Da quando ha esordito nel 1958, anno del primo grande successo "Malatia", Peppino Di Capri è un'autentica star della musica italiana. Pochi come lui sono riusciti a conciliare, nei momenti più felici, la tradizione napoletana con le novità del rock'n'roll e del twist (l'indimenticabile "St Tropez", simbolo di un'epoca).

Giuseppe Faiella, in arte Peppino Di Capri, nasce il 27 luglio 1939 nell'isola di Capri ed è diventato popolare, a partire appunto dagli anni '60, grazie dapprima alle sue interpretazioni dei classici napoletani in chiave moderna. La città e l'isola lo adottano subito per il suo modo delicato di intonare le canzoni, comprese in un repertorio che va da brani certamente tradizionali ad altri creati di suo pugno. Fra i primi possiamo ricordare le sue indimenticabili interpretazioni di "I te vurria vasà" o "Voce 'e notte", mentre tra i migliori della sua produzione sono da annoverare "Luna caprese" (Cesareo - Ricciardi) e lo storico "Champagne". Sempre suo è il merito di aver portato in Italia il twist interpretando "Let's twist again" di Chubby Checker.

Peppino Di Capri è stato l'unico cantante italiano a salire sullo stesso palco calcato dai Beatles, in occasione dei loro tre leggendari concerti italiani a Milano, Genova e Roma (1968). Egli, che era all'epoca tra i pochi rappresentanti del rock'n'roll italiano, aveva l'onore di aprire i concerti dei "quattro" (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr) di Liverpool.

Ma per Peppino Di Capri il vero successo arriva con le partecipazioni al Festival di Sanremo (è stato presente a ben nove edizioni). Nel 1973 vince con "Un grande amore e niente più", e si ripete nel 1976 con "Non lo faccio più"; raccoglie altri successi anche nei Sanremo successivi, con brani quali "E mo e mo" (1985), "Il sognatore" (1987), "Evviva Maria" (1990) e "Favola Blues" (1991).

Sempre nel 1991 rappresenta la canzone italiana in Europa, partecipando con "Comme è ddoce 'o mare" all'Eurofestival. Nel gennaio 1996 è in tour con Fred Bongusto nei teatri di tutta Italia. Da questo evento nasce un disco live che impegna il duo con le orchestre fino alla fine dell'estate 1996. L'anno seguente una grande idea: il rilancio su CD del mitico 45 giri, il cosiddeto "singolo".

Nel settembre 1998 ha festeggiato i suoi quarant'anni di carriera con lo spettacolo "Champagne, di Capri di più..." in onda su RaiUno dalla splendida piazzetta di Capri. In quella occasione Peppino ha voluto raccogliere in un doppio CD i suoi più significativi successi di una lunga carriera.

I 50 anni di carriera di Peppino Di Capri

A dicembre del 2008 Peppino Di Capri ha pubblicato (in collaborazione con la Rai) il doppio DVD 50°, con un disco con il concerto dal vivo registrato a Roma insieme ad un altro disco con una selezione di apparizioni televisive a partire dal 1960.

A dicembre del 2013, in occasione del quarantesimo anniversario del suo celebre successo "Champagne" lancia una nuova versione accompagnata da un videoclip a cartone animato, realizzato dalla casa di produzione di Nicola Barile Tilapia Animation e presentato in anteprima al Capri Hollywood Festival.

Nel 2015, Gué Pequeno lancia un nuovo brano con titolo "Fiumi Di Champagne" in cui partecipa anche Peppino Di Capri. Il video è uscito il 18 novembre 2015, tratto dal film "Natale Col Boss".