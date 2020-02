Biografia

Maestro Paolo Salvati (Roma 22 febbraio del 1939 - Roma 24 giugno 2014), artista pittore espressionista, trasformista, ritrattista, miniaturista, restauratore, liutaio per chitarra classica da concerto.

Sensibilità creativa, da sempre maestro del disegno libero e del colore, studia, lavora da geometra in Italia e collabora con l'Architetto Marcello Rutelli. Dal 1965 cambia la vita professionale, frequenta e si confronta con gli zii materni Gabriele Patriarca pittore e Fernando Patriarca artista poliedrico, condivide esperienze professionali con gli amici artisti Antonello Riommi pittore, Rinaldo Caressa pittore, Roberto Venturoni Pittore e scultore, trova dunque tramite l'arte della pittura il riscatto lirico all'invadenza scientifica, razionalistica. Libero da formalismi accademici, dipinge soggetti inventati, espone, lavora come ritrattista. Le prime mostre dal 1967 al 1969, espone opere dipinte olio su tela a Cagliari, Oristano, Bosa, Ghilarza, Paulilatino. Nel 1970 partecipa a Roma alle Rassegne di Arti Plastiche e Figurative di Trinità dei Monti e Galleria Alberto Sordi già Galleria Colonna, in alcune mostre come i 100 pittori di via Margutta e differenti manifestazioni di pittura estemporanea , usando tecniche colori olio su tela, tempera, pastelli, acrilico, prepara personalmente tele e telai, utilizzati in tutte le sue opere.

Esperto nella progettazione e lavorazione di cornici artigianali su base legno, ricerca nuovi materiali e tecniche atte alla preparazione di collanti a freddo per l'applicazione di oro e argento vero in foglia, studia incisioni personalizzate per le cornici che utilizzerà per i suoi dipinti. Amante della musica classica lavora inoltre nella liuteria, trova negli anni lo spazio necessario allo studio, progetta e costruisce di uno strumento nuovo nelle forme, misure, materiali, una ricerca finalizzata alla costruzione di una chitarra classica da concerto, sempre personalizzata, una elaborazione continua, spesso intima.

Lavora a Roma in Piazza Navona dal 1977 al 1993, dipinge, espone su cavalletto miniature olio su tavola raffiguranti monumenti e paesaggi di fantasia, realizza numerosi ritratti usando pastelli su carta, negli anni successivi anche olio su tela. Abbandona Piazza Navona dopo l'incontro occasionale con un collezionista di opere d'arte, una sera d'estate del 1993 un signore sconosciuto chiese "Maestro lei ha un atelier?" era il Principe Don Agostino Chigi Albani della Rovere, critico e storico dell'arte, mecenate.

Dipinge olio su tela differenti soggetti di fantasia, come la ''Pietra Blu'' 1973 e 1974, i ''Sogni'' di ''Primavera d'Alta Montagna'' 1974 e ''d'Estate'' 1975, le tele ''Alberi Blu'' 1980, la ''Montagna Gialla'' 1991, crea una serie intitolata ''Fronde Rosse'' dal 1993, 1994 al 2000, paesaggi, marine, ritratti. Dagli anni novanta vince primi premi di pittura, acquisita ed esposta una sua opera dal Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli Corrado, 2001. Il 13 dicembre 2005, riconosciuto Cittadino Illustre per meriti artistici in ambito Regione Lazio, delibera pubblicata il 30 gennaio del 2006 su bollettino ufficiale, LR. 21/99 provvedimento n. 1103.

Nel dicembre 1996 riceve a Roma in Galleria l'Agostiniana presso la Rassegna d'Arte Contemporanea vince il premio ArtItalia, espone il dipinto intitolato ''Scogliera in Notturno'' olio su tela 50x60 del 1995. Tra il novembre del 2000 e il gennaio del 2001 espone prima con una mostra personale presso la "Galleria Gesù e Maria" in Via del Corso a Roma, poi partecipa alla mostra collettiva di pittura e scultura Accadimenti Giubilari nel tempo e nell'attualità, evento organizzato per la celebrazione della chiusura dell'anno giubilare.

Importante l'incontro con il critico e storico dell'arte Andrea De Liberis nel 2006, dal 1977 Consulente tecnico di opere d'arte e membro della Confederation International des Associations d'Espert st de Conseils, inserzioni redazionali e copertine sulla rivista Cultura dell'Istituto Europeo delle Politiche Culturali ed Ambientali, lo scopo dell'istituto è di sostenere gli artisti che operano nell'ambito delle Arti figurative, in osservanza dello "Statuto dell'Artista", promulgato dall'Unesco nel 1997, quale raccomandazione agli Stati membri.

Nel luglio del 2009 a Trani incontra e conosce il critico d'arte Paolo Levi, allora direttore artistico del Catalogo dell'Arte Moderna, " Gli Astisti Italiani dal Primo Novecento ad Oggi ", Giorgio Mondadori, partecipa alla Biennale d'Arte Contemporanea, evento espositivo curato dalla fondazione Giuseppe De Nittis, che si svolge nelle sale adibite alle mostre del Castello Svevo.

Seguono le pubblicazioni sulle riviste e cataloghi del settore arte contemporanea, dai Cataloghi dell'Arte Moderna n°45 del 2009, n°46 del 2010, n°47 del 2011, n°48 del 2012, " Gli Astisti Italiani dal Primo Novecento ad Oggi ", Giorgio Mondadori, alle riviste del settore Arte. Dipinge magistralmente nel dicembre del 2010 una serie di ritratti su tela in tecnica mista per etichette di una produzione di Bottiglie d'Autore intitolata UNICA, connubio tra identità forti che esprimono l'arte del colore e del gusto enologico della nostra terra.

Il 20 e 21 ottobre 2012, il pilota Andrea Palma del Black Team campione Italiano GT Sprint 2012 corre nell'Autodromo Nazionale di Monza durante le prove e in gara esponendo una replica di un ritratto dipinto da Salvati, una stampa a colori posizionata sul cofano della Ferrari 458 Italia, evento unico nel suo genere perché mai accaduto in passato che una vettura da competizione, in questo caso una Ferrari, corresse un Gran Premio con esposto un dipinto di un artista pittore Italiano. Il 27 dicembre 2012 riceve su proposta della Presidenza della Repubblica il distintivo onorifico di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, decorato n.324601.

Identificato dalla critica artista pittore espressionista, trasformista.

