Luigi Simoni è uno degli allenatori più amati della storia del calcio per il suo stile misurato e mai sopra le righe, per la finezza dell'eloquio, il portamento e per tutte quelle qualità che fanno di questo tecnico un vero signore.

Come 'mister' ha passato in rassegna un numero veramente considerevole di squadre e forse sono in pochi a sapere che, a questo riguardo, la sua è una delle carriere di più lungo corso all'interno del tormentato universo calcisitico. In questo senso Gigi Simoni rappresenta non solo un monumento del nostro sport nazionale ma anche un esempio di vera e propria 'memoria storica', se l'espressione non appare esagerata.

Eppure la prima panchina di Simoni, nato a Crevalcore (Bologna) il 22 gennaio 1939, fu addirittura quella del Genoa, nell'ormai lontana stagione 1974/75: fatti due calcoli sono un bel numero di anni. La cosa appare ancora più stupefacente se si pensa che Simoni aveva alle spalle un'onorata carriera di calciatore nella stessa squadra ligure e che negli anni ha indossato le maglie del Mantova, del Napoli, del Torino, della Juventus e del Brescia.

Gigi Simoni è un uomo che non deve dire grazie a nessuno. Tutto ciò che ha conquistato in termini sportivi lo si deve solo alla sua capacità e alla sua leggendaria testardaggine, avvolta però in una glassa di pan di zucchero (Simoni, da vera persona perbene, non è uomo che alza la voce). E' a lui infatti che il Genoa deve, l'anno dopo il suo primo incarico da allenatore, la promozione in serie A. Exploit che poi ripeterà altre volte nella carriera, portando agli onori della massima divisione squadre come il Pisa, il Brescia, la Cremonese e l'Ancona (oltre a una promozione in C1 con la Carrarese).

Questo fenomenale intuito, questa capacità unica di rapportarsi con i giocatori e di motivare una squadra sono anche alla base del suo successo in Coppa UEFA quando una Inter in perenne crisi lo chiama in panchina nel tentativo di ridarsi fiato e speranza. Con i nerazzurri Simoni raggiungerà l'apice della sua carriera di tecnico allenando campioni del calibro di Ronaldo e Christian Vieri. Alla fine dell'esperienza milanese (1997-1999) il bilancio sarà magro: oltre ad un poco consolante secondo posto in campionato vince la suddetta coppa europea, poi niente più.

Così come decine di tecnici nerazzurri nel corso degli anni anche Gigi Simoni viene sostituito: i tifosi nerazzurri ancora lo ricordano con affetto.

In una così ricca carriera non sono mancate le note dolenti: le delusioni che hanno aiutato Gigi Simoni a crescere e ad arricchire ancora di più la sua esperienza si chiamano retrocessioni dalla Serie A (due con il Genoa e una con la mitica Cremonese degli anni d'oro) e ben otto sostituzioni subite, di cui quattro consecutive fra la stagione 1998/99 alla guida di Inter, Piacenza, Torino e CSKA Sofia (la squadra bulgara che rappresenta la sua unica esperienza all'estero).

Nel 2003 Simoni torna a guidare il Napoli, colori per i quali ha un antico affetto, accettando i rischi e le responsabilità che la non brillante situazione della squadra partenopea comporta.

L'11 ottobre 2005 il presidente Hadj nomina Simoni allenatore della Lucchese in Serie C1, in sostituzione dell'esonerato Paolo Indiani. Nel giugno del 2006 lascia la guida al suo vice Fulvio Pea, per diventare direttore tecnico. Nel febbraio del 2007, dopo l'esonero di Pea, si dimette.

Il 25 febbraio 2009 assume l'incarico di direttore tecnico del Gubbio, in Lega Pro Seconda Divisione, venendo affiancato dall'allenatore Riccardo Tumiatti. Rimane fino al 2012. L'anno seguente direttore tecnico della Cremonese. Il 17 giugno 2014 viene nominato presidente della società grigiorossa al posto di Maurizio Calcinoni.