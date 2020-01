Biografia

Wilbur Lincoln Scoville nacque a Bridgeport (nello stato del Connecticut, Stati Uniti) il 22 gennaio 1865 . Fu un chimico ed è principalmente ricordato per aver creato un test che porta il suo nome: Scoville Organoleptic Test, abbreviato spesso in S.O.T.

Tale test è poi diventato uno standard portando poi alla creazione della Scala di Scoville: questo test - e successivamente la sua Scala - ha la funzione di misurare la piccantezza di un peperoncino.

Egli sposò Cora B. Upham il 1° settembre 1891 a Wollaston (Quincy, Massachusetts); ebbero due figlie: Amy Augusta, nata il 21 agosto 1892 e Ruth Upham, nata il 21 ottobre 1897.

L'invenzione di Wilbur Scoville risale all'anno 1912, quando era alle dipendenze della società farmaceutica Parke-Davis.

Dieci anni più tardi, nel 1922, Wilbur Scoville ricevette il premio Ebert dalla American Pharmaceutical Association. Un altro riconoscimento importante arrivò nel 1929, quando ricevette la Remington Honor Medal.

Scoville ricevette anche un dottorato in Scienza dalla Columbia University.

Scoville fu inoltre autore di "The Art of Compounding" che venne pubblicato per la prima volta nel 1895 e successivamente ebbe altre 8 edizioni. Scrisse anche "Extracts and Perfumes", una pubblicazione contenente centinaia di formule.

Il 22 gennaio 2016 Google gli ha dedicato un doodle, in occasione del 151° anniversario della sua nascita.

Wilbur Scoville morì a Gainesville (Florida) il 10 marzo 1942 all'età di 77 anni.