Mys" diretto da Pasquale Pozzessere viene scelto per partecipare, a partire da settembre, alla prima edizione italiana del "Grande Fratello Vip", in onda su Canale 5. Clemente è uno dei concorrenti insieme, tra gli altri, a Stefano Bettarini, Costantino Vitagliano, Gabriele Rossi, e Laura Freddi. All'inizio di ottobre viene espulso dalla casa in seguito alle polemiche sulle frasi omofobe e misogine che ha pronunciato in tv.
Frasi di Clemente Russo
Il pugilato non è uno sport violento come pensano in molti ma al contrario aiuta a gestire la propria rabbia e a incanalarla verso una direzione positiva.
L’allenamento è il momento in cui si costruiscono le vittorie.
Non studio o guardo mai i miei avversari prima di incontrarli. Mi concentro molto su me stesso, le mie motivazioni, la mia testa e poi, una volta sul ring, grazie all’esperienza e alla creatività riesco a prendere le misure del mio avversario e focalizzarmi sull’unico importante obiettivo: portarmi la vittoria a casa.
Il pugilato è uno sport che si è ripreso dopo alcuni anni di appannamento. Finiti i fasti degli anni d’oro con gli storici successi degli anni sessanta, tra gli anni novanta e duemila c’è stato un calo. La boxe era finita nel dimenticatoio. Piano piano c’è stata una ripresa anche grazie al ritorno in televisione. Spesso incontravo persone per strada che mi chiedevano perché non ci fosse più il pugilato in tv, poi gli incontri sono tornati in chiaro. Ora c’è più entusiasmo attorno al movimento.
Ogni medaglia è importante e carica di significato. Ricordo benissimo ogni match e ogni avversario. Forse le più belle sono le medaglie d’oro ai Mondiali di Chicago 2007 e di Almaty nel 2013 anche se le medaglie olimpiche hanno sempre un sapore unico.
Consiglierei il mio sport a tutti: giovani, donne e bambini perché da “nobile arte” quale è, insegna davvero i valori veri della vita quali il rispetto del proprio avversario e la gestione delle proprie emozioni, anche negative.
Sono orgoglioso di essere un esempio positivo per molti ragazzi delle mie parti. Con la mia vita faccio capire che è possibile emergere in modo onesto.
Spesso i ragazzi vengono a chiedermi dei consigli, e fa sempre piacere. E’ una vita che mi alleno con loro e che mi seguono come modello. Non chiudo assolutamente la porta alla possibilità di insegnare quando smetterò di combattere.
Non è da tutti partecipare quattro volte ai Giochi Olimpici. Aver conquistato il pass per Rio mi ha permesso di essere il primo pugile italiano a centrare questo obiettivo.
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Biografieonline non ha contatti diretti con Clemente Russo. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Clemente Russo.
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