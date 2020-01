Biografia • La Legge, la Filosofia, la Scienza

Francesco Bacone è l'italianizzazione del nome di Francis Bacon. Il filosofo inglese nasce a Londra il 22 gennaio 1561.

Inizia gli studi al Trinity College di Cambridge; prosegue poi al Gray's Inn di Londra l'approfondimento e la formazione in Legge e Giurisprudenza.

Diviene un grande e forte sostenitore della rivoluzione scientifica, pur senza essere egli stesso uno scienziato.

Vive alla corte inglese e sotto il regno di Giacomo I Stuart, viene nominato Lord Cancelliere. Nei suoi scritti Bacone dimostra complesse metodologie scientifiche, tanto uniche da essere oggi indicate proprio come "metodo baconiano".

Sir Francis Bacon è di fatto il filosofo della rivoluzione industriale: la sua riflessione è incentrata nella ricerca di un metodo di conoscenza della natura che si possa definire scientifico, nel senso che vuole e può essere ripetibile; esso parte dall'osservazione della natura e, così come la scienza, è volto al controllo di essa per ricavarne applicazioni utili al genere umano, come erano quelle dell'età industriale.

Bacone Riprende le idee dei pensatori del '400 italiani - tra cui Leonardo da Vinci - e anticipa quelle di Galileo.

Nel 1621 Giacomo I convoca il parlamento per chiedere l'imposizione di nuove tasse: il parlamento incolpa Bacone con l'accusa di corruzione e peculato. Bacone si riconosce colpevole e viene imprigionato nella Torre di Londra, venendo così escluso da tutte le cariche dello stato.

Viene liberato appena qualche giorno dopo per intercessione del sovrano e si ritira a Gorhambury: qui trascorre gli ultimi anni della sua vita.

Muore a Londra il 9 aprile 1626.

Tra le sue opere più importanti vi sono: "Cogitata et visa" (1607), "La sapientia degli antichi" (1609), "Storia naturale e sperimentale" (1622), "Il nuovo Organo" (1620), "Sulla dignità e il progresso delle scienze" (1623). La "Nuova Atlantide" fu pubblicata postuma nel 1627.